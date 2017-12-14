Усман Дембеле - лучший новичок бундеслиги в сезоне-2016/17

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле был признан лучшим новичком чемпионата Германии в сезоне-2016/17, сообщает официальный сайт каталонского клуба. Также француз стал лучшим молодым игроком бундеслиги.Напомним, в прошлом сезоне Дембеле играл за "Боруссию". В составе дортмундского клуба футболист провел 50 матчей, забил 10 голов и сделал 22 голевые передачи.