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Борис Чухлов: Оздоеву придется заново доказывать, что он сильнейший

Ветеран "Зенита" Борис Чухлов считает, что полузащитнику Магомеду Оздоеву после перехода в стан сине-бело-голубых придется заново доказывать, что он сильнейший игрок на своей позиции.

"Оздоеву придется заново доказывать в "Зените", что он сильнейший. Не знаю, кто выбирает игроков для петербургского клуба. Наверное, "Зенит" хочет решить какие-то финансовые вопросы. Нужно ли Оздоеву было переезжать в Петербург? Мне кажется, там уже сделана ставка на других игроков.

Оздоев – креативный парень, любит атаковать. Но до тех пор, пока они не попали в "Зенит", про (Дмитрия) Полоза и многих других игроков можно было сказать то же самое. В "Зените" считают, что берут сильнейших футболистов, но они не становятся лидерами.

Не хватает, такого игрока как Данни - футболиста, который мог бы навести порядок именно на поле во время матча. Каждый отвечает только за свою скрипочку: сегодня лучше, завтра хуже – да и черт с ним", - передает слова Чухлова "Р-Спорт".
Теги: Чухлов Оздоев Зенит
Сегодня, 10:38
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6
(0)
№6 Написал: venera Томская обл.Северск (Сегодня, 13:36) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Clover,
как будто в твоёй народной команде Магомедовичей мало----вона--самый главный Магомед Каррерович чего стоит laughing
Регистрация: 15.04.2009 [жалоба]
№5 Написал: sergey3709 (Сегодня, 12:24) #
  • 0
  •  (0)

Так сказать теорема недоказуема
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№4 Написал: Климак 32 (Сегодня, 12:19) #
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ни когда он не был сильнейшим, то играет то нет, так что бы впечатлял даже временами, не помню, не понятный трансфер


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"Живее всех живых - Локомотив Москва"
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№3 Написал: Clover (Сегодня, 10:53) #
  • -5
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Команда аргентинских Магомедов. Магомед Жиркоев уже был, теперь еще одного Магомеда привезли, чтоб первому на лавке не скучно было


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Клевер - это вам не укроп!
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 10:51) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
придется заново доказывать, что он сильнейший игрок на своей позиции.

Это когда он был сильнейшим на этой позиции?

Соглашусь.Очередная жертва лимита.Оздоев закончился как футболист после Локо.Он даже в аренде на своей родине,где ему всегда рады и то почти не играл.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 10:43) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
придется заново доказывать, что он сильнейший игрок на своей позиции.

Это когда он был сильнейшим на этой позиции?
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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