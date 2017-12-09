Паулу Фонсека - лучший тренер Украины, Марлос - лучший футболист

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека получил награду лучшему тренеру Украины 2107 года.Португальский специалист выиграл с донецкой командой все три украинских трофея, а также вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов."Я счастлив получить эту престижную награду как символ успехов "Шахтера". Благодарен президенту клуба Ринату Ахметову и генеральному директору Сергею Палкину за то, что верят в меня и поддерживают.Спасибо всем, кто работает со мной, и особенно моим футболистам – этот трофей я держу в руках только благодаря им", – сказал Фонсека.Хавбек "Шахтера" Марлос был признан лучшим футболистом Украины и получил "Золотой мяч"."Хочу поблагодарить мою семью, клуб, тренеров, партнеров и болельщиков. Эти призы – заслуга всей нашей команды. Мы отлично поработали – абсолютно весь клуб.Каждый работник, каждый болельщик помогал нам побеждать и завоевывать трофеи. Потому эти призы - и их заслуга тоже. Прекрасный год! Я всем сердцем люблю "Шахтер", я всем сердцем люблю Украину и хочу поднимать наш клуб и нашу страну все выше и выше", - сказал футболист.