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СМИ: "Реал" начал переговоры о переходе Неймара

"Реал" ведет переговоры о возможном переходе нападающего "ПСЖ" Неймара, передает OK Diario.

"Сливочные" хотят пригласить 25-летнего бразильца по окончании текущего сезона.

Напомним, Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" за 222 млн евро.
Теги: Реал Неймар
Сегодня, 11:30
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№2 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 12:48) #
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Болеет за:
ЦСКА
Будут сливать Рональду ?


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№1 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 12:15) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Теперь за сколько? За миллиард? Или шейхи за него сразу авианосец требуют? laughing
Регистрация: 12.06.2016
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