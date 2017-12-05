Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Роман Зобнин: Вернблум самый безбашенный футболист, против кого я играл

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин рассказал, кого из футболистов премьер-лиги считает самым эмоциональным.

"Самый безбашенный футболист, против кого играл, - Вернблум. Очень жесткий игрок. Не знаю, почему шведа не удаляют за все его грехи.

Вот мне дали жёлтую карточку с "Зенитом". Кто-нибудь понял, за что? И я не понял. Не стал выяснять причину, потому что бесполезно. Зато Мешков поздравил меня с возвращением", - передает слова Зобнина "Фратрия".
Теги: Зобнин Вернблум Спартак
Сегодня, 15:16
Напечатать
3
(4)
№3 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 16:07) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Peticia
тебя всё предсказуемо. все козлы, а спартак и всё что с ним связано - молодцы. таких ебл.ан.ов на сайте бы поменьше. сидишь тут сутки напролет, всякую шнягу комментируешь, ничего не пропускаешь.
Помоги детям в детдоме, бабушке крышу на доме почини, поработай волонтером ...ну или хотя бы в своем доме посуду вымой или приберись..ты же ЛОДЫРЬ НА ЛИЦО.
Но на сайте ты настоящий печатный герой

ок.


--------------------
аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008
№2 Написал: Peticia Москва (Сегодня, 15:43) #
  • +2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Факел»
Цитата: Кепончег УЕФА
потому что наши п***ки в желтой форме легко прогибаются. так было и с халком тоже. теперь с вернблумом. махает руками орёт, корчит рожи. типа авторитет, а наши ведуться. пару раз хапнул красную. и изменения были бы на лицо, а так и дальше соперникам с локтя прилетать будет. и подкаты прямой ногой.

у тебя всё предсказуемо. все козлы, а спартак и всё что с ним связано - молодцы. таких ебл.ан.ов на сайте бы поменьше. сидишь тут сутки напролет, всякую шнягу комментируешь, ничего не пропускаешь.
Помоги детям в детдоме, бабушке крышу на доме почини, поработай волонтером ...ну или хотя бы в своем доме посуду вымой или приберись..ты же ЛОДЫРЬ НА ЛИЦО.
Но на сайте ты настоящий печатный герой
Регистрация: 14.11.2017
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 15:37) #
  • -5
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
потому что наши п***ки в желтой форме легко прогибаются. так было и с халком тоже. теперь с вернблумом. махает руками орёт, корчит рожи. типа авторитет, а наши ведуться. пару раз хапнул красную. и изменения были бы на лицо, а так и дальше соперникам с локтя прилетать будет. и подкаты прямой ногой.


--------------------
аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.