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Новая политика телеканала. Матч ТВ опять взрывает информационное пространство
Бесспорно главный в плане скандальности канал в очередной раз вызывает неудовольствие зрителя - теперь новым курсом развития. О новых странных решениях руководства, не перестающего нас удивлять - материал Rusfootball.info
О единственном бесплатном спортивном канале мы вынуждены говорить очень много. И, увы, практически всегда - в контексте негативных событий. В попытке обнаружить сейчас хотя бы один единственный повод, заставивший нас если не гордиться этим проектом, то хотя бы немного порадоваться, насладиться итогами чужой работы, я уткнулся в глухой и непробиваемый тупик. Не было на "Матче" таких историй.
Для желающих насладиться хоть чем-то остаётся единственных выход - отмечать профессионализм отдельных личностей, не имеющих ничего общего с руководством, существующим словно вопреки тому, что делает начальство. Это, например, работа Валерия Карпина. На канале, впрочем, не задержавшегося.
Почти мгновенно с "Матча" бежали самые симпатичные широкой публике комментаторы. Если по поводу Василия Уткина ещё можно поспорить, всё-таки повод у "Матча" был, то насчёт Владимира Стогниенко даже пара мнений возникнет вряд ли. Точно так же, как и с Елагиным. Зато на первое место по количеству появлений в эфире занял Георгий Черданцев - специалист, объединяющей ненавистью к своей работе и поведению таких непримиримых ребят, как болельщиков ЦСКА, "Зенита" и "Спартака" (это исключительно личное суждение). Потом были судебные тяжбы со Sports, потому что ребята повесили у себя на сайте нарезки игр ФНЛ. Действительно, права были у "Матча", но они нигде не публиковали эти материалы, поэтому какой ущерб был нанесён каналу - непонятно. Конечно, полное право запросить удаление у Тины Канделаки и её помощников было, но зачем было сразу бросаться в суд? Конечно из этого ничего не вышло. А "Матч" сразу же получил в ответ - выяснилось, что некоторые работники канала вместо того, чтобы писать закадровый текст, копируют его с того же Sports.
Ворошить подобные истории можно ещё долго. Особенно, если останавливаться на слухах, а не только на стопроцентно известных фактах. Но давайте подберемся к свежим новостям. Тем более, разговаривая о них, мы непременно коснёмся и прочих сомнительных анекдотов, в которых примелькался "Матч".
На днях в "Чемпионате" появилась информация, что центральный матч 21-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Спартаком" не будет показан на общедоступном "Матче" - только на тематическом канале "Наш Футбол". Подобное решение – это новая политика. Теперь все рейтинговые встречи будут доступны только на платных каналах, на федеральном же будут показываться только матчи "среднего звена".
Мы сейчас не будем разбираться, каким же должно быть спортивное телевидение в нашей стране. Не будем рассуждать, стоит ли платить хоть какие-то деньги ради того, чтобы посмотреть не самый зрелищный, а главное - незаинтересованный в том, чтоб его покупали, футбол. Вопрос в другом - в поведении федерального канала.
Есть такое понятие (всем нам прекрасно известное) - последовательность. Оно подразумевает под собой некую логику действий, отсутствие противоречий, с которыми либо не получится, либо будет гораздо тяжелее достичь желаемого. И руководство, тем самые люди, определяющие новый вектор "Матча", похоже, то ли искренне не подозревают о существование такового, то ли слишком здорово притворяются. Я поясню.
Изначально "Матч" позиционировал себя, как долгожданный телеканал, где любой желающий сможет увидеть главные события спорта. Это было принято как подразумевающееся всего лишь по одной причине - "Матч" канал государственный. Основной источник дохода канала - деньги государства, т.е. деньги не частные, а нашей страны. И поэтому условия, которые были изначально, не вызывали и не могли вызвать никаких противостояний. Самое главное, интересующее публику будет показываться бесплатно. Но если вы хотите вникать, хотите смотреть то (например, топовое противостояние полуразваленной "Томи" и рвущихся в ФНЛ "Крыльев Советов"), что
адекватному рядовому зрителю не нужно, приготовьтесь платить.
Но "Матч" не выдержал этой линии. На общедоступный канал порой лепили по четыре-пять матчей тура премьер-лиги, тем самым делая подписку на платный канал абсолютно бесполезной вещью. Уже тогда в адекватность (личное суждение) "Матча" верилось тяжело - поскакали материалы, претензии, объяснения. Далее цитата нашего с вами хорошего знакомого Романа Гуськова, которая поможет понять лучше, насколько бесполезным "Матч" сделал тематические каналы:
- Игры, оставленные вне федерального эфира, мало интересны нейтральным зрителям. Они могли бы привлекать к подписке на "Наш Футбол" болельщиков команд, но поклонникам "Уфы" это ни к чему: перед началом сезона "Матч ТВ" продал права на трансляции матчей команды башкирской телекомпании "БСТ", потому жители республики легко поболеют за любимую команду с помощью регионального телевидения. Та же ситуация в Татарстане и Петербурге, где местный канал выкупил трансляции игр "Зенита" и "Тосно"... И пока в Англии "Брайтон" благодаря доходам от телеконтракта может позволить себе купить игрока за 14 миллионов евро, "Рубин" платит "Матч ТВ" 10.5 миллионов рублей за права на трансляции своих матчей и передаёт их местной телекомпании. Жителям Татарстана хорошо? Да. Но не надо думать, что вы смотрите футбол бесплатно. Народ налогами вкладывает в российский футбол, который не удастся снять с иглы государственных денег без появления вменяемой бизнес-модели, невозможной без доходов от трансляций.
И теперь Матч ТВ, который сделал всё для того, чтобы все зрители слезли с платных подписок, который изначально говорил о том, что федеральный канал существует в первую очередь для главных событий российского спорта, берёт и разворачивается ровно туда, где они уже прошлись и выжгли всю округу пламенем. У руководства канала есть хоть какой-нибудь план действий? Почему они борются с тем, что они сами и порождают?
Теперь канал хочет быть экономически успешным. Хорошо, Бог с ними - давайте на секунду мы отложим вопрос, почему они об этом не думали раньше, когда губили почву, необходимую для того, чтобы успешно продавать продукт. Но почему государственный канал, изначально возникающий на других условиях, теперь рассказывает нам, что за всё надо платить? Как будто мы ещё не заплатили. Как будто "Матч" это детище какого-нибудь олигарха, который хочет сделать бренд, который вложил свои деньги? В таких условиях мы были бы вынуждены с этим согласиться.
Но и опять - какими средствами "Матч" хочет стать окупаемым проектом. Как можно говорить о продаже услуг, когда каналу лень (я уж надеюсь, что корыстных интересов там ни у кого нет) бороться с главным злом в их жизни - пиратством. Конечно, на холдинге смешные цены, но тут уже дело принципа. Зачем заморачиваться, переводить деньги, что-то лезть и куда-то искать, когда вы можете наслаждаться футболом по первой ссылке на поисковой странице? Ещё осенью, несколько месяцев назад вам бы даже не пришлось делать этого - стоило зайти на всем известную платформу youtube и взглянуть на список трансляций.
***
Логика "Матча" напоминает логику маленького ребёнка. У него не получается собрать конструктор, детали не подходят одна к другой, колёсики внезапно оказываются наверху, а крыша снизу, и ребёнок в истерике, обливаясь слезами, ломает всё, что он делал до этого, разбрасывает осколки по квартире и даже не смотрит на них - потому что обижен. Понять, что он изначально неверно собирал игрушку, ему пока не дано.
Обещали одно - сделали другое. Теперь обещают новое. Новый вектор развития - сколько раз мы уже слышали подобное в нашей жизни? Начиная от политики, заканчивая футбольными клубами. Только вот сделать что-нибудь ценное, болтаясь как флюгер, крайне тяжело даже одному человеку. А когда речь идёт о коллективе, о большом проекте, о потребителях - это невозможно.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
О единственном бесплатном спортивном канале мы вынуждены говорить очень много. И, увы, практически всегда - в контексте негативных событий. В попытке обнаружить сейчас хотя бы один единственный повод, заставивший нас если не гордиться этим проектом, то хотя бы немного порадоваться, насладиться итогами чужой работы, я уткнулся в глухой и непробиваемый тупик. Не было на "Матче" таких историй.
Для желающих насладиться хоть чем-то остаётся единственных выход - отмечать профессионализм отдельных личностей, не имеющих ничего общего с руководством, существующим словно вопреки тому, что делает начальство. Это, например, работа Валерия Карпина. На канале, впрочем, не задержавшегося.
Почти мгновенно с "Матча" бежали самые симпатичные широкой публике комментаторы. Если по поводу Василия Уткина ещё можно поспорить, всё-таки повод у "Матча" был, то насчёт Владимира Стогниенко даже пара мнений возникнет вряд ли. Точно так же, как и с Елагиным. Зато на первое место по количеству появлений в эфире занял Георгий Черданцев - специалист, объединяющей ненавистью к своей работе и поведению таких непримиримых ребят, как болельщиков ЦСКА, "Зенита" и "Спартака" (это исключительно личное суждение). Потом были судебные тяжбы со Sports, потому что ребята повесили у себя на сайте нарезки игр ФНЛ. Действительно, права были у "Матча", но они нигде не публиковали эти материалы, поэтому какой ущерб был нанесён каналу - непонятно. Конечно, полное право запросить удаление у Тины Канделаки и её помощников было, но зачем было сразу бросаться в суд? Конечно из этого ничего не вышло. А "Матч" сразу же получил в ответ - выяснилось, что некоторые работники канала вместо того, чтобы писать закадровый текст, копируют его с того же Sports.
Ворошить подобные истории можно ещё долго. Особенно, если останавливаться на слухах, а не только на стопроцентно известных фактах. Но давайте подберемся к свежим новостям. Тем более, разговаривая о них, мы непременно коснёмся и прочих сомнительных анекдотов, в которых примелькался "Матч".
На днях в "Чемпионате" появилась информация, что центральный матч 21-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Спартаком" не будет показан на общедоступном "Матче" - только на тематическом канале "Наш Футбол". Подобное решение – это новая политика. Теперь все рейтинговые встречи будут доступны только на платных каналах, на федеральном же будут показываться только матчи "среднего звена".
Мы сейчас не будем разбираться, каким же должно быть спортивное телевидение в нашей стране. Не будем рассуждать, стоит ли платить хоть какие-то деньги ради того, чтобы посмотреть не самый зрелищный, а главное - незаинтересованный в том, чтоб его покупали, футбол. Вопрос в другом - в поведении федерального канала.
Есть такое понятие (всем нам прекрасно известное) - последовательность. Оно подразумевает под собой некую логику действий, отсутствие противоречий, с которыми либо не получится, либо будет гораздо тяжелее достичь желаемого. И руководство, тем самые люди, определяющие новый вектор "Матча", похоже, то ли искренне не подозревают о существование такового, то ли слишком здорово притворяются. Я поясню.
Изначально "Матч" позиционировал себя, как долгожданный телеканал, где любой желающий сможет увидеть главные события спорта. Это было принято как подразумевающееся всего лишь по одной причине - "Матч" канал государственный. Основной источник дохода канала - деньги государства, т.е. деньги не частные, а нашей страны. И поэтому условия, которые были изначально, не вызывали и не могли вызвать никаких противостояний. Самое главное, интересующее публику будет показываться бесплатно. Но если вы хотите вникать, хотите смотреть то (например, топовое противостояние полуразваленной "Томи" и рвущихся в ФНЛ "Крыльев Советов"), что
Но "Матч" не выдержал этой линии. На общедоступный канал порой лепили по четыре-пять матчей тура премьер-лиги, тем самым делая подписку на платный канал абсолютно бесполезной вещью. Уже тогда в адекватность (личное суждение) "Матча" верилось тяжело - поскакали материалы, претензии, объяснения. Далее цитата нашего с вами хорошего знакомого Романа Гуськова, которая поможет понять лучше, насколько бесполезным "Матч" сделал тематические каналы:
- Игры, оставленные вне федерального эфира, мало интересны нейтральным зрителям. Они могли бы привлекать к подписке на "Наш Футбол" болельщиков команд, но поклонникам "Уфы" это ни к чему: перед началом сезона "Матч ТВ" продал права на трансляции матчей команды башкирской телекомпании "БСТ", потому жители республики легко поболеют за любимую команду с помощью регионального телевидения. Та же ситуация в Татарстане и Петербурге, где местный канал выкупил трансляции игр "Зенита" и "Тосно"... И пока в Англии "Брайтон" благодаря доходам от телеконтракта может позволить себе купить игрока за 14 миллионов евро, "Рубин" платит "Матч ТВ" 10.5 миллионов рублей за права на трансляции своих матчей и передаёт их местной телекомпании. Жителям Татарстана хорошо? Да. Но не надо думать, что вы смотрите футбол бесплатно. Народ налогами вкладывает в российский футбол, который не удастся снять с иглы государственных денег без появления вменяемой бизнес-модели, невозможной без доходов от трансляций.
И теперь Матч ТВ, который сделал всё для того, чтобы все зрители слезли с платных подписок, который изначально говорил о том, что федеральный канал существует в первую очередь для главных событий российского спорта, берёт и разворачивается ровно туда, где они уже прошлись и выжгли всю округу пламенем. У руководства канала есть хоть какой-нибудь план действий? Почему они борются с тем, что они сами и порождают?
Теперь канал хочет быть экономически успешным. Хорошо, Бог с ними - давайте на секунду мы отложим вопрос, почему они об этом не думали раньше, когда губили почву, необходимую для того, чтобы успешно продавать продукт. Но почему государственный канал, изначально возникающий на других условиях, теперь рассказывает нам, что за всё надо платить? Как будто мы ещё не заплатили. Как будто "Матч" это детище какого-нибудь олигарха, который хочет сделать бренд, который вложил свои деньги? В таких условиях мы были бы вынуждены с этим согласиться.
Но и опять - какими средствами "Матч" хочет стать окупаемым проектом. Как можно говорить о продаже услуг, когда каналу лень (я уж надеюсь, что корыстных интересов там ни у кого нет) бороться с главным злом в их жизни - пиратством. Конечно, на холдинге смешные цены, но тут уже дело принципа. Зачем заморачиваться, переводить деньги, что-то лезть и куда-то искать, когда вы можете наслаждаться футболом по первой ссылке на поисковой странице? Ещё осенью, несколько месяцев назад вам бы даже не пришлось делать этого - стоило зайти на всем известную платформу youtube и взглянуть на список трансляций.
***
Логика "Матча" напоминает логику маленького ребёнка. У него не получается собрать конструктор, детали не подходят одна к другой, колёсики внезапно оказываются наверху, а крыша снизу, и ребёнок в истерике, обливаясь слезами, ломает всё, что он делал до этого, разбрасывает осколки по квартире и даже не смотрит на них - потому что обижен. Понять, что он изначально неверно собирал игрушку, ему пока не дано.
Обещали одно - сделали другое. Теперь обещают новое. Новый вектор развития - сколько раз мы уже слышали подобное в нашей жизни? Начиная от политики, заканчивая футбольными клубами. Только вот сделать что-нибудь ценное, болтаясь как флюгер, крайне тяжело даже одному человеку. А когда речь идёт о коллективе, о большом проекте, о потребителях - это невозможно.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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