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Магомед Оздоев и Эльмир Набиуллин провели первую тренировку с "Зенитом"

Новички "Зенита" Магомед Оздоев и Эльмир Набиуллин приняли участие в тренировке сине-бело-голубых на сборе в Риме, передает "Матч ТВ".

Футболисты проводят первую тренировку в составе петербургской команды. Перед началом занятия с ними побеседовал тренер по физподготовке Иван Карминати. Уже на поле новичков под аплодисменты представил Роберто Манчини.

Напомним, Оздоев и Набиуллин перешли из "Рубина", подписав контракты сроком на 4,5 года.
Теги: Оздоев Набиуллин Зенит
Сегодня, 13:15
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