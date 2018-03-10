В чью пользу очко? "Динамо" и "Краснодар" расписали безголевую ничью



Чемпионат России

22 тур



"Динамо" – "Краснодар" 0:0 Чемпионат России22 тур

"Динамо" - без двух основных нападающих

Первый тайм - без ударов в створ

Панченко - первое появление на поле за последние полгода

Безголевая ничья - логичный итог матча

Кажется, и те, и другие должны быть недовольны итоговым результатом.рассказывает о матче в Химках, в котором "Динамо" большую часть времени было лучше "Краснодара".Шунин, Цаллагов, Козлов, Рыков, Морозов, Шунич, Рауш (Грулев, 46'), Ташаев, Соу, Черных (Соснин, 86'), Обольский (Панченко, 60')Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Мамаев (Жоаозиньо, 75'), Шатов, Петров, Каборе, Перейра (Вандерсон, 69'), Классон, СмоловГранквист, 50', Перейра, 60'Погода в начале марта пока что не радует любителей футбола в столице и в ближайшем Подмосковье - что ни матч, то под аккомпанемент ощутимого мороза и снега. Хорошо, что сегодня поле было засыпано осадками не так сильно, и мы могли вполне комфортно следить за игрой "Динамо" и "Краснодара" - официальный желтый зимний мяч было хорошо видно.Впрочем, как только появились стартовые составы, все быстро забыли о том, какого цвета главный футбольный снаряд. А как иначе, когда в заявке "Динамо" не оказалось двух основных нападающих? Луценко не смог принять участие в матче из-за трагедии в семье, а Марков получил травму и выбыл на неопределенный срок. Таким образом, главной ударной силой "бело-голубых" должен был стать Обольский. Что же касается позиции левого атакующего полузащитника, то ее Хохлов закрыл с помощью Рауша, который был отправлен ближе к нападению. Место Константина в защите при этом занял Морозов."Краснодар" подобных сюрпризов не преподнес и предстал в максимально предсказуемом виде. Шалимов сегодня доверился тем же игрокам, которые неделю назад обыграли "Ростов". Правда, за одним исключением - после дисквалификации в состав вернулся Мартынович. Другое дело, что сегодня "быки" играли не так задорно, как против "ростовчан". Первый тайм в их исполнении можно смело стирать из памяти - ничего важного потеряно не будет. Гости больше владели мячом, но не создали ни одного по-настоящему опасного момента.Самый большой шанс довести дело хотя до удара в створ был у "Краснодара" ближе к перерыву, но и его беспощадно уничтожил вовремя бросившийся в подкат Рыков. "Динамо" выглядело лучше своего соперника? Я бы так не сказал. Чуть более симпатично и интересно - это да. "Бело-голубые" также ни разу не пробили в створ в первом тайме, но у них были намеки на возможный гол. Так, например, Ташаев однажды неплохо приложился из-за пределов штрафной, и Рауш очень опасно закручивал в угол со штрафного. Поди знай, выручил бы свою команду Синицын, если бы эти удары были чуть точнее.Кстати говоря, если мы упомянули Рауша, то стоит отметить, что он отметился не только с положительной стороны. Было сразу несколько эпизодов, когда он ошибался или делал грубый обрез у своих ворот. Именно по причине слабой игры в защите и не особо убедительных действий в атаке Хохлов принял решение выпустить на второй тайм вместо Рауша молодого Грулева.Буквально сразу после перерыва "Динамо" имело хорошую возможность открыть счет в матче. Навес Ташаева с углового дошел до Рыкова, который пробил головой - защитники "Краснодара" героически встали на пути мяча и не дали состояться ни первому удару в створ, ни первому голу. Точного выстрела пришлось ждать до тех пор, пока вместо Обольского не появился Панченко. Кирилл сегодня вышел на поле впервые за последние полгода, в течение которых он залечивал травму колена. Безумно символично, что ему хватило менее 30-ти секунд, чтобы заставить вступить в игру Синицына. Да, его попытке не хватило силы, но как заискрила надежда на более интересный футбол в последние 30 минут.Стоит отметить, что во втором тайме команды немного взвинтили темп. "Динамо" чуть больше сосредоточилось на обороне, а "Краснодар" стал атаковать немного разнообразнее. Впрочем, зачастую казалось, что гости хотят буквально завести мяч в ворота. У них было много потенциально опасных подходов, в которых напрашивалась попытка пробить и которые завершались ничем из-за лишней перепасовки. Ситуация изменилась только после замен, произведенных Шалимовым.В частности, шикарный момент был у Вандерсона, который пробил в штангу после изящной игры в стеночку со Смоловым. Кстати говоря, любопытно, что Федор сегодня чаще оказывался не на острие атаки, а в подыгрыше. Неоднократно он пытался найти партнеров хитрым пасом, чтобы те огорчили его бывшую команду. Полагаю, мы можем использовать слово "огорчили", поскольку Смолов признавался, что матч против "Динамо" является для него принципиальным.В концовке встречи "Краснодар" имел большое игровое преимущество, не давая своему сопернику особой возможности провести контратаку. Но все-таки "быки" были небезошибочны и подарили "бело-голубым" несколько моментов. Один из таких случился после грубой ошибки Гранквиста на своей половине поля - благо для гостей, что Синицын вовремя вышел из ворот и не дал Черных оказаться первым на мяче. При этом атаки подопечных Шалимова после попадания Вандерсона в штангу вновь не доводились до удара. Неудивительно, что матч в этом случае завершился со счетом 0:0.Зато подводить итоги сегодняшней встречи намного проще, чем наблюдать за ней. Для "Динамо" важным является возвращение на поле Панченко, который не играл полгода из-за травмы. Набранное очко, безусловно, будет не лишним для "бело-голубых", но они могут быть недовольным итоговым результатом, ведь у них было определенное преимущество на протяжении большей части игры. "Краснодар", в свою очередь, абсолютно точно может расценивать эту ничью как неудачу. "Быки" выглядели слабо, не реализовали свой единственный момент и дали возможность конкурентам сдвинуть их со второго места.