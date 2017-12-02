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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Шальке-04" упустил победу над "Кельном"
Гельзенкирхенский "Шальке-04" на своем поле сыграл вничью с "Кельном" в матче 14-го тура чемпионата Германии.
Чемпионат Германии
14 тур
"Шальке-04" – "Кёльн" 2:2
Голы: Бургшталлер, 36, Гирасси, 50, Арит, 72, Гирасси, 77 (пен.)
"Шальке-04": Ферман, Очипка, Настасич (Шёпф, 82), Налдо, Калиджиури, Стамбули, Маккенни (Горецка, 56), Мейер, Арит, Коноплянка (Эмболо, 70), Бургшталлер
"Кёльн": Хорн, Ольковски, Хорн, Соренсен, Мере (Биссекк, 46), Рауш, Озкан, Йойич (Клеменс, 72), Леман, Гирасси (Хандверкер, 82), Осако
Предупреждения: Осако, 32, 90+3
Чемпионат Германии
14 тур
"Шальке-04" – "Кёльн" 2:2
Голы: Бургшталлер, 36, Гирасси, 50, Арит, 72, Гирасси, 77 (пен.)
"Шальке-04": Ферман, Очипка, Настасич (Шёпф, 82), Налдо, Калиджиури, Стамбули, Маккенни (Горецка, 56), Мейер, Арит, Коноплянка (Эмболо, 70), Бургшталлер
"Кёльн": Хорн, Ольковски, Хорн, Соренсен, Мере (Биссекк, 46), Рауш, Озкан, Йойич (Клеменс, 72), Леман, Гирасси (Хандверкер, 82), Осако
Предупреждения: Осако, 32, 90+3
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