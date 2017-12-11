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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Андрей Червиченко: сегодняшний ЦСКА, как я думаю, "Црвену Звезду" не пройдёт
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы для российских клубов. Напомним, что "Локомотив" сыграет с "Ниццей", "Зенит" с "Селтиком", ЦСКА с "Црвеной Звездой", а "Спартак" - с "Атлетиком".
- Думаю, погодные условия могут оказать влияние на ход противостояния "Спартака" и "Атлетика". В Москве будет непросто, на льду в целом трудно играть, но такие условия нашим игрокам более привычны. Хотя в это время года вряд ли и в Бильбао жаркая погода. Но на наш морозец всегда есть надежда (улыбается). Я не считаю "Атлетик" непроходимым соперником. Испанский футбол - это всегда тяжело для нас, но баски это не "Реал Мадрид", "Барселона" или "Валенсия". "Атлетик" - ситуация, где можно попытать счастье.
А вот "Локомотиву", как мне кажется, соперник достался похуже. Марио Балотелли выступает за "Ниццу", и это будет проблемой. Раньше эта команда моталась из Лиги 1 во второй дивизион и обратно, но в последние годы они укрепились в высшем дивизионе и временами показывают добротный футбол, создавая проблемы лидерам первенства. Думаю, "Локомотиву" с "Ниццей" будет сложнее, чем "Спартаку" с "Атлетиком".
Повысятся ли шансы "железнодорожников" в случае усиления в зимнее трансферное окно? Смотря как усиляться. Если так, как летом "Спартак" - то лучше вообще никого не брать. Если "Локомотив" наберёт Пашаличей, Петковичей и Рош... Ну кому такое нужно?! А вот если людей уровня Фарфана - это другой разговор. Да и в целом, у "Локомотива" шансы всё равно достаточно высокие, просто "Ницца" мне видится более проблематичным соперником, нежели "Атлетик".
"Зениту" же "Селтик" нужно брать. Хотя у питерцев крайне нестабильный коллектив в этом сезоне. По составу и бюджету не "Локомотив" должен иметь значительное преимущество по очкам над "Зенитом", а наоборот. То, что с "сине-бело-голубыми" происходит в последнее время... Этому объяснения нет, и поэтому здесь нельзя что-то предсказывать. Если соберутся и сыграют так, как против "Реал Сосьедада" (3:1), то шансов у "Селтика" нет. Но если будет неразбериха, которая царила последние два месяца, то и шотландцы смогут похоронить.
За "Црвену Звезду" болеют спартаковцы, так что их противостояние с ЦСКА даже с подтекстом (улыбается). "Армейцы" - бойцы, но вопрос недоукомплектации и проблем в атаке стоит остро. Плюс ещё Васин сзади пожарит, много ошибаться начал Натхо, и в дерби мы это увидели. Много молодых и отличных ребят, но без опыта. Нужно смотреть на работу клуба в зимнее трансферное окно, но сегодняшний ЦСКА, как я думаю, "Црвену Звезду" не пройдёт.
- Думаю, погодные условия могут оказать влияние на ход противостояния "Спартака" и "Атлетика". В Москве будет непросто, на льду в целом трудно играть, но такие условия нашим игрокам более привычны. Хотя в это время года вряд ли и в Бильбао жаркая погода. Но на наш морозец всегда есть надежда (улыбается). Я не считаю "Атлетик" непроходимым соперником. Испанский футбол - это всегда тяжело для нас, но баски это не "Реал Мадрид", "Барселона" или "Валенсия". "Атлетик" - ситуация, где можно попытать счастье.
А вот "Локомотиву", как мне кажется, соперник достался похуже. Марио Балотелли выступает за "Ниццу", и это будет проблемой. Раньше эта команда моталась из Лиги 1 во второй дивизион и обратно, но в последние годы они укрепились в высшем дивизионе и временами показывают добротный футбол, создавая проблемы лидерам первенства. Думаю, "Локомотиву" с "Ниццей" будет сложнее, чем "Спартаку" с "Атлетиком".
Повысятся ли шансы "железнодорожников" в случае усиления в зимнее трансферное окно? Смотря как усиляться. Если так, как летом "Спартак" - то лучше вообще никого не брать. Если "Локомотив" наберёт Пашаличей, Петковичей и Рош... Ну кому такое нужно?! А вот если людей уровня Фарфана - это другой разговор. Да и в целом, у "Локомотива" шансы всё равно достаточно высокие, просто "Ницца" мне видится более проблематичным соперником, нежели "Атлетик".
"Зениту" же "Селтик" нужно брать. Хотя у питерцев крайне нестабильный коллектив в этом сезоне. По составу и бюджету не "Локомотив" должен иметь значительное преимущество по очкам над "Зенитом", а наоборот. То, что с "сине-бело-голубыми" происходит в последнее время... Этому объяснения нет, и поэтому здесь нельзя что-то предсказывать. Если соберутся и сыграют так, как против "Реал Сосьедада" (3:1), то шансов у "Селтика" нет. Но если будет неразбериха, которая царила последние два месяца, то и шотландцы смогут похоронить.
За "Црвену Звезду" болеют спартаковцы, так что их противостояние с ЦСКА даже с подтекстом (улыбается). "Армейцы" - бойцы, но вопрос недоукомплектации и проблем в атаке стоит остро. Плюс ещё Васин сзади пожарит, много ошибаться начал Натхо, и в дерби мы это увидели. Много молодых и отличных ребят, но без опыта. Нужно смотреть на работу клуба в зимнее трансферное окно, но сегодняшний ЦСКА, как я думаю, "Црвену Звезду" не пройдёт.
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