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ЦСКА заканчивал матч против "Манчестер Юнайтед" без легионеров

В составе ЦСКА с 82-й минуты матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" на поле не осталось ни одного легионера.

В старте армейцев вышел лишь один футболист, не имеющий российского гражданства - Витинью. В концовке встречи его место на поле занял Тимур Жамалетдинов.

Напомним, что ЦСКА потерпел поражение со счётом 1:2 и завершил выступление в Лиге чемпионов.

Подопечные Виктора Гончаренко заняли третье место в группе и весной возьмут старт в плей-офф Лиги Европы.

"Спорт-Экспресс"
Теги: ЦСКА Манчестер Юнайтед
Сегодня, 01:03
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4
(1)
№4 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 01:18) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Обыграть на одной ноге армейцев у МЮ не получилось. Просто так ,на классе, в ЛЧ ни одну команду не обыграешь. А молодежь армейцев набирается опыта.
Регистрация: 20.03.2014
№3 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 01:17) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Это классно..но без 2-3 сильных легов решать задачи даже в сеалексе сложно...


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№2 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 01:14) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ну приятно, что сказать. Но к сожалению из легионеров только трое которые действительно нужны, ну и Фернандес он наш!
Регистрация: 10.10.2006
№1 Написал: CostaNj (Сегодня, 01:08) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
я даже, как болельщик спартака могу сказать, что это очень круто!
Регистрация: 8.05.2017
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