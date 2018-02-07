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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Матвей Сафонов: наверное, футболисты "Реала" более уверенно подошли к серии пенальти, чем мои партнеры (видео)
Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов подвел итоги матча против "Реала" в Юношеской Лиге УЕФА.
- Все были настроены. Мы всей душой старались выиграть. Естественно, что-то не получается, или судья не дает играть. По нашему настрою и эмоциям было видно, что мы стремимся выиграть.
- Серия пенальти - это больше случайность или закономерность?
- Наверное, просто футболисты "Реала" более уверенно подошли к этому, чем мои партнеры. Поэтому так получилось. Кому-то повезло, кому-то нет.
- Как вам атмосфера?
- Когда нам было тяжело, нас вытягивали болельщики. Когда 30 тысяч нас поддерживают, это очень приятно и важно.
- Почему получились два таких разных тайма?
- Ребята уже устали к концу матча, ноги сводили. У "Реала" предсезонки нет, постоянно идет сезон. У нас была пауза три недели. В отпуске самостоятельно работали, но подошли к матчу не в лучших кондициях.
- В первом тайме почему все хорошо получалось?
- Были силы. А во втором чуть подсели. Чувствуется, что "Реал" более опытная команда. У них много напряженных матчей, а у нас пару за сезон с лидерами чемпионата.
- Что сказал тренер в раздевалке?
- Можно не говорить?
Rusfootball.info
- Все были настроены. Мы всей душой старались выиграть. Естественно, что-то не получается, или судья не дает играть. По нашему настрою и эмоциям было видно, что мы стремимся выиграть.
- Серия пенальти - это больше случайность или закономерность?
- Наверное, просто футболисты "Реала" более уверенно подошли к этому, чем мои партнеры. Поэтому так получилось. Кому-то повезло, кому-то нет.
- Как вам атмосфера?
- Когда нам было тяжело, нас вытягивали болельщики. Когда 30 тысяч нас поддерживают, это очень приятно и важно.
- Почему получились два таких разных тайма?
- Ребята уже устали к концу матча, ноги сводили. У "Реала" предсезонки нет, постоянно идет сезон. У нас была пауза три недели. В отпуске самостоятельно работали, но подошли к матчу не в лучших кондициях.
- В первом тайме почему все хорошо получалось?
- Были силы. А во втором чуть подсели. Чувствуется, что "Реал" более опытная команда. У них много напряженных матчей, а у нас пару за сезон с лидерами чемпионата.
- Что сказал тренер в раздевалке?
- Можно не говорить?
Rusfootball.info
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