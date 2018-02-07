Матвей Сафонов: наверное, футболисты "Реала" более уверенно подошли к серии пенальти, чем мои партнеры (видео)

Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов подвел итоги матча против "Реала" в Юношеской Лиге УЕФА.- Все были настроены. Мы всей душой старались выиграть. Естественно, что-то не получается, или судья не дает играть. По нашему настрою и эмоциям было видно, что мы стремимся выиграть.- Наверное, просто футболисты "Реала" более уверенно подошли к этому, чем мои партнеры. Поэтому так получилось. Кому-то повезло, кому-то нет.- Когда нам было тяжело, нас вытягивали болельщики. Когда 30 тысяч нас поддерживают, это очень приятно и важно.- Ребята уже устали к концу матча, ноги сводили. У "Реала" предсезонки нет, постоянно идет сезон. У нас была пауза три недели. В отпуске самостоятельно работали, но подошли к матчу не в лучших кондициях.- Были силы. А во втором чуть подсели. Чувствуется, что "Реал" более опытная команда. У них много напряженных матчей, а у нас пару за сезон с лидерами чемпионата.- Можно не говорить?