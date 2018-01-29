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Лерой Сане повредил связки лодыжки в кубковом матче

Форвард "Манчестер Сити" Лерой Сане повредил связки лодыжки в матче 1/16 финала Кубка Англии против "Кардифф Сити" (2:0), сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, в этом сезоне Сане принял участие в 33 матчах за клуб, забив 11 мячей и отдав 12 результативных передач.
Теги: Сане Манчестер Сити
Вчера, 22:47
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