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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Роман Зобнин: Вернблум самый безбашенный футболист, против кого я играл
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин рассказал, кого из футболистов премьер-лиги считает самым эмоциональным.
"Самый безбашенный футболист, против кого играл, - Вернблум. Очень жесткий игрок. Не знаю, почему шведа не удаляют за все его грехи.
Вот мне дали жёлтую карточку с "Зенитом". Кто-нибудь понял, за что? И я не понял. Не стал выяснять причину, потому что бесполезно. Зато Мешков поздравил меня с возвращением", - передает слова Зобнина "Фратрия".
"Самый безбашенный футболист, против кого играл, - Вернблум. Очень жесткий игрок. Не знаю, почему шведа не удаляют за все его грехи.
Вот мне дали жёлтую карточку с "Зенитом". Кто-нибудь понял, за что? И я не понял. Не стал выяснять причину, потому что бесполезно. Зато Мешков поздравил меня с возвращением", - передает слова Зобнина "Фратрия".
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