Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Матвей Сафонов: наверное, футболисты "Реала" более уверенно подошли к серии пенальти, чем мои партнеры (видео)

Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов подвел итоги матча против "Реала" в Юношеской Лиге УЕФА.



- Все были настроены. Мы всей душой старались выиграть. Естественно, что-то не получается, или судья не дает играть. По нашему настрою и эмоциям было видно, что мы стремимся выиграть.

- Серия пенальти - это больше случайность или закономерность?

- Наверное, просто футболисты "Реала" более уверенно подошли к этому, чем мои партнеры. Поэтому так получилось. Кому-то повезло, кому-то нет.

- Как вам атмосфера?

- Когда нам было тяжело, нас вытягивали болельщики. Когда 30 тысяч нас поддерживают, это очень приятно и важно.

- Почему получились два таких разных тайма?

- Ребята уже устали к концу матча, ноги сводили. У "Реала" предсезонки нет, постоянно идет сезон. У нас была пауза три недели. В отпуске самостоятельно работали, но подошли к матчу не в лучших кондициях.

- В первом тайме почему все хорошо получалось?

- Были силы. А во втором чуть подсели. Чувствуется, что "Реал" более опытная команда. У них много напряженных матчей, а у нас пару за сезон с лидерами чемпионата.

- Что сказал тренер в раздевалке?

- Можно не говорить?

Rusfootball.info
Теги: Краснодар Сафонов Rвидео Реал
Вчера, 22:29
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.