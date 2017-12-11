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Михаил Грушевский: ЦСКА грех жаловаться на жребий в лице "Црвены Звезды"

Михаил Грушевский: ЦСКА грех жаловаться на жребий в лице "Црвены Звезды" Известный актёр, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы для российских клубов. Напомним, что "Локомотив" сыграет с "Ниццей", "Зенит" с "Селтиком", "Спартак" с "Атлетиком", а ЦСКА - с "Црвеной Звездой".

- О "Црвене Звезде":

Есть какая-то драматургия в том, что нам достался клуб, родственный "Спартаку", который нас недавно обидел на своём поле. Если серьёзно, то даже несмотря на поражение "Краснодара" от сербов, нельзя назвать этот жребий худшим. Я бы назвал его достаточно удачным. Да и в целом, хотел бы отметить, что начиная от квалификации Лиги чемпионов и заканчивая групповым турниром, ЦСКА с этим делом везло. Грех жаловаться, вполне нормальный соперник.

Считаю, что Лига Европы, помимо очевидных факторов, для наших клубов отличный стимул к февралю уже быть в хорошей форме, чтобы войти в сезон естественным способом через официальные игры и соревновательный цикл, а не через контрольные матчи.

Необходимость усиления состава? Мне сложно загадывать о том, произойдут ли в составе изменения. Вероятно, Никита Чернов может вернуться из аренды, возможно, кто-то ещё вернётся, а может и удастся кого-то подписать из молодых и перспективных. Я в целом надеюсь на изменения, свежая кровь нам очень нужна. Однако, как мне кажется, даже в сегодняшнем своём составе ЦСКА, находясь в хорошей форме, может рассчитывать на успех в противостоянии с сербами.

Кроме того, есть травмированные Щенников и Миланов, которые зимой должны вернуться в строй. А. Березуцкий вряд ли успеет восстановиться к этому времени. В минувшем дерби мы увидели, что кроме Кучаева со скамейки запасных не на кого было рассчитывать команде. Так что Щенников может стать промежуточным трансфером этой зимой. Но в целом, если ЦСКА рассчитывает в Лиге Европы пройти дальше 1/16 финала - вопрос усиления достаточно важен. Мы, болельщики ЦСКА, всегда верили в команду даже в условиях ограниченных ресурсов, однако свежая кровь команде не помешает, и руководители клуба знают это лучше остальных.

- О других российских клубах в ЛЕ:

"Спартак" встретится с "Атлетиком", а "красно-белые" уже провели одно противостояние с испанским клубом и, наверное, завершив его в общей сложности с положительным балансом. Баски поскромнее "Севильи", но, скорее всего, в феврале европейские клубы будут в чуть лучшем тонус, нежели российские, поэтому всем придётся нелегко, в том числе и "Спартаку". Матч в Бильбао будет во многом определяющим, у басков, на мой взгляд, сугубо домашняя команда, но я надеюсь, что "Спартак" справится.

"Локомотив" сыграет в "Ниццей", и это непростой вариант, с французами у отечественных команд непростая статистика. Но если "железнодорожники" сохранят свой уровень осеннего цикла, то, думаю, они смогут рассчитывать на выход в следующий этап.

Говорят, что "Зениту" с "Селтиком" повезло больше остальных? Ну не знаю... Конечно, финал Кубка УЕФА против другой шотландской команды мы помним... Возможно, чемпионат Шотландии не чета испанскому или французскому, но я не думаю, что он хуже сербского. "Зенит" должен справляться с "Селтиком", но в последние годы команда в зимой регулярно проваливалась в плей-офф. Сейчас это вообще другая команда, поэтому у меня хорошие предчувствия, все российские клубы имеют существенные предпосылки для выхода в 1/8 финала.
Теги: Грушевский ЦСКА Зенит Локомотив Спартак
Вчера, 23:12
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№1 Написал: fd65 (Вчера, 23:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
Если че, то ЦЗ быков из Краснодара укатала...
Регистрация: 3.12.2016
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