"Кельн" сообщил об увольнении главного тренера

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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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09:06
В МИД Великобритании сообщили, что Москва и Лондон работают над обеспечением безопасности на ЧМ-2018
В МИД Великобритании сообщили, что Москва и Лондон работают над обеспечением безопасности на ЧМ-2018
08:04
Мануэл Фернандеш: если бы мне год назад сказали, что сыграю 100 матчей за "Локомотив", я бы не поверил (2)
Мануэл Фернандеш: если бы мне год назад сказали, что сыграю 100 матчей за "Локомотив", я бы не поверил (2)
01:00
Карлес Пуйоль: мои фавориты – Бразилия, Испания, Германия, Аргентина. Россия тоже. Но не в футболе
Карлес Пуйоль: мои фавориты – Бразилия, Испания, Германия, Аргентина. Россия тоже. Но не в футболе
00:40
"Реал" сыграл вничью с "Атлетиком" (1)
"Реал" сыграл вничью с "Атлетиком" (1)
Вчера, 23:32
Гильерме: уже очень хочется на поле
Гильерме: уже очень хочется на поле
Вчера, 23:25
Юрий Жирков: мы и Уругвай - фавориты нашей группы на ЧМ-2018 (3)
Юрий Жирков: мы и Уругвай - фавориты нашей группы на ЧМ-2018 (3)
Вчера, 23:14
"Шальке-04" упустил победу над "Кельном"
"Шальке-04" упустил победу над "Кельном"
Вчера, 22:45
Костас Манолас подписал с "Ромой" новый контракт
Костас Манолас подписал с "Ромой" новый контракт
Вчера, 22:27
"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Арсеналом" (8)
"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Арсеналом" (8)
Вчера, 22:00
Молодежка "Краснодара" забила 8 голов "Ахмату" (3)
Молодежка "Краснодара" забила 8 голов "Ахмату" (3)
Вчера, 21:44
Ислам Слимани может перейти в "Уотфорд"
Ислам Слимани может перейти в "Уотфорд"
Вчера, 21:30
"ПСЖ" потерпел первое поражение в сезоне (1)
"ПСЖ" потерпел первое поражение в сезоне (1)
Вчера, 21:29
Сергей Анохин: cборной России нужно избежать шапкозакидательских настроений после жеребьевки ЧМ
Сергей Анохин: cборной России нужно избежать шапкозакидательских настроений после жеребьевки ЧМ
Вчера, 21:20
Григорий Иванов: думаю, "Уралу" пока рановато в еврокубки (5)
Григорий Иванов: думаю, "Уралу" пока рановато в еврокубки (5)
Вчера, 21:18
Джефферсон Фарфан: Алексей Миранчук - игрок, который одарён всем, что есть в футболе (5)
Джефферсон Фарфан: Алексей Миранчук - игрок, который одарён всем, что есть в футболе (5)
Вчера, 20:44
Тренер сборной Уругвая: Лев Яшин — мой кумир
Тренер сборной Уругвая: Лев Яшин — мой кумир
Вчера, 20:36
Олег Шатов: группа сборной на ЧМ-2018? Группа крови. На рукаве (6)
Олег Шатов: группа сборной на ЧМ-2018? Группа крови. На рукаве (6)
Вчера, 20:12
"Ливерпуль" перед матчем со "Спартаком" разгромил "Брайтон" (45)
"Ливерпуль" перед матчем со "Спартаком" разгромил "Брайтон" (45)
Вчера, 20:08
Илья Геркус: "Локомотив" готов отправить всех футболистов вокруг земного шара, если будут играть как Фарфан (1)
Илья Геркус: "Локомотив" готов отправить всех футболистов вокруг земного шара, если будут играть как Фарфан (1)
"Кельн" сообщил об увольнении главного тренера
"Кельн" на своем официальном сайте объявил, что главный тренер команды Петер Штогер отправлен в отставку.
"Кельн" занимает последнее место в бундеслиге и не знает побед в ней в нынешнем сезоне. На его счету 11 поражений и три ничьих.
"Кельн" занимает последнее место в бундеслиге и не знает побед в ней в нынешнем сезоне. На его счету 11 поражений и три ничьих.
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