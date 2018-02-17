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Новички "Зенита" Оздоев и Набиуллин прошли через "тоннель" (видео)

Перед началом сегодняшней тренировки "Зенита" новички полузащитник Магомед Оздоев и защитник Эльмир Набиуллин прошли через традиционный "тоннель".

Теги: Оздоев Набиуллин Зенит
Сегодня, 13:50
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