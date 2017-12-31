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Федерико Кьеза может продолжить карьеру в "Наполи"

Полузащитник "Фиорентины" Федерико Кьеза может перейти в "Наполи", информирует Il Mattino.

За 20-летнего хавбека неаполитанцы готовы заплатить 40 миллионов евро.

В текущем сезоне игрок провел 18 матчей, забил 4 мяча и сделал 4 передачи.
Теги: Фиорентина Кьево
Сегодня, 20:14
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:47) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
40????блин, я перестал понимать "футбол"
уберите "Кьеза" - вряд ли вообще засветился бы
может игрок то и добротный...но 40 млн....докатились


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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