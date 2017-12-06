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Сборная России (U-19) сыграет с Черногорией, Кипром и Латвией в квалификации Евро-2019

Сборная России (U 19) узнала соперников по отборочному раунду к чемпионату Европы-2019.

Подопечным Андрея Гордеева предстоит сыграть с Черногорией, Кипром и Латвией. Матчи российской команды пройдут 13–19 ноября 2018 года на Кипре.

Также в ходе жеребьевки в Ньоне узнала своих соперников и сборная России до 17 лет. Команда Дмитрия Хомухи сыграет с Данией, Грузией и Эстонией. Матчи состоятся 24, 27 и 30 октября 2018 года.

РФС
Теги: Юношеская сборная России
Сегодня, 14:23
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1
(1)
№1 Написал: Сварог Брянск (Сегодня, 14:52) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
неплохо
Регистрация: 28.08.2011
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