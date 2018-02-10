Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Арас Озбилиз: я пришел в "Шериф" за игровой практикой

Новичок "Шерифа" Арас Озбилиз, ранее выступавший за "Кубань" и "Спартак", прокомментировал свой переход в молдавский клуб.

"Когда я играл в молодости в "Аяксе" и дальше в больших клубах, никогда не думал о том, что если ты делаешь шаг назад, то потом сделаешь два шага вперёд. Это не шаг назад. Если ты сделал такой шаг, значит так было нужно. Думаю, это всегда шаг вперёд. В "Бешикташе" я не играл и приехал сюда за практикой и помогать команде", - цитирует Озбилиза официальный сайт клуба.
Теги: Озбилиз Шериф
Вчера, 22:13
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.