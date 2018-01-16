"Зенит": Анюкову предложили новый контракт, он его обдумывает

Заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев рассказал о ситуации с игроками Александром Анюковым и Иваном Новосельцевым, которые не отправились на сбор в ОАЭ.– Сашу мы давно и прекрасно знаем. Он тоже принес много пользы "Зениту". Мы действительно много лет играли плечо к плечу, завоевали не один трофей, становились чемпионами, выигрывали Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Анюков не становится моложе, но у него очень высокий боевой дух. Такой футболист нам нужен. Александру предложен новый контракт и сейчас он его обдумывает. Надеемся, он поможет "Зениту-2", а может и основному составу, достичь высоких результатов. Пока он остается тренироваться со второй командой.– У Ивана действительно недостаточно игровой практики. Мы ищем команду, где Новосельцев мог бы ее получить. Это должен быть клуб достаточно высокого уровня.