Бывший нападающий сборной Бразилии Робиньо подписал контракт с "Сивасспором", сообщает официальный сайт турецкого клуба.Соглашение 33-летнего игрока с командой рассчитано на 1,5 года.Отметим, что в Италии Робиньо был приговорен к девяти годам лишения свободы за групповое изнасилование, которое произошло зимой 2013 года в Милане.