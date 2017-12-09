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Криштиану Роналду перед матчем с "Севильей" показал болельщикам 5 "Золотых мячей" (фото)

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду перед матчем 15-го тура чемпионата Испании с "Севильей" показал болельщикам свой 5-й "Золотой мяч".

32-летний португалец в этой игре оформил дубль, забив с игры и с пенальти.

Криштиану Роналду перед матчем с "Севильей" показал болельщикам 5 "Золотых мячей" (фото)
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 19:56
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№1 Написал: fartovij Иваново (Сегодня, 20:00) #
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Болеет за:
«Анжи»
Монстр


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Анжи
Арсенал
Реал
Регистрация: 29.01.2013
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