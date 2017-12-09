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Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Андрей Канчельскис: не сделаем правильных выводов - будем бороться с Саудовской Аравией за третье место в группе (10)
Андрей Канчельскис: не сделаем правильных выводов - будем бороться с Саудовской Аравией за третье место в группе (10)
09:47
Дмитрий Хомуха: не думаю, что матчи в Англии как-то повлияют на расстановку сил в дерби "Спартак" - ЦСКА (5)
Дмитрий Хомуха: не думаю, что матчи в Англии как-то повлияют на расстановку сил в дерби "Спартак" - ЦСКА (5)
Криштиану Роналду перед матчем с "Севильей" показал болельщикам 5 "Золотых мячей" (фото)
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду перед матчем 15-го тура чемпионата Испании с "Севильей" показал болельщикам свой 5-й "Золотой мяч".
32-летний португалец в этой игре оформил дубль, забив с игры и с пенальти.
32-летний португалец в этой игре оформил дубль, забив с игры и с пенальти.
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