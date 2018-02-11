Вратарь, заменивший Габулова в воротах "Брюгге" отразил пенальти, но пропустил в концовке

Несмотря на перестановку во вратарской позиции, команда Владимира Габулова "Брюгге" снова не смогла победить. Заменивший Габулова Кеннет Вермер на 42-й минуте матча с "Васланд-Беверен" при счёте 0:0 отразил 11-метровый удар. На 73-й минуте "Брюгге" благодаря пенальти вышел вперёд, но уже в добавленное время упустил победу - ворота Вермера поразил Класи, забивший в свои ворота.