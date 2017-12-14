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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Александр Тарханов: главная проблема сборной России это оборона
Главный тренер "Урала" Александр Тарханов на открытии официального магазина ЧМ-2018 ответил на вопросы СМИ.
- Против Испании и Аргентины мы видели две разные сборные России – в первую очередь по игре. Что ждать от команды летом?
- У нас есть сильные игроки. С вратарской позицией проблем вообще нет. В средней линии тоже достаточно игроков комбинационного плана. Нужно их просто скомпоновать так, чтобы было хорошее взаимодействие.
У нас есть два Главная проблема – с обороной. Нужно думать, играть ли в четыре защитника, или с тремя центральными защитниками… Сейчас играем в три центральных. Их нужно сбалансировать, чтобы они четко взаимодействовали, чтобы было взаимопонимание – с этим есть проблемы.
Советский спорт
- Против Испании и Аргентины мы видели две разные сборные России – в первую очередь по игре. Что ждать от команды летом?
- У нас есть сильные игроки. С вратарской позицией проблем вообще нет. В средней линии тоже достаточно игроков комбинационного плана. Нужно их просто скомпоновать так, чтобы было хорошее взаимодействие.
У нас есть два Главная проблема – с обороной. Нужно думать, играть ли в четыре защитника, или с тремя центральными защитниками… Сейчас играем в три центральных. Их нужно сбалансировать, чтобы они четко взаимодействовали, чтобы было взаимопонимание – с этим есть проблемы.
Советский спорт
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