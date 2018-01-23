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Робиньо подписал контракт с "Сивасспором"

Бывший нападающий сборной Бразилии Робиньо подписал контракт с "Сивасспором", сообщает официальный сайт турецкого клуба.

Соглашение 33-летнего игрока с командой рассчитано на 1,5 года.

Отметим, что в Италии Робиньо был приговорен к девяти годам лишения свободы за групповое изнасилование, которое произошло зимой 2013 года в Милане.
Теги: Робиньо
Сегодня, 22:42
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№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 23:03) #
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Болеет за:
ЦСКА
И как это понимать? Я думал он на нарах, а ему как с гуся вода


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006
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