Александр Тарханов: главная проблема сборной России это оборона

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов на открытии официального магазина ЧМ-2018 ответил на вопросы СМИ.- У нас есть сильные игроки. С вратарской позицией проблем вообще нет. В средней линии тоже достаточно игроков комбинационного плана. Нужно их просто скомпоновать так, чтобы было хорошее взаимодействие.У нас есть два Главная проблема – с обороной. Нужно думать, играть ли в четыре защитника, или с тремя центральными защитниками… Сейчас играем в три центральных. Их нужно сбалансировать, чтобы они четко взаимодействовали, чтобы было взаимопонимание – с этим есть проблемы.