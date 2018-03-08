Маурисио Почеттино: мы заслуживали большего, но футбол – это не про заслужили

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал вылет из Лиги чемпионов."Менее чем за три минуты мы пропустили два гола, совершив две грубых ошибки, вот почему мы вылетели. В обоих матчах мы заслуживали большего, но футбол – это не про заслужили, нужно забивать и не пропускать. Я испытываю гордость. Сегодня мы играли в фантастический футбол и доминировали до первого гола", - цитирует Почеттино.