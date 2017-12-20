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Дмитрий Аленичев: все эти истории с Кокориным... Для России это суперигрок!

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев высказался относительно нападающего "Зенита" и сборной России Александра Кокорина.

"Просто Кокорина поставили на позицию, для которой он рождён. Саша – центральный нападающий, с хорошей скоростью, дриблингом, ударом с обеих ног. Когда все хаяли Кокорина – "не забивает!" – его было жаль. Все эти истории… Это личная жизнь каждого. В свободное время футболист имеет право отдыхать так, как считает нужным.

Так вот, я видел потенциал Кокорина, даже когда он переживал не лучшие времена. По своим данным для России это суперигрок! Понимаю: человек выходит там, где скажет тренер. Но Саше надо было найти место, где парень раскрылся бы. Это центр атаки. Рад, что это произошло.

А характер у Кокорина нормальный. По-спортивному злой. Саша поможет нашей сборной на чемпионате мира – дай бог, обойдётся без травм. Сейчас Кокорин чуть подсдал, но это ничего. Спады случаются", - передает слова Аленичева "СЭ".
Теги: Аленичев Кокорин
Сегодня, 13:25
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№1 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 13:42) #
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У Саши "по спортивному злой" характер? Не смешите. Тоже мне, Вернблума нашли...
Регистрация: 26.01.2007
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