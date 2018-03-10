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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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"Крылья" победили "Тюмень" и догнали "Оренбург": что сказали участники матча?
Борьба за выход в премьер-лигу обостряется: пока "Енисей" штампует разгромные победы, "Крылья" и "Оренбург" ведут борьбу за вторую прямую путёвку. Сегодняшним поражением оренбуржцев от "Луча-Энергии" (0:1) самарцы воспользовались, хотя "Тюмень" Владимира Маминова имела шансы забить и оказала хорошее сопротивление. Корреспонденты Rusfootball.info Роман Гуськов и Иван Долинин передают слова участников горячего матча из морозной Самары.
Самый яркий комментарий дал главный тренер "Тюмени" Владимир Маминов, который критиковал судью Романа Галимова не за предвзятость, не за удаление в составе своей команды, а за кучу лишних свистков в обе стороны.
Владимир Маминов: надо давать бороться. В Англии судью не видно, а у нас он главное действующее лицо
– Мы не заслуживали поражения абсолютно. У меня нет никаких претензий к парням, сыграли дисциплинировано и надежно. До удаления мы почти ничего не дали создать сопернику. Рикошеты, в свои ворота забили… Те моменты, которые мы создавали, это результат нашей дисциплинированной игры. Мы их именно создавали, насколько позволяло поле, а не спонтанно они создавались.
– С чем связываете то, что игроки неудачно били по воротам, условия помешали?
– Думаю, мастерство было тяжело проявить. Например, в первой ситуации Юсупов бил по центру ворот, он вырвал этот мяч, у него не было сил и возможности оценить. Да, не попал в угол, но нужно было быстро среагировать и ударить. В какой-то степени да, качество поля не позволило нам лучше бить.
– Следствием чего явилось большое количество фолов?
– Следствием судейства. Половины фолов не было. Надо давать людям бороться, играть. Посмотрите, насколько убиваются наши матчи постоянными свистками. Как вы хотите на таком поле, чтобы не было стыков? Здесь больше всего было борьбы. Нужно знать, куда приехал человек, как будет проходить игра. Было понятно, что будет обилие борьбы, значит нужно более трезво, разумно подходить к фолам. Теряется динамика игры, динамика атаки в обе стороны. Футболисты борются, руки подключают. Посмотрите на английскую премьер-лигу, на лигу чемпионов – там судьи не видно. Здесь он становится главным действующим лицом. Не хочу никого обидеть, но я сам был игроком и знаю, как сильно это нервирует. Пока поставят мяч всё время уходит. У нас чистого игрового времени не остаётся. И зрителю совершенно неинтересно слушать эти свистки.
– Сегодня «Крылья» играли в 4 защитника, а не в 5, как обычно. Было ли это неожиданностью?
– Нет, как запланировали матч, так его и проводили. Какие зоны должны были использовать, те и использовали.
Новичок "Крыльев" Александр Соболев, перешедший зимой из "Томи", торопился в автобус, но всё-таки кратко прокомментировал свою дебютную игру за самарцев на домашнем стадионе.
Александр Соболев: играть перед самарскими болельщиками приятно
– Как игралось перед самарскими болельщиками?
– Игралось очень приятно, нас хорошо поддерживали болельщики. Поле было тяжеловато, но хорошо, что добились победы, забили 2 мяча. Считаю, всё по делу.
– Андрей Тихонов сказал, что игроки «Тюмени» играли жёстко и много фолили, как ты перенёс игру физически?
– Физически себя чувствую хорошо, подустал правда. Играли в пределах допустимого. Да, фолили, но это футбол.
Полузащитник "Крыльев" Евгений Башкиров активно ведёт твиттер, но с журналистами в последнее время общается даже не в формате 140 символов.
"Сегодня все молодцы" - прокомментировал итог матча Башкиров.
Защитник самарцев Георгий Зотов отметил, что соперник сегодня не ставил автобус. И в этом разошёлся во мнениях со своим тренером.
Георгий Зотов: "Тюмень" хорошо сыграла, не откатывалась, но мы были лучше
- Как вы оцените сегодняшнюю игру? Со стороны показалось, что она вам тяжело давалась - и поле было не идеальным, и соперник играл хорошо.
- Да, согласен, соперник сегодня очень хорошо играл. Что касается поля, то оно было равным для всех, поэтому на него точно не надо скидывать ничего. Нам повезло, что мы забили в начале второго тайма. При счете 1:0 Женя Конюхов нас спас. Каждый занимался своим делом, и это в итоге позволило выиграть 2:0.
- Согласитесь с тем, что "Тюмень" сегодня не ставила автобус у своих ворот и тоже пыталась играть в футбол?
- "Тюмень" действительно сильно не откатывалась к своим воротам. Соперник хорошо сегодня сыграл, но мы были сильнее сегодня, поэтому и выиграли.
Капитан "Крыльев" Иван Таранов как всегда пообщался с журналистами более обстоятельно, чем партнёры, хотя вышел только на замену.
Иван Таранов: слышали, что с трибун кричали: "Оренбург" проиграл, атакуйте!"
- Большую часть матча вы провели на скамейке запасных. Как вы оцените игру с точки зрения зрителя?
- Матч, конечно, был непростой. В первую очередь, поле не позволило сыграть в тот футбол, в который мы умеем играть. Тем не менее, я считаю, что обе команды сегодня старались играть, а не бежали просто так сломя голову. Надо отдать должное "Тюмени", которая очень неплохо играла - особенно в первом тайме. Игра получилась хорошая, напряженная. Было много борьбы, но опять же это связано с полем. Я считаю, что счет по игре. Мы заслужили эту победу. Плюс, конечно, Женька Конюхов спас нас во втором тайме, но для этого он и вратарь (улыбается).
- Поражение "Оренбурга" во Владивостоке подогрело вам душу в этот морозный день?
- Это наверно больше болельщикам душу погрело. Мы слышали, что с одной из трибуны летели фразы типа - "Оренбург" проиграл, вперед, вперед! Нам нужно каждую игру брать 3 очка, поэтому мы на поражения соперников особо не отвлекаемся. Нам нужно сконцентрироваться на своей игре и продолжать путь, который мы начали.
- Для вас было удивлением то, что вы остались в запасе?
- Сегодня мы играли по другой схеме - с четырьмя защитниками. Думаю, в этом причина.
- Такая схема теперь станет основной для "Крыльев" или это был вариант конкретно на игру с "Тюменью"?
- Этот вопрос надо задать Андрею Валерьевичу. Я не могу сказать. Мы готовимся и стараемся выполнять то, что от нас требуется.
Андрею Валерьевичу задали этот и множество других вопросов. Главный тренер "Крыльев Советов" с коллегой насчёт судейства не согласился, объяснил причину трудностей, возникающих у его команды почти в каждом домашнем матче, поделился мнением о новичках и поблагодарил людей, готовивших поле, на котором так и не был сыгран матч со "Спартаком".
Андрей Тихонов: если бы перед "Спартаком" поле не открывали, оно бы не помёрзло и было зеленее
– Во-первых, хочу поблагодарить работников нашего клуба, которые уже месяц ценой героических усилий делают это поле. Оно было бы гораздо зеленее, если бы его не открывали на 5 часов перед «Спартаком» – оно всё помёрзло. Все ребята сказали спасибо. Конечно, оно весеннее, тяжёлое, вылетает. Поэтому в каких-то эпизодах игра не смотрелась.
Было очень много фолов со стороны «Тюмени». Поэтому я не понимаю, чем недоволен главный тренер команды «Тюмени». Судейство сегодня было нормальным. На таких полях всегда бывает много борьбы, со стороны «Тюмени» её было гораздо больше.
В таких условиях забитые мячи сильно влияют на команду психологически. В хороший футбол особо не поиграешь, но мы пытались это делать. Получалось в каких-то моментах. Конечно, сваливать всё на поле неправильно, соперник тоже выглядел неплохо, но очень тяжело обыгрывать команду, которая играет 5-4-1. Мы посмотрели, как они играли ранее, сделали выводы, но 9 человек в обороне и две линии очень тяжело вскрывать. В такой ситуации на первый план выходят стандарты. Она нам не сильно удалась. Но я очень рад, что ребята дотерпели и забили голы. Также я благодарю всех болельщиков, которые пришли на стадион и поддерживали нас в этом матче. Не каждый придёт при «минус 10» на стадион поддержать команду. Все ждут комфортных условий. Надеюсь, скоро они будут. На «Оренбург» болельщиков придёт больше.
– Знали ли игроки о поражении «Оренбурга»?
– Думаю, все знали об этом. Но если мы будем смотреть на конкурентов и сами не будем выигрывать, то это всё бесполезно. Мы и ребятам говорили, чтобы они не обращали внимания и делали свою работу.
– По опасным ударам «Тюмень» даже превзошла «Крылья», почему соперник получил столько шансов?
– Когда команда обороняется 5-4-1 и имеет быстрых футболистов, то игра на контратаках – самое простое. Самое сложное – вскрыть команду, когда она стоит сзади. Когда Моуринью начал так делать, все начали называть это автобусом. В быструю атаку играть легче, отсюда у «Тюмени» были моменты, полумоменты.
Мы пропустили пару атак, но перестроились и затем больше адаптировались к полю. Мы давно на таком поле не играли: тренируемся на синтетике, а это совсем другое. Мы бы тоже хотели играть на ровной синтетике, но у нас её нет. Поэтому нам где-то лучше удавался футбол с «Динамо» в Санкт-Петербурге. Потому что было ровно и земля не прилипала. А когда ты тренируешься на одном поле, а выходишь играть на другое, нужно время для адаптации. «Тюмень» адаптировалась побыстрее.
– Насколько понимают и выполняют ваши требования новички, насколько удовлетворены тем, что команда зимой взяла по игроку в каждую линию?
– По адаптации к футболистам нет вопросов. За место в составе нужно бороться. Допустим, Соболев в прошлой игре забил гол, был активен, хоть мы из-за него и пропустили. На данный момент он заслужил место в составе. По Бурлаку вопросов нет – это игрок уровня премьер-лиги, он встал на своё место и играет.
К Кулику тоже никаких вопросов, он работает. Но на таком тяжелом поле ему было бы тяжело выходить при таком счете и развитию игры. Он игрок техничный, умный, ему нужно немножечко другое поле.
– Теперь схему с 4 защитниками будет постоянной для команды?
– Мы все сборы играли 4-4-2, затем стали готовиться к «Спартаку» и её поменяли. Когда ты тренируешь на протяжении 2 недель одну схему, потом выходить с другой сложно. Поэтому в Петербурге мы ничего не меняли, а сегодня применили более зрелищную и атакующую 4-4-2. Всё зависит от команды, которая против тебя играет. Хорошо, что у нас есть разные схемы, будем третью разрабатывать.
– Нет опасений, что на «Сибирь» игроки будут выходить с мыслями о предстоящей игре с «Оренбургом»?
– Нет, для нас каждая игра сейчас решающая. Но с «Оренбургом» у нас Соболев и Ланин уезжают в молодёжную сборную, для нас это потери, игроки основного состава. Перед прошлой игрой с «Оренбургом» Ланин уезжал в сборную, стечение обстоятельств. Мы не можем не отпускать. Нам приходится подстраиваться. Те ребята, которые выйдут, должны доказывать, что они лучше, что соответствуют основному составу. Миримся с этим и идём дальше.
А дальше у "Крыльев" выездная игра с "Сибирью" и домашняя с "Оренбургом", который сейчас идёт на 2 месте и опережает самарцев только по дополнительным показателям. У "Енисея" 64 очка, у "Оренбурга" и "Крыльев" по 59, а у идущего на 4 позиции "Тамбова" 46.
Фото: официальный сайт "Крыльев Советов"
Самый яркий комментарий дал главный тренер "Тюмени" Владимир Маминов, который критиковал судью Романа Галимова не за предвзятость, не за удаление в составе своей команды, а за кучу лишних свистков в обе стороны.
Владимир Маминов: надо давать бороться. В Англии судью не видно, а у нас он главное действующее лицо
– Мы не заслуживали поражения абсолютно. У меня нет никаких претензий к парням, сыграли дисциплинировано и надежно. До удаления мы почти ничего не дали создать сопернику. Рикошеты, в свои ворота забили… Те моменты, которые мы создавали, это результат нашей дисциплинированной игры. Мы их именно создавали, насколько позволяло поле, а не спонтанно они создавались.
– С чем связываете то, что игроки неудачно били по воротам, условия помешали?
– Думаю, мастерство было тяжело проявить. Например, в первой ситуации Юсупов бил по центру ворот, он вырвал этот мяч, у него не было сил и возможности оценить. Да, не попал в угол, но нужно было быстро среагировать и ударить. В какой-то степени да, качество поля не позволило нам лучше бить.
– Следствием чего явилось большое количество фолов?
– Следствием судейства. Половины фолов не было. Надо давать людям бороться, играть. Посмотрите, насколько убиваются наши матчи постоянными свистками. Как вы хотите на таком поле, чтобы не было стыков? Здесь больше всего было борьбы. Нужно знать, куда приехал человек, как будет проходить игра. Было понятно, что будет обилие борьбы, значит нужно более трезво, разумно подходить к фолам. Теряется динамика игры, динамика атаки в обе стороны. Футболисты борются, руки подключают. Посмотрите на английскую премьер-лигу, на лигу чемпионов – там судьи не видно. Здесь он становится главным действующим лицом. Не хочу никого обидеть, но я сам был игроком и знаю, как сильно это нервирует. Пока поставят мяч всё время уходит. У нас чистого игрового времени не остаётся. И зрителю совершенно неинтересно слушать эти свистки.
– Сегодня «Крылья» играли в 4 защитника, а не в 5, как обычно. Было ли это неожиданностью?
– Нет, как запланировали матч, так его и проводили. Какие зоны должны были использовать, те и использовали.
Новичок "Крыльев" Александр Соболев, перешедший зимой из "Томи", торопился в автобус, но всё-таки кратко прокомментировал свою дебютную игру за самарцев на домашнем стадионе.
Александр Соболев: играть перед самарскими болельщиками приятно
– Как игралось перед самарскими болельщиками?
– Игралось очень приятно, нас хорошо поддерживали болельщики. Поле было тяжеловато, но хорошо, что добились победы, забили 2 мяча. Считаю, всё по делу.
– Андрей Тихонов сказал, что игроки «Тюмени» играли жёстко и много фолили, как ты перенёс игру физически?
– Физически себя чувствую хорошо, подустал правда. Играли в пределах допустимого. Да, фолили, но это футбол.
Полузащитник "Крыльев" Евгений Башкиров активно ведёт твиттер, но с журналистами в последнее время общается даже не в формате 140 символов.
"Сегодня все молодцы" - прокомментировал итог матча Башкиров.
Защитник самарцев Георгий Зотов отметил, что соперник сегодня не ставил автобус. И в этом разошёлся во мнениях со своим тренером.
Георгий Зотов: "Тюмень" хорошо сыграла, не откатывалась, но мы были лучше
- Как вы оцените сегодняшнюю игру? Со стороны показалось, что она вам тяжело давалась - и поле было не идеальным, и соперник играл хорошо.
- Да, согласен, соперник сегодня очень хорошо играл. Что касается поля, то оно было равным для всех, поэтому на него точно не надо скидывать ничего. Нам повезло, что мы забили в начале второго тайма. При счете 1:0 Женя Конюхов нас спас. Каждый занимался своим делом, и это в итоге позволило выиграть 2:0.
- Согласитесь с тем, что "Тюмень" сегодня не ставила автобус у своих ворот и тоже пыталась играть в футбол?
- "Тюмень" действительно сильно не откатывалась к своим воротам. Соперник хорошо сегодня сыграл, но мы были сильнее сегодня, поэтому и выиграли.
Капитан "Крыльев" Иван Таранов как всегда пообщался с журналистами более обстоятельно, чем партнёры, хотя вышел только на замену.
Иван Таранов: слышали, что с трибун кричали: "Оренбург" проиграл, атакуйте!"
- Большую часть матча вы провели на скамейке запасных. Как вы оцените игру с точки зрения зрителя?
- Матч, конечно, был непростой. В первую очередь, поле не позволило сыграть в тот футбол, в который мы умеем играть. Тем не менее, я считаю, что обе команды сегодня старались играть, а не бежали просто так сломя голову. Надо отдать должное "Тюмени", которая очень неплохо играла - особенно в первом тайме. Игра получилась хорошая, напряженная. Было много борьбы, но опять же это связано с полем. Я считаю, что счет по игре. Мы заслужили эту победу. Плюс, конечно, Женька Конюхов спас нас во втором тайме, но для этого он и вратарь (улыбается).
- Поражение "Оренбурга" во Владивостоке подогрело вам душу в этот морозный день?
- Это наверно больше болельщикам душу погрело. Мы слышали, что с одной из трибуны летели фразы типа - "Оренбург" проиграл, вперед, вперед! Нам нужно каждую игру брать 3 очка, поэтому мы на поражения соперников особо не отвлекаемся. Нам нужно сконцентрироваться на своей игре и продолжать путь, который мы начали.
- Для вас было удивлением то, что вы остались в запасе?
- Сегодня мы играли по другой схеме - с четырьмя защитниками. Думаю, в этом причина.
- Такая схема теперь станет основной для "Крыльев" или это был вариант конкретно на игру с "Тюменью"?
- Этот вопрос надо задать Андрею Валерьевичу. Я не могу сказать. Мы готовимся и стараемся выполнять то, что от нас требуется.
Андрею Валерьевичу задали этот и множество других вопросов. Главный тренер "Крыльев Советов" с коллегой насчёт судейства не согласился, объяснил причину трудностей, возникающих у его команды почти в каждом домашнем матче, поделился мнением о новичках и поблагодарил людей, готовивших поле, на котором так и не был сыгран матч со "Спартаком".
Андрей Тихонов: если бы перед "Спартаком" поле не открывали, оно бы не помёрзло и было зеленее
– Во-первых, хочу поблагодарить работников нашего клуба, которые уже месяц ценой героических усилий делают это поле. Оно было бы гораздо зеленее, если бы его не открывали на 5 часов перед «Спартаком» – оно всё помёрзло. Все ребята сказали спасибо. Конечно, оно весеннее, тяжёлое, вылетает. Поэтому в каких-то эпизодах игра не смотрелась.
Было очень много фолов со стороны «Тюмени». Поэтому я не понимаю, чем недоволен главный тренер команды «Тюмени». Судейство сегодня было нормальным. На таких полях всегда бывает много борьбы, со стороны «Тюмени» её было гораздо больше.
В таких условиях забитые мячи сильно влияют на команду психологически. В хороший футбол особо не поиграешь, но мы пытались это делать. Получалось в каких-то моментах. Конечно, сваливать всё на поле неправильно, соперник тоже выглядел неплохо, но очень тяжело обыгрывать команду, которая играет 5-4-1. Мы посмотрели, как они играли ранее, сделали выводы, но 9 человек в обороне и две линии очень тяжело вскрывать. В такой ситуации на первый план выходят стандарты. Она нам не сильно удалась. Но я очень рад, что ребята дотерпели и забили голы. Также я благодарю всех болельщиков, которые пришли на стадион и поддерживали нас в этом матче. Не каждый придёт при «минус 10» на стадион поддержать команду. Все ждут комфортных условий. Надеюсь, скоро они будут. На «Оренбург» болельщиков придёт больше.
– Знали ли игроки о поражении «Оренбурга»?
– Думаю, все знали об этом. Но если мы будем смотреть на конкурентов и сами не будем выигрывать, то это всё бесполезно. Мы и ребятам говорили, чтобы они не обращали внимания и делали свою работу.
– По опасным ударам «Тюмень» даже превзошла «Крылья», почему соперник получил столько шансов?
– Когда команда обороняется 5-4-1 и имеет быстрых футболистов, то игра на контратаках – самое простое. Самое сложное – вскрыть команду, когда она стоит сзади. Когда Моуринью начал так делать, все начали называть это автобусом. В быструю атаку играть легче, отсюда у «Тюмени» были моменты, полумоменты.
Мы пропустили пару атак, но перестроились и затем больше адаптировались к полю. Мы давно на таком поле не играли: тренируемся на синтетике, а это совсем другое. Мы бы тоже хотели играть на ровной синтетике, но у нас её нет. Поэтому нам где-то лучше удавался футбол с «Динамо» в Санкт-Петербурге. Потому что было ровно и земля не прилипала. А когда ты тренируешься на одном поле, а выходишь играть на другое, нужно время для адаптации. «Тюмень» адаптировалась побыстрее.
– Насколько понимают и выполняют ваши требования новички, насколько удовлетворены тем, что команда зимой взяла по игроку в каждую линию?
– По адаптации к футболистам нет вопросов. За место в составе нужно бороться. Допустим, Соболев в прошлой игре забил гол, был активен, хоть мы из-за него и пропустили. На данный момент он заслужил место в составе. По Бурлаку вопросов нет – это игрок уровня премьер-лиги, он встал на своё место и играет.
К Кулику тоже никаких вопросов, он работает. Но на таком тяжелом поле ему было бы тяжело выходить при таком счете и развитию игры. Он игрок техничный, умный, ему нужно немножечко другое поле.
– Теперь схему с 4 защитниками будет постоянной для команды?
– Мы все сборы играли 4-4-2, затем стали готовиться к «Спартаку» и её поменяли. Когда ты тренируешь на протяжении 2 недель одну схему, потом выходить с другой сложно. Поэтому в Петербурге мы ничего не меняли, а сегодня применили более зрелищную и атакующую 4-4-2. Всё зависит от команды, которая против тебя играет. Хорошо, что у нас есть разные схемы, будем третью разрабатывать.
– Нет опасений, что на «Сибирь» игроки будут выходить с мыслями о предстоящей игре с «Оренбургом»?
– Нет, для нас каждая игра сейчас решающая. Но с «Оренбургом» у нас Соболев и Ланин уезжают в молодёжную сборную, для нас это потери, игроки основного состава. Перед прошлой игрой с «Оренбургом» Ланин уезжал в сборную, стечение обстоятельств. Мы не можем не отпускать. Нам приходится подстраиваться. Те ребята, которые выйдут, должны доказывать, что они лучше, что соответствуют основному составу. Миримся с этим и идём дальше.
А дальше у "Крыльев" выездная игра с "Сибирью" и домашняя с "Оренбургом", который сейчас идёт на 2 месте и опережает самарцев только по дополнительным показателям. У "Енисея" 64 очка, у "Оренбурга" и "Крыльев" по 59, а у идущего на 4 позиции "Тамбова" 46.
Фото: официальный сайт "Крыльев Советов"
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