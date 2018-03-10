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Александр Соболев: играть перед самарскими болельщиками приятно

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев очень торопился в клубный автобус, но всё-таки кратко прокомментировал свою дебютную игру перед самарскими болельщиками, передаёт корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов. Самарцы победили "Тюмень" со счётом 2:0.

– Как игралось перед самарскими болельщиками?

– Игралось очень приятно, нас хорошо поддерживали болельщики. Поле было тяжеловато, но хорошо, что добились победы, забили 2 мяча. Считаю, всё по делу.

– Андрей Тихонов сказал, что игроки «Тюмени» играли жёстко и много фолили, как ты перенёс игру физически?

– Физически себя чувствую хорошо, подустал правда. Играли в пределах допустимого. Да, фолили, но это футбол.
Теги: Соболев Крылья Советов Тюмень
Сегодня, 20:16
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