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"Црвена Звезда" впервые в 21-м веке вышла в плей-офф

В матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы "Црвена Звезда" одержала победу над "Кельном" – 1:0.

Лига Европы

6 тур

Матч 1 - 1:0

"Црвена Звезда" – "Кёльн" 1:0

Голы: Срнич, 22

"Црвена Звезда": Борян, Родич, Савич, Стойкович, Таллек, Срнич (Гобелич, 81), Каку (Рачич, 89), Йовичич (Пешич, 64), Дональд, Крстичич, Боакье

"Кёльн": Хорн, Ольковски (Клюнтер, 65), Хорн, Рауш, Соренсен, Йойич, Озкан, Леман, Клеменс (Уахим, 71), Осако, Гирасси

Предупреждения: Савич, 30, Срнич, 48, Йойич, 65,Соренсен, 67, Леман, 73

"Арсенал" – "БАТЭ" 6:0

Голы: Дебюши, 11, Уолкотт, 37, Уилшир, 43, Поляков, 51 (авто.), Жиру, 64 (пен.), Эль-Ненни, 74

"Арсенал": Оспина, Дебюши, Чемберс, Холдинг, Мэйтленд-Найлс, Коклен, Эль-Ненни (Уиллок, 77), Уилшир, Уолкотт (Нелсон, 71), Жиру, Уэлбек (Нкетиа, 77)

"БАТЭ": Щербицкий, Володько, Поляков, Милунович, Риос, Драгун, Березкин, Иванич (Яблонский, 76), Стасевич (Туоминен, 69), Гордейчук, Родионов (Сигневич, 56)

Предупреждения: Володько, 17
Теги: Црвена Звезда Кельн БАТЭ Арсенал
Сегодня, 01:05
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№1 Написал: Black Fox (Сегодня, 01:23) #
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Болеет за:
«Зенит»
Поздравления братушкам.


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
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