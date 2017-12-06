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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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ЦСКА заканчивал матч против "Манчестер Юнайтед" без легионеров
В составе ЦСКА с 82-й минуты матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" на поле не осталось ни одного легионера.
В старте армейцев вышел лишь один футболист, не имеющий российского гражданства - Витинью. В концовке встречи его место на поле занял Тимур Жамалетдинов.
Напомним, что ЦСКА потерпел поражение со счётом 1:2 и завершил выступление в Лиге чемпионов.
Подопечные Виктора Гончаренко заняли третье место в группе и весной возьмут старт в плей-офф Лиги Европы.
"Спорт-Экспресс"
В старте армейцев вышел лишь один футболист, не имеющий российского гражданства - Витинью. В концовке встречи его место на поле занял Тимур Жамалетдинов.
Напомним, что ЦСКА потерпел поражение со счётом 1:2 и завершил выступление в Лиге чемпионов.
Подопечные Виктора Гончаренко заняли третье место в группе и весной возьмут старт в плей-офф Лиги Европы.
"Спорт-Экспресс"
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