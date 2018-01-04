"Лос-Анджелес Гэлакси" сообщил о подписании нового контракта с Эшли Коулом

"Лос-Анджелес Гэлакси" подписал новый контракт с защитником Эшли Коулом, сообщает пресс-служба клуба.Соглашение с 37-летним игроком обороны рассчитано на один сезон.Напомним, Коул выступает за "Гэлакси" с января 2016 года. До выступления в МЛС он защищал цвета "Ромы", "Челси" и "Арсенала".