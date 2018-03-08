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Маурисио Почеттино: мы заслуживали большего, но футбол – это не про заслужили

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал вылет из Лиги чемпионов.

"Менее чем за три минуты мы пропустили два гола, совершив две грубых ошибки, вот почему мы вылетели. В обоих матчах мы заслуживали большего, но футбол – это не про заслужили, нужно забивать и не пропускать. Я испытываю гордость. Сегодня мы играли в фантастический футбол и доминировали до первого гола", - цитирует Почеттино.
Теги: Почеттино Тоттенхэм Ювентус
Сегодня, 02:42
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(1)
№1 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 03:19) #
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Болеет за:
ЦСКА
Сам себе противоречишь. Доминировать и выигрывать вовсе не одно и тоже.. Хотя играли действительно от-души, но для выигрыша иногда сего мало. Если б не болел за "Юве" лет так 28, то расстроился бы за вас, но С.Синьора просто оказалась выше классом..


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
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