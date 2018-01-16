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"Зенит": Анюкову предложили новый контракт, он его обдумывает

Заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев рассказал о ситуации с игроками Александром Анюковым и Иваном Новосельцевым, которые не отправились на сбор в ОАЭ.

– С Анюковым вы провели в одной команде много времени. Почему он не полетел в Дубай?

– Сашу мы давно и прекрасно знаем. Он тоже принес много пользы "Зениту". Мы действительно много лет играли плечо к плечу, завоевали не один трофей, становились чемпионами, выигрывали Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Анюков не становится моложе, но у него очень высокий боевой дух. Такой футболист нам нужен. Александру предложен новый контракт и сейчас он его обдумывает. Надеемся, он поможет "Зениту-2", а может и основному составу, достичь высоких результатов. Пока он остается тренироваться со второй командой.

– Четвертый игрок, которого не взяли на сбор – Иван Новосельцев. Он очень редко выходил на поле в "Зените".

– У Ивана действительно недостаточно игровой практики. Мы ищем команду, где Новосельцев мог бы ее получить. Это должен быть клуб достаточно высокого уровня.

СЭ
Теги: Малафеев Анюков Новосельцев Зенит
Сегодня, 10:00
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№4 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 11:02) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord_Vik
Цитата: safonas
нафиг Новосела было покупать, чтобы искать ему команду... он хоть пару матчей сыграл?

надо было ослабить Ростов, чтоб попасть в зону Лиги Европы.
Задача выполнена.

О, да тут оракулы от Спартака собрались, все знают, думаю, им можно верить. smirk

Цитата: QoshaK
Дзюбе в Уфе делать нечего. По мне идеальный вариант для всех это отдать Дзюбу и Шатова в Краснодар в аренду. Сегодня Манчини есть завтра его уже нет. Не исключено что летом тренер поменяется и у нового тренера будет свое видение.

Соглашусь наполовину, Шатова, ну вот жалко, и все тут. По Дзю вопрос другой, ему Халк второй нужен. Да еще и вопрос, будет ли он играть как нужно тренеру, который может прийти. На больших форвардах Зениту не очень-то везет. На моей памяти, только Сережа Дмитриев, да Гена Попович, рано ушедший, вписались в игру отлично.
Регистрация: 9.11.2010
№3 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 10:48) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: safonas
нафиг Новосела было покупать, чтобы искать ему команду... он хоть пару матчей сыграл?

надо было ослабить Ростов, чтоб попасть в зону Лиги Европы.
Задача выполнена.
Регистрация: 22.09.2007
№2 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 10:11) #
  • -2
  •  (4)

Дзюбе в Уфе делать нечего. По мне идеальный вариант для всех это отдать Дзюбу и Шатова в Краснодар в аренду. Сегодня Манчини есть завтра его уже нет. Не исключено что летом тренер поменяется и у нового тренера будет свое видение.
Регистрация: 27.09.2015
№1 Написал: safonas (Сегодня, 10:02) #
  • 0
  •  (4)
online

нафиг Новосела было покупать, чтобы искать ему команду... он хоть пару матчей сыграл?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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