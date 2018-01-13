В Голландии открыли памятник Фернандо Риксену (фото)

Fernando Ricksen left in tears as former club Fortuna Sittard unveil statue in his honour https://t.co/LTvdzQahGg — Scottish Sun Sport (@scotsunsport) January 12, 2018

В голландском городе Ситтард прошла торжественная церемония открытия памятника в честь бывшего полузащитника "Зенита" Фернандо Риксена.Сам 41-летний экс-футболист, который болен боковым амиотрофическим склерозом, присутствовал на мероприятии. Памятник установлен возле домашнего стадиона местной "Фортуны", за которую Риксен выступал в 1992–1997 и 2010–2013 годах.На церемонии присутствовали более 1000 болельщиков, а также бывшие и действующие игроки и тренеры "Фортуны" и шотландского "Рейнджерс".