Паулу Фонсека - лучший тренер Украины, Марлос - лучший футболист

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют ЦСКА и "Спартак"?
Новости партнеров
Лента новостей:
12:35
Андрей Канчельскис: не сделаем правильных выводов - будем бороться с Саудовской Аравией за третье место в группе (2)
Андрей Канчельскис: не сделаем правильных выводов - будем бороться с Саудовской Аравией за третье место в группе (2)
09:47
Дмитрий Хомуха: не думаю, что матчи в Англии как-то повлияют на расстановку сил в дерби "Спартак" - ЦСКА (5)
Дмитрий Хомуха: не думаю, что матчи в Англии как-то повлияют на расстановку сил в дерби "Спартак" - ЦСКА (5)
06:36
У Евгения Баляйкина умерла жена (8)
У Евгения Баляйкина умерла жена (8)
Вчера, 23:42
Никита Чернов: на мерзлом поле играть тяжело, поэтому "Урал" свалился на длинные передачи
Никита Чернов: на мерзлом поле играть тяжело, поэтому "Урал" свалился на длинные передачи
Вчера, 23:25
Прощальный матч Буффона пройдет в Турине или Парме (6)
Прощальный матч Буффона пройдет в Турине или Парме (6)
Вчера, 23:23
Зинедин Зидан: Роналду намного лучше меня (2)
Зинедин Зидан: Роналду намного лучше меня (2)
Вчера, 22:22
Игорь Смольников избежал перелома и разрыва связок (3)
Игорь Смольников избежал перелома и разрыва связок (3)
Вчера, 21:46
Марко Трабукки: Луиз Адриано - лучший игрок чемпионата России (18)
Марко Трабукки: Луиз Адриано - лучший игрок чемпионата России (18)
Вчера, 21:18
Виталий Мутко: смена имени? Давайте не сегодня (31)
Виталий Мутко: смена имени? Давайте не сегодня (31)
Вчера, 20:45
Юношеская сборная России сыграет два контрольных гостевых матча со сверстниками из Франции
Юношеская сборная России сыграет два контрольных гостевых матча со сверстниками из Франции
Вчера, 20:28
Марко Трабукки: Селихов не виноват в поражении от "Ливерпуля" (8)
Марко Трабукки: Селихов не виноват в поражении от "Ливерпуля" (8)
Вчера, 20:14
"Кротоне" назвал имя нового главного тренера
"Кротоне" назвал имя нового главного тренера
Вчера, 20:02
Александр Тарханов: мы не удовлетворены результатом
Александр Тарханов: мы не удовлетворены результатом
Паулу Фонсека - лучший тренер Украины, Марлос - лучший футболист
Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека получил награду лучшему тренеру Украины 2107 года.
Португальский специалист выиграл с донецкой командой все три украинских трофея, а также вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Я счастлив получить эту престижную награду как символ успехов "Шахтера". Благодарен президенту клуба Ринату Ахметову и генеральному директору Сергею Палкину за то, что верят в меня и поддерживают.
Спасибо всем, кто работает со мной, и особенно моим футболистам – этот трофей я держу в руках только благодаря им", – сказал Фонсека.
Хавбек "Шахтера" Марлос был признан лучшим футболистом Украины и получил "Золотой мяч".
"Хочу поблагодарить мою семью, клуб, тренеров, партнеров и болельщиков. Эти призы – заслуга всей нашей команды. Мы отлично поработали – абсолютно весь клуб.
Каждый работник, каждый болельщик помогал нам побеждать и завоевывать трофеи. Потому эти призы - и их заслуга тоже. Прекрасный год! Я всем сердцем люблю "Шахтер", я всем сердцем люблю Украину и хочу поднимать наш клуб и нашу страну все выше и выше", - сказал футболист.
ФК "Шахтер"
Португальский специалист выиграл с донецкой командой все три украинских трофея, а также вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Я счастлив получить эту престижную награду как символ успехов "Шахтера". Благодарен президенту клуба Ринату Ахметову и генеральному директору Сергею Палкину за то, что верят в меня и поддерживают.
Спасибо всем, кто работает со мной, и особенно моим футболистам – этот трофей я держу в руках только благодаря им", – сказал Фонсека.
Хавбек "Шахтера" Марлос был признан лучшим футболистом Украины и получил "Золотой мяч".
"Хочу поблагодарить мою семью, клуб, тренеров, партнеров и болельщиков. Эти призы – заслуга всей нашей команды. Мы отлично поработали – абсолютно весь клуб.
Каждый работник, каждый болельщик помогал нам побеждать и завоевывать трофеи. Потому эти призы - и их заслуга тоже. Прекрасный год! Я всем сердцем люблю "Шахтер", я всем сердцем люблю Украину и хочу поднимать наш клуб и нашу страну все выше и выше", - сказал футболист.
ФК "Шахтер"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.