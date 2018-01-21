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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Максим Деменко: все игры, которые "Спартак" проиграл, он проиграл сам
Бывший футболист "Кубани", "Зенита", "Спартака" и "Краснодара" Максим Деменко в интервью для Rusfootball.info поделился своим мнением о ситуациях в "Зените", "Спартаке" и сборной России.
- О сборной России. Травма Георгия Джикии насколько незаменимая потеря для сборной России перед ЧМ-2018?
- Многие в этом винят тренера по физической подготовке и главного тренера Массимо Карреру, но я не думаю, что тут тренер виноват. Был матч, произошла такая ситуация. И со здоровым футболистом может такое произойти. "Спартаку" либо нужно наигрывать Кутепова и Таски, либо Боккетти будет играть, который играл с "Шанхаем". Другое дело, что и для Черчесова это проблема. В российском футболе сейчас ввобще проблема с центральными защитниками. Думаю, что скорее выход будут делать на Березуцкого и будут с ним общаться. Для российского футбола Джикия игрок интересный, перспективный. Он в сборной играл, уверенность приходила. Повторюсь, это потеря и для "Спартака", и для сборной. Для руководителей "Спартака" это больше финансовая сторона, нужно искать футболиста.
- Вы сказали, что тренеров винить нельзя, но, тем не менее, в "Спартаке" это уже четвертая такая травма. Может недоработка медицинского штаба?
- Знаю по себе, для футболистов сборы - это самый тяжелые период. Сейчас все-таки сборы проходят под определенными тестами, сдают кровь. Раньше такого не было. Раньше ты готовился, играл, боялся место потерять в составе. Как сейчас обстоят дела не знаю, но в любом случае в какой-то степени, думаю, тренера по физ.подготовке видели, что была какая-то усталость или перегруженность. Но повторюсь, в футболе игрок может быть готов на сто процентов и получить такую же травму.
- Шатов и Дзюба не вызваны на сбор "Зенита". Как это скажется на сборной?
- Не могу понять проблемы Олега Шатова и "Зенита". Вы не отдаете игрока, он теряет игровую практику, финансовую составляющую. Либо это принципиальность "Зенита", мол, мы не хотим кого-то усиливать, но с другой стороны это игрок сборной и своей игрой может доказать, что он достоин вызова в сборную. Вы не отдаете футболиста в аренду, не продаете, платите ему деньги... Скорее всего, думаю, Олег общался с "Зенитом" и это какая-то принципиальность между клубом и игроком.
Что касается Дзюбы, то тут очевидно. Артем немножко выпал из обоймы. Те футболисты, которые пришли, проявляли большую целеустремленность к игре. На протяжении чемпионата Манчини один-два матча доверял, а потом практически Артема не ставил. И Дзюба должен только себя винить в этой ситуации.
Сейчас все зависит от самого Дзюбы, что он хочет: либо продолжать играть, попасть в сборную и трудиться в другой команде, либо сидеть в "Зените", получать деньги и ждать пока Манчини уйдет. Все от него зависит. Зачастую у нас многие футболисты сами не понимают и потом жалеют, что поступили так а не иначе. Для любого игрока важно быть номером один в любом составе. Не важно, в "Зените" или в том же "Урале" или "Тосно". Как тот же Заболотный. Черчесов например такое любит такое отношение к делу. Если футболист проделывает большой объем работы, он всегда на этого игрока будет надеяться.
- Заболотного можно рассматривать как замену Дзюбе как в "Зените", так и в сборной?
- Если брать именно по отдаче и по желанию, то Артем не может с ним конкурировать. Если по игровым качествам, то Артем опытный игрок сборной который может в каких-то матчах зацепиться впереди. Но считаю, что Заболотный показал что может конкурировать с игроками сборной за счет самоотдачи и желания. На самом деле мастерство всегда должно быть у игрока сборной, но вопрос всегда заключается в том, какое желание и отдачу ты отдаешь в сборной. Это важно для любого тренера. Можно быть хорошим игроком, но лентяем. Нужно доказывать, биться и тренер обратит на это внимание.
- Может быть такое, что Заболотный, перейдя в "Зенит", окажется в роли Дзюбы на скамейке?
- Согласен с вами. Думаю, что в любом случае даже при другом тренировочном процессе и другой инфраструктуре игрок все равно растет. Если ты играешь в "Спартаке" или "Зените", это одно. Если играешь за команду, которая ведет борьбе за выживание, это совсем другое. Что будет дальше с ним, нам можно только гадать. Я думаю Заболотный выбрал не только финансовую составляющую, но и рост в футбольном плане. Он говорил в интервью, что пришел не протирать лавку, а пришел доказывать. Помните когда Жирков пришел в "Зенит", тоже говорили, что он возрастной, никому не нужен, а Юра, за счет того что он трудоголик, доказал, что может привлекаться в сборную, не играя в "Зените". И Черчесов это знает, его отношение к тренировкам.
Можно ли говорить, что то, что "Локомотив" сейчас лидирует, а "Зенит" на втором месте - это провал?
- Провал однозначно был в "Зените" после этих туров. Многие писали, что нет конкуренции у "Зенита". Команда шла без поражений, но, видимо, что-то надломилось в психологии, в коллективе. Может быть, некоторые футболисты стали снижать к себе требования. А те, которые не играли, были обижены на Манчини и нет, чтобы в этот момент что-то доказывать друг другу, произошел скачок проблем. Все-равно ответственность несет тренер, но в коллективе же есть помощники, которые тоже должны эти проблемы решать. Не может команда 8 туров показывать потрясающую игру, а потом провалить 6-7 туров. Может быть одна игра, вторая, а потом пошли проблемы, склоки, разговоры... На футбольном поле все эти разговоры влияют на футболистов и команду в целом.
- В "Спартаке" в начале чемпионата произошла та же ситуация?
- Там, мне кажется, вообще немного недоговаривают. На самом деле я думаю Каррера хотел взять игроков, которых он видел, но Федун на тот момент не видел варианта для усиления. Здесь где-то тренер с руководителями не договорился в вопросе точечного усиления. Я бы не сказал, что у "Спартака" слабый состав. Они играли и доказали, что чемпионами стали. Играли с запасом, все игры им давались. И все игры "Спартак", которые проиграл, он проиграл сам: тому же "Зениту", и "Локомотиву". А когда пошли проблемы, то тут уже психолог Каррера где-то встряхнул команду. Федун же рассказывал, что его самого захватывает эмоциональность Карреры, то, как он настраивает игроков. Это не каждый тренер может.
- Лидерство "Локомотива"?
- Мы прекрасно знаем Семина. Его организация игры, за счет игры от обороны они очень много "ловили" команд и "Локомотив" сейчас заслуженно на первом месте.
- По-моему, еще никто не выигрывал чемпионат России, играя от обороны...
- Да, но есть "Рубин". В Италии и Германии многие команды сталкивались с проблемой игры именно от обороны. Команды много различных чемпионатов выигрывают.
- "Рубин" вас не удивляет своими результатами?
- Я вообще не ожидал, что так произойдет, после отставки Хави Грасии, той финансовой составляющей, что была у "Рубина". Бердыев, я думаю , разговаривал с руководством и потом непросто говорил, что хотел видеть футболистов, которые сейчас в "Зените", тот же Нобоа, Азмун, чтобы они вернулись. Видимо, проблема была и финансовая составляющая там влияла. Но это мое мнение. То, что Казань показывает не тот футбол, который мы привыкли видеть, - это, скорее всего, связано с тем, что Бердыев не взял к себе футболистов, которых хотел видеть.
- В начале января была информация, что ФИФА инициировала допинговую проверку в отношении российских футболистов. Как считаете, насколько это может быть опасно для российского футбола?
- Опасной не назову, но это неприятно. После того, как наших олимпийских спортсменов дисквалифицировали, теперь идет давление на сборную России, хозяйку ЧМ-2018. Где-то проверки будут, проверят футболистов, больше для себя в какой-то степени и это, надеюсь, никак не скажется на проведении турнира. Благодарность президенту, потому что если бы не его внутренние резервы, наверно была бы действительно проблема, тем более нашу страну сегодня давят со стороны Запада. Надеюсь, что все болельщики, которые приедут из других стран будут довольны, счастливы, и мы проведем прекрасный чемпионат мира.
- О сборной России. Травма Георгия Джикии насколько незаменимая потеря для сборной России перед ЧМ-2018?
- Многие в этом винят тренера по физической подготовке и главного тренера Массимо Карреру, но я не думаю, что тут тренер виноват. Был матч, произошла такая ситуация. И со здоровым футболистом может такое произойти. "Спартаку" либо нужно наигрывать Кутепова и Таски, либо Боккетти будет играть, который играл с "Шанхаем". Другое дело, что и для Черчесова это проблема. В российском футболе сейчас ввобще проблема с центральными защитниками. Думаю, что скорее выход будут делать на Березуцкого и будут с ним общаться. Для российского футбола Джикия игрок интересный, перспективный. Он в сборной играл, уверенность приходила. Повторюсь, это потеря и для "Спартака", и для сборной. Для руководителей "Спартака" это больше финансовая сторона, нужно искать футболиста.
- Вы сказали, что тренеров винить нельзя, но, тем не менее, в "Спартаке" это уже четвертая такая травма. Может недоработка медицинского штаба?
- Знаю по себе, для футболистов сборы - это самый тяжелые период. Сейчас все-таки сборы проходят под определенными тестами, сдают кровь. Раньше такого не было. Раньше ты готовился, играл, боялся место потерять в составе. Как сейчас обстоят дела не знаю, но в любом случае в какой-то степени, думаю, тренера по физ.подготовке видели, что была какая-то усталость или перегруженность. Но повторюсь, в футболе игрок может быть готов на сто процентов и получить такую же травму.
- Шатов и Дзюба не вызваны на сбор "Зенита". Как это скажется на сборной?
- Не могу понять проблемы Олега Шатова и "Зенита". Вы не отдаете игрока, он теряет игровую практику, финансовую составляющую. Либо это принципиальность "Зенита", мол, мы не хотим кого-то усиливать, но с другой стороны это игрок сборной и своей игрой может доказать, что он достоин вызова в сборную. Вы не отдаете футболиста в аренду, не продаете, платите ему деньги... Скорее всего, думаю, Олег общался с "Зенитом" и это какая-то принципиальность между клубом и игроком.
Что касается Дзюбы, то тут очевидно. Артем немножко выпал из обоймы. Те футболисты, которые пришли, проявляли большую целеустремленность к игре. На протяжении чемпионата Манчини один-два матча доверял, а потом практически Артема не ставил. И Дзюба должен только себя винить в этой ситуации.
Сейчас все зависит от самого Дзюбы, что он хочет: либо продолжать играть, попасть в сборную и трудиться в другой команде, либо сидеть в "Зените", получать деньги и ждать пока Манчини уйдет. Все от него зависит. Зачастую у нас многие футболисты сами не понимают и потом жалеют, что поступили так а не иначе. Для любого игрока важно быть номером один в любом составе. Не важно, в "Зените" или в том же "Урале" или "Тосно". Как тот же Заболотный. Черчесов например такое любит такое отношение к делу. Если футболист проделывает большой объем работы, он всегда на этого игрока будет надеяться.
- Заболотного можно рассматривать как замену Дзюбе как в "Зените", так и в сборной?
- Если брать именно по отдаче и по желанию, то Артем не может с ним конкурировать. Если по игровым качествам, то Артем опытный игрок сборной который может в каких-то матчах зацепиться впереди. Но считаю, что Заболотный показал что может конкурировать с игроками сборной за счет самоотдачи и желания. На самом деле мастерство всегда должно быть у игрока сборной, но вопрос всегда заключается в том, какое желание и отдачу ты отдаешь в сборной. Это важно для любого тренера. Можно быть хорошим игроком, но лентяем. Нужно доказывать, биться и тренер обратит на это внимание.
- Может быть такое, что Заболотный, перейдя в "Зенит", окажется в роли Дзюбы на скамейке?
- Согласен с вами. Думаю, что в любом случае даже при другом тренировочном процессе и другой инфраструктуре игрок все равно растет. Если ты играешь в "Спартаке" или "Зените", это одно. Если играешь за команду, которая ведет борьбе за выживание, это совсем другое. Что будет дальше с ним, нам можно только гадать. Я думаю Заболотный выбрал не только финансовую составляющую, но и рост в футбольном плане. Он говорил в интервью, что пришел не протирать лавку, а пришел доказывать. Помните когда Жирков пришел в "Зенит", тоже говорили, что он возрастной, никому не нужен, а Юра, за счет того что он трудоголик, доказал, что может привлекаться в сборную, не играя в "Зените". И Черчесов это знает, его отношение к тренировкам.
Можно ли говорить, что то, что "Локомотив" сейчас лидирует, а "Зенит" на втором месте - это провал?
- Провал однозначно был в "Зените" после этих туров. Многие писали, что нет конкуренции у "Зенита". Команда шла без поражений, но, видимо, что-то надломилось в психологии, в коллективе. Может быть, некоторые футболисты стали снижать к себе требования. А те, которые не играли, были обижены на Манчини и нет, чтобы в этот момент что-то доказывать друг другу, произошел скачок проблем. Все-равно ответственность несет тренер, но в коллективе же есть помощники, которые тоже должны эти проблемы решать. Не может команда 8 туров показывать потрясающую игру, а потом провалить 6-7 туров. Может быть одна игра, вторая, а потом пошли проблемы, склоки, разговоры... На футбольном поле все эти разговоры влияют на футболистов и команду в целом.
- В "Спартаке" в начале чемпионата произошла та же ситуация?
- Там, мне кажется, вообще немного недоговаривают. На самом деле я думаю Каррера хотел взять игроков, которых он видел, но Федун на тот момент не видел варианта для усиления. Здесь где-то тренер с руководителями не договорился в вопросе точечного усиления. Я бы не сказал, что у "Спартака" слабый состав. Они играли и доказали, что чемпионами стали. Играли с запасом, все игры им давались. И все игры "Спартак", которые проиграл, он проиграл сам: тому же "Зениту", и "Локомотиву". А когда пошли проблемы, то тут уже психолог Каррера где-то встряхнул команду. Федун же рассказывал, что его самого захватывает эмоциональность Карреры, то, как он настраивает игроков. Это не каждый тренер может.
- Лидерство "Локомотива"?
- Мы прекрасно знаем Семина. Его организация игры, за счет игры от обороны они очень много "ловили" команд и "Локомотив" сейчас заслуженно на первом месте.
- По-моему, еще никто не выигрывал чемпионат России, играя от обороны...
- Да, но есть "Рубин". В Италии и Германии многие команды сталкивались с проблемой игры именно от обороны. Команды много различных чемпионатов выигрывают.
- "Рубин" вас не удивляет своими результатами?
- Я вообще не ожидал, что так произойдет, после отставки Хави Грасии, той финансовой составляющей, что была у "Рубина". Бердыев, я думаю , разговаривал с руководством и потом непросто говорил, что хотел видеть футболистов, которые сейчас в "Зените", тот же Нобоа, Азмун, чтобы они вернулись. Видимо, проблема была и финансовая составляющая там влияла. Но это мое мнение. То, что Казань показывает не тот футбол, который мы привыкли видеть, - это, скорее всего, связано с тем, что Бердыев не взял к себе футболистов, которых хотел видеть.
- В начале января была информация, что ФИФА инициировала допинговую проверку в отношении российских футболистов. Как считаете, насколько это может быть опасно для российского футбола?
- Опасной не назову, но это неприятно. После того, как наших олимпийских спортсменов дисквалифицировали, теперь идет давление на сборную России, хозяйку ЧМ-2018. Где-то проверки будут, проверят футболистов, больше для себя в какой-то степени и это, надеюсь, никак не скажется на проведении турнира. Благодарность президенту, потому что если бы не его внутренние резервы, наверно была бы действительно проблема, тем более нашу страну сегодня давят со стороны Запада. Надеюсь, что все болельщики, которые приедут из других стран будут довольны, счастливы, и мы проведем прекрасный чемпионат мира.
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