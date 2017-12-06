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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сборная России (U-19) сыграет с Черногорией, Кипром и Латвией в квалификации Евро-2019
Сборная России (U 19) узнала соперников по отборочному раунду к чемпионату Европы-2019.
Подопечным Андрея Гордеева предстоит сыграть с Черногорией, Кипром и Латвией. Матчи российской команды пройдут 13–19 ноября 2018 года на Кипре.
Также в ходе жеребьевки в Ньоне узнала своих соперников и сборная России до 17 лет. Команда Дмитрия Хомухи сыграет с Данией, Грузией и Эстонией. Матчи состоятся 24, 27 и 30 октября 2018 года.
РФС
Подопечным Андрея Гордеева предстоит сыграть с Черногорией, Кипром и Латвией. Матчи российской команды пройдут 13–19 ноября 2018 года на Кипре.
Также в ходе жеребьевки в Ньоне узнала своих соперников и сборная России до 17 лет. Команда Дмитрия Хомухи сыграет с Данией, Грузией и Эстонией. Матчи состоятся 24, 27 и 30 октября 2018 года.
РФС
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