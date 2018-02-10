Арас Озбилиз: я пришел в "Шериф" за игровой практикой

Новичок "Шерифа" Арас Озбилиз, ранее выступавший за "Кубань" и "Спартак", прокомментировал свой переход в молдавский клуб."Когда я играл в молодости в "Аяксе" и дальше в больших клубах, никогда не думал о том, что если ты делаешь шаг назад, то потом сделаешь два шага вперёд. Это не шаг назад. Если ты сделал такой шаг, значит так было нужно. Думаю, это всегда шаг вперёд. В "Бешикташе" я не играл и приехал сюда за практикой и помогать команде", - цитирует Озбилиза официальный сайт клуба.