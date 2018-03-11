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Миссия всё-таки выполнима! "Спартаку" потребовалось 180 минут, чтобы пробить Довбню
В Хабаровске «Спартак» нанёс 3 десятка ударов по воротам, но Александр Довбня с партнёрами упёрся и не пропустил. В Москву Ринат Билялетдинов привёз почти безнадёжного аутсайдера, который стоял будто в решающем матче сезона. Стоять на месте остался и Довбня, когда Фернандо гениальным образом исполнил штрафной.
Будет вынос?
За это говорили многие факторы. «Спартак» за неделю успел восстановиться. Лидеры атаки, за исключением Зе Луиша, были в строю. Поле было хорошего качества. «СКА-Хабаровск» понимает свою безнадёжную судьбу. Ринат Билялетдинов – не мастер парковки автобусов, его команды всё-таки пытаются играть в футбол. Правда, в футбол играть некем: среднестатистический болельщик российского футбола понятия не имеет, кто такие Карпов, Самсонов (Олег сдаёт дома в Питере, а играет Артём), Макаров, Кабутов. Благодаря хитросплетениям со сменой юрлица в «Рубине» в этот отряд затесался Канунников, но это не надолго.
Тем не менее, всеобщие ожидания не оправдались. Команда Билялетдинова пытаться играть в футбол не стала, до чужой штрафной дошла раз за тайм. Зато у своих выкопала траншеи и, если надо было, погружалась в свою штрафную в количестве 8 человек. За линию мяча поднимались лишь Канунников и Секульски. Если считаете, что вы бесполезны, просто посмотрите за польским нападающим на «Открытие-Арене».
Довбня опять за старое
«Спартак» долгое время не беспокоил голкипера хабаровчан, ведь при попытках обыгрышей и стеночек неизменно утыкался в многочисленных защитников. Да, однажды врывание Зобнина привело к удару Ханни, но пришёлся он прямо по центру ворот. Статистика ударов впечатляла, но подавляющее большинство из них до ворот не доходило.
В принципе, всё самое опасное «СКА» дарил «Спартаку» сам. Это, например, 2 штрафных, об опасности которых гости были прекрасно осведомлены – Фернандо же на поле. Пенальти Тубич привёз глупейшим образом, ведь Зобнин никак не угрожал воротам. Но Промес, получивший жёлтую за попытку заработать пенальти, заработанный Романом 11-метровый пенальти не реализовал. Похоже, Довбня натурально заколдовывает спартаковских нападающих. Хотя и не только их – достаточно вспомнить, как Александр вытаскивал «СКА-Хабаровск» в Премьер-лигу. В стыках с «Оренбургом» он потащил пенальти и с игры, был великолепен и в послематчевой серии. Черчесову впору задуматься о том, чтобы взять Александра в сборную и в стиле Луи ван Гала выпустить его на возможную серию 11-метровых.
Версия 2.0
Счёт 0:0 должен был устраивать Билялетдинова, а не Карреру, но именно тренер гостей в перерыве сделал двойную замену – не выполнявшего указания тренера Секульски сменил Маркович, а получившего карточку Самсонова – Карасёв. Массимо не сразу, но ответил. После 13-14 минут игры из 1 тайма, правда с первой скоростной атакой на пространстве и тремя угловыми, на поле появились Мельгарехо и Самедов. Промес, уже который матч просящийся на скамейку, на поле остался, а вот заработавший пенальти Зобнин и активно пускавшийся в обводку Ханни отправились досматривать матч в первый ряд.
За час игры «Спартак» нанёс 25 ударов, 10 из них, согласно телевизионной графике, пришлись в створ. Красно-белые начали походить на хоккеистов, разыгрывавших большинство: Промес и Мельгарехо пытались проткнуть мяч с пятачка, но Довбня напоминал хоккейного вратаря, который за счёт своей амуниции перекрывает большую часть ворот.
Магнитный полюс
«Спартаку» очень тяжело давались моменты, но с течением времени хабаровчане уже не могли держать прежнюю хватку и давали больше свободы. Красно-белым мучительно не хватало Зе Луиша, но и без него команда Карреры свои моменты вымучивала. Однако Александр Самедов видел перед собой пустую половину, а бил всё равно в Довбню. У Александра в середине тайма, правда, было минуты полторы на отдых: на 74-й минуте Никифоров даже нанёс 1 удар гостей. Правда, до ворот он не дошёл.
Время волшебства
Каррера не верил уже даже в Промеса. Голландец издевался на болельщиками ударами по трибунам и наконец был заслуженно заменён на Педро Рошу. Но помочь здесь было только магией, а на роль волшебника Роша не тянет. Зато её сыграл другой бразилец.
«Спартак» не демонстрировал ничего нового: навесы, скидки, заблокированные удары, неточные удары. И везде Довбня, Довбня! Против этого колдовства действительно нужно было волшебство и чуть-чуть человеческой глупости (Карпов неаккуратно провёл верховое единоборство с Мельгарехо после заброса Фернандо). Хабаровчанам во что бы то ни стало нужно было избегать штрафных, спартаковцы и так простили их уже дважды. Но на 3-й раз Фернандо исполнил нечто абсолютно идеальное и неберущееся даже для сегодняшнего Довбни.
Стадион с колоссальным облегчением выдохнул – чемпионская гонка всё ещё продолжается. «СКА» не начал бы гонку за выживание, если бы выстоял, но приложил колоссальное количество усилий, как оказалось, бесполезных.
"Спартак": Селихов, Ещенко, Д. Комбаров, Кутепов, Максимович, Глушаков, Зобнин (Самедов, 59), Фернандо, Ханни (Мельгарехо, 59), Промес (Роша, 80), Адриано.
"СКА-Хабаровск": Довбня, Димидко, Тубич, Карпов, Баляйкин (Махатадзе, 74), Никифоров, Самсонов (Карасев, 46), Макаров, Кабутов, Канунников, Секульски (Маркович, 46)
Предупреждения: Промес, 28, Самсонов, 35, Фернандо, 90
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Будет вынос?
За это говорили многие факторы. «Спартак» за неделю успел восстановиться. Лидеры атаки, за исключением Зе Луиша, были в строю. Поле было хорошего качества. «СКА-Хабаровск» понимает свою безнадёжную судьбу. Ринат Билялетдинов – не мастер парковки автобусов, его команды всё-таки пытаются играть в футбол. Правда, в футбол играть некем: среднестатистический болельщик российского футбола понятия не имеет, кто такие Карпов, Самсонов (Олег сдаёт дома в Питере, а играет Артём), Макаров, Кабутов. Благодаря хитросплетениям со сменой юрлица в «Рубине» в этот отряд затесался Канунников, но это не надолго.
Тем не менее, всеобщие ожидания не оправдались. Команда Билялетдинова пытаться играть в футбол не стала, до чужой штрафной дошла раз за тайм. Зато у своих выкопала траншеи и, если надо было, погружалась в свою штрафную в количестве 8 человек. За линию мяча поднимались лишь Канунников и Секульски. Если считаете, что вы бесполезны, просто посмотрите за польским нападающим на «Открытие-Арене».
Довбня опять за старое
«Спартак» долгое время не беспокоил голкипера хабаровчан, ведь при попытках обыгрышей и стеночек неизменно утыкался в многочисленных защитников. Да, однажды врывание Зобнина привело к удару Ханни, но пришёлся он прямо по центру ворот. Статистика ударов впечатляла, но подавляющее большинство из них до ворот не доходило.
В принципе, всё самое опасное «СКА» дарил «Спартаку» сам. Это, например, 2 штрафных, об опасности которых гости были прекрасно осведомлены – Фернандо же на поле. Пенальти Тубич привёз глупейшим образом, ведь Зобнин никак не угрожал воротам. Но Промес, получивший жёлтую за попытку заработать пенальти, заработанный Романом 11-метровый пенальти не реализовал. Похоже, Довбня натурально заколдовывает спартаковских нападающих. Хотя и не только их – достаточно вспомнить, как Александр вытаскивал «СКА-Хабаровск» в Премьер-лигу. В стыках с «Оренбургом» он потащил пенальти и с игры, был великолепен и в послематчевой серии. Черчесову впору задуматься о том, чтобы взять Александра в сборную и в стиле Луи ван Гала выпустить его на возможную серию 11-метровых.
Версия 2.0
Счёт 0:0 должен был устраивать Билялетдинова, а не Карреру, но именно тренер гостей в перерыве сделал двойную замену – не выполнявшего указания тренера Секульски сменил Маркович, а получившего карточку Самсонова – Карасёв. Массимо не сразу, но ответил. После 13-14 минут игры из 1 тайма, правда с первой скоростной атакой на пространстве и тремя угловыми, на поле появились Мельгарехо и Самедов. Промес, уже который матч просящийся на скамейку, на поле остался, а вот заработавший пенальти Зобнин и активно пускавшийся в обводку Ханни отправились досматривать матч в первый ряд.
За час игры «Спартак» нанёс 25 ударов, 10 из них, согласно телевизионной графике, пришлись в створ. Красно-белые начали походить на хоккеистов, разыгрывавших большинство: Промес и Мельгарехо пытались проткнуть мяч с пятачка, но Довбня напоминал хоккейного вратаря, который за счёт своей амуниции перекрывает большую часть ворот.
Магнитный полюс
«Спартаку» очень тяжело давались моменты, но с течением времени хабаровчане уже не могли держать прежнюю хватку и давали больше свободы. Красно-белым мучительно не хватало Зе Луиша, но и без него команда Карреры свои моменты вымучивала. Однако Александр Самедов видел перед собой пустую половину, а бил всё равно в Довбню. У Александра в середине тайма, правда, было минуты полторы на отдых: на 74-й минуте Никифоров даже нанёс 1 удар гостей. Правда, до ворот он не дошёл.
Время волшебства
Каррера не верил уже даже в Промеса. Голландец издевался на болельщиками ударами по трибунам и наконец был заслуженно заменён на Педро Рошу. Но помочь здесь было только магией, а на роль волшебника Роша не тянет. Зато её сыграл другой бразилец.
«Спартак» не демонстрировал ничего нового: навесы, скидки, заблокированные удары, неточные удары. И везде Довбня, Довбня! Против этого колдовства действительно нужно было волшебство и чуть-чуть человеческой глупости (Карпов неаккуратно провёл верховое единоборство с Мельгарехо после заброса Фернандо). Хабаровчанам во что бы то ни стало нужно было избегать штрафных, спартаковцы и так простили их уже дважды. Но на 3-й раз Фернандо исполнил нечто абсолютно идеальное и неберущееся даже для сегодняшнего Довбни.
Стадион с колоссальным облегчением выдохнул – чемпионская гонка всё ещё продолжается. «СКА» не начал бы гонку за выживание, если бы выстоял, но приложил колоссальное количество усилий, как оказалось, бесполезных.
Чемпионат России
22 тур
"Спартак" – "СКА-Хабаровск" 1:0
Гол: Фернандо, 90
Нереализованный пенальти: Промес, 31
22 тур
"Спартак" – "СКА-Хабаровск" 1:0
Гол: Фернандо, 90
Нереализованный пенальти: Промес, 31
"Спартак": Селихов, Ещенко, Д. Комбаров, Кутепов, Максимович, Глушаков, Зобнин (Самедов, 59), Фернандо, Ханни (Мельгарехо, 59), Промес (Роша, 80), Адриано.
"СКА-Хабаровск": Довбня, Димидко, Тубич, Карпов, Баляйкин (Махатадзе, 74), Никифоров, Самсонов (Карасев, 46), Макаров, Кабутов, Канунников, Секульски (Маркович, 46)
Предупреждения: Промес, 28, Самсонов, 35, Фернандо, 90
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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