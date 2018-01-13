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В Голландии открыли памятник Фернандо Риксену (фото)

В голландском городе Ситтард прошла торжественная церемония открытия памятника в честь бывшего полузащитника "Зенита" Фернандо Риксена.

Сам 41-летний экс-футболист, который болен боковым амиотрофическим склерозом, присутствовал на мероприятии. Памятник установлен возле домашнего стадиона местной "Фортуны", за которую Риксен выступал в 1992–1997 и 2010–2013 годах.

На церемонии присутствовали более 1000 болельщиков, а также бывшие и действующие игроки и тренеры "Фортуны" и шотландского "Рейнджерс".

Сегодня, 10:36
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№1 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 10:38) #
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Болеет за:
«Крылья Сов»
держись Фернандо!Одно радует,что частичка русского мира тебя оберегает


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010
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