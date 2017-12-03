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"Кельн" сообщил об увольнении главного тренера

"Кельн" на своем официальном сайте объявил, что главный тренер команды Петер Штогер отправлен в отставку.

"Кельн" занимает последнее место в бундеслиге и не знает побед в ней в нынешнем сезоне. На его счету 11 поражений и три ничьих.
Теги: Кельн
Сегодня, 10:35
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