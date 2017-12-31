Федерико Кьеза может продолжить карьеру в "Наполи"

Полузащитник "Фиорентины" Федерико Кьеза может перейти в "Наполи", информирует Il Mattino.За 20-летнего хавбека неаполитанцы готовы заплатить 40 миллионов евро.В текущем сезоне игрок провел 18 матчей, забил 4 мяча и сделал 4 передачи.