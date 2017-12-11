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Андрей Червиченко: сегодняшний ЦСКА, как я думаю, "Црвену Звезду" не пройдёт

Андрей Червиченко: сегодняшний ЦСКА, как я думаю, "Црвену Звезду" не пройдёт Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы для российских клубов. Напомним, что "Локомотив" сыграет с "Ниццей", "Зенит" с "Селтиком", ЦСКА с "Црвеной Звездой", а "Спартак" - с "Атлетиком".

- Думаю, погодные условия могут оказать влияние на ход противостояния "Спартака" и "Атлетика". В Москве будет непросто, на льду в целом трудно играть, но такие условия нашим игрокам более привычны. Хотя в это время года вряд ли и в Бильбао жаркая погода. Но на наш морозец всегда есть надежда (улыбается). Я не считаю "Атлетик" непроходимым соперником. Испанский футбол - это всегда тяжело для нас, но баски это не "Реал Мадрид", "Барселона" или "Валенсия". "Атлетик" - ситуация, где можно попытать счастье.

А вот "Локомотиву", как мне кажется, соперник достался похуже. Марио Балотелли выступает за "Ниццу", и это будет проблемой. Раньше эта команда моталась из Лиги 1 во второй дивизион и обратно, но в последние годы они укрепились в высшем дивизионе и временами показывают добротный футбол, создавая проблемы лидерам первенства. Думаю, "Локомотиву" с "Ниццей" будет сложнее, чем "Спартаку" с "Атлетиком".

Повысятся ли шансы "железнодорожников" в случае усиления в зимнее трансферное окно? Смотря как усиляться. Если так, как летом "Спартак" - то лучше вообще никого не брать. Если "Локомотив" наберёт Пашаличей, Петковичей и Рош... Ну кому такое нужно?! А вот если людей уровня Фарфана - это другой разговор. Да и в целом, у "Локомотива" шансы всё равно достаточно высокие, просто "Ницца" мне видится более проблематичным соперником, нежели "Атлетик".

"Зениту" же "Селтик" нужно брать. Хотя у питерцев крайне нестабильный коллектив в этом сезоне. По составу и бюджету не "Локомотив" должен иметь значительное преимущество по очкам над "Зенитом", а наоборот. То, что с "сине-бело-голубыми" происходит в последнее время... Этому объяснения нет, и поэтому здесь нельзя что-то предсказывать. Если соберутся и сыграют так, как против "Реал Сосьедада" (3:1), то шансов у "Селтика" нет. Но если будет неразбериха, которая царила последние два месяца, то и шотландцы смогут похоронить.

За "Црвену Звезду" болеют спартаковцы, так что их противостояние с ЦСКА даже с подтекстом (улыбается). "Армейцы" - бойцы, но вопрос недоукомплектации и проблем в атаке стоит остро. Плюс ещё Васин сзади пожарит, много ошибаться начал Натхо, и в дерби мы это увидели. Много молодых и отличных ребят, но без опыта. Нужно смотреть на работу клуба в зимнее трансферное окно, но сегодняшний ЦСКА, как я думаю, "Црвену Звезду" не пройдёт.
Теги: Червиченко Спартак ЦСКА Зенит Локомотив
Сегодня, 18:11
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10
(4)
№10 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 19:41) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
вот идиот, коням самый проходной соперник попался
Регистрация: 26.07.2014
№9 Написал: Егор Нороа (Сегодня, 19:33) #
  • -1
  •  (1)

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Регистрация: 11.12.2017
№8 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 19:32) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ajax101
Могу ошибаться, но встречи клубов одной страны возможны только в 1/4 финала...


Поэтому пусть ушастые пройдут до 1/4 и мы тоже blush
Регистрация: 2.02.2012
№7 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 19:13) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SPV
Лучше бы прошли и попали на Спартак, есть желание посмотреть на дерби в ЛЕ и увидеть два дополнительных ослочпока smile


Могу ошибаться, но встречи клубов одной страны возможны только в 1/4 финала...
Регистрация: 14.04.2008
№6 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 19:01) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Лучше бы прошли и попали на Спартак, есть желание посмотреть на дерби в ЛЕ и увидеть два дополнительных ослочпока smile
Регистрация: 2.02.2012
№5 Написал: Animalize Красно-белый город (Сегодня, 18:55) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пройдёт


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https://www.facebook.com/ulitushat
Регистрация: 3.12.2008
№4 Написал: Орнитолог (Сегодня, 18:46) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
некоторым нечем

Збагоеву? Так и незачем. Или Васину? А вы его вверх ногами переверните, а то, может, не на то он надевает трусы да шапку... Наоборот, наверное?


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№3 Написал: GAV СССР (Сегодня, 18:45) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
некоторые не ЗА, а ПРОТИВ

Я за то что бы все прошли.
Регистрация: 11.12.2017
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:24) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: GAV
Думать вредно. Все пройдут.

некоторым нечем
некоторые не ЗА, а ПРОТИВ


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: GAV СССР (Сегодня, 18:17) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Думать вредно. Все пройдут.
Регистрация: 11.12.2017
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