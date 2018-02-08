Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Экс-владелец "Кубани" арестован в Москве по делу о мошенничестве

Бывший владелец ФК "Кубань" Олег Мкртчан арестован в Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере, передает ТАСС.

Бизнесмену предъявляется обвинение в растрате финансовых средств, предоставленных государственными банками. В четверг Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия по данному делу, Мкртчан останется под стражей до 5 апреля.
Теги: Кубань Мкртчян
Сегодня, 12:03
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.