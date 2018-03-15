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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Андрей Канчельскис: "Зенит" хромает в чемпионате и "золото" не возьмет - нужно пройти "Лейпциг" и реабилитироваться перед болельщиками
Бывший полузащитник сборной России и английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в преддверии ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился мыслями по поводу перспектив российских команд выступить в четвертьфинале турнира.
- Тяжеловато придется «Локомотиву». Шансы, как говорится, конечно, всегда есть. Но 0:3 после первого матча с такой командой, как «Атлетико» - это, конечно, очень сложно, - сказал Канчельскис. - Сейчас «Локомотив» проводит очень хороший сезон: находится на первом месте в чемпионате России, дошли до серьезной стадии еврокубков — думаю, если они в Лиге Европы не пройдут дальше — ничего страшного здесь нет. Сейчас все силы и внимание у железнодорожников должны быть сосредоточены на том, чтобы стать чемпионами России. Разумеется, в предстоящем матче очень важно провести игру на хорошем уровне, чтобы никто из футболистов не получил травм. Ведь в чемпионате страны остается восемь матчей. Думаю, что вся концентрация будет на чемпионат — все равно Лигу Европы «Локомотив» не выиграл бы. Здесь все прекрасно понимают, что самое важное здесь — отыграть хорошо, не получить травм и сосредоточиться на чемпионате России.
- Сумеет ли ЦСКА, уступивший с минимальным счетом «Лиону» дома, склонить чашу весов в свою пользу в гостях?
- На выезде, конечно, ЦСКА придется сложно. Тем не менее все равно перспективы есть. Но тут главное, чтобы забивали. Но думаю, что тяжеловато придется армейцам. Проблематично будет выйти в следующий этап. Однако оптимизм всегда должен быть. Всегда есть шансы — надо их использовать. «Севилья», например, в матче с «Манчестер Юнайтед» свои шансы использовала. Надо играть и не бояться. Хотелось бы, чтобы армейцы прошли в следующий этап. Потому что из российских команд я переживаю именно за ЦСКА. Но опять же я думаю, что очень сложно это будет сделать.
- Что думаете по поводу домашнего матча «Зенита» с «Лейпцигом», которому команда Роберто Манчини уступила в гостях?
- У «Зенита», конечно же, есть шансы. Однако игра, которую команда показывает в последних матчах, это не то, что хотят видеть ее болельщики и не то, что хотят видеть в клубе. Плюс постоянные жалобы на что-то, постоянное вытье: это не так, то не этак. Поэтому для них сейчас важно и престижно выиграть и пройти в Лиге Европы дальше. Потому что в чемпионате они хромают. Первое место они, думаю, никак не займут. За второе, конечно, будут бороться. Но, как говорило руководство «Зенита», задача для команды ставилась такая: занять первое место в чемпионате и Лигу Европы выиграть. Поэтому в клубе, если сейчас не они пройдут «Лейпциг», конечно, будут недовольны. Так что выйти в следующий этап — единственный шанс реабилитироваться перед болельщиками и клубом. Ну и если это удастся, попробовать двигаться в Лиге Европы дальше - как знать... Но, мне кажется, в данной ситуации для команды все это будет сделать проблематично, поскольку в команде плохая атмосфера. Тем не менее все возможно, и у «Зенита» в предстоящем матче Лиги Европы есть шанс.
- Тяжеловато придется «Локомотиву». Шансы, как говорится, конечно, всегда есть. Но 0:3 после первого матча с такой командой, как «Атлетико» - это, конечно, очень сложно, - сказал Канчельскис. - Сейчас «Локомотив» проводит очень хороший сезон: находится на первом месте в чемпионате России, дошли до серьезной стадии еврокубков — думаю, если они в Лиге Европы не пройдут дальше — ничего страшного здесь нет. Сейчас все силы и внимание у железнодорожников должны быть сосредоточены на том, чтобы стать чемпионами России. Разумеется, в предстоящем матче очень важно провести игру на хорошем уровне, чтобы никто из футболистов не получил травм. Ведь в чемпионате страны остается восемь матчей. Думаю, что вся концентрация будет на чемпионат — все равно Лигу Европы «Локомотив» не выиграл бы. Здесь все прекрасно понимают, что самое важное здесь — отыграть хорошо, не получить травм и сосредоточиться на чемпионате России.
- Сумеет ли ЦСКА, уступивший с минимальным счетом «Лиону» дома, склонить чашу весов в свою пользу в гостях?
- На выезде, конечно, ЦСКА придется сложно. Тем не менее все равно перспективы есть. Но тут главное, чтобы забивали. Но думаю, что тяжеловато придется армейцам. Проблематично будет выйти в следующий этап. Однако оптимизм всегда должен быть. Всегда есть шансы — надо их использовать. «Севилья», например, в матче с «Манчестер Юнайтед» свои шансы использовала. Надо играть и не бояться. Хотелось бы, чтобы армейцы прошли в следующий этап. Потому что из российских команд я переживаю именно за ЦСКА. Но опять же я думаю, что очень сложно это будет сделать.
- Что думаете по поводу домашнего матча «Зенита» с «Лейпцигом», которому команда Роберто Манчини уступила в гостях?
- У «Зенита», конечно же, есть шансы. Однако игра, которую команда показывает в последних матчах, это не то, что хотят видеть ее болельщики и не то, что хотят видеть в клубе. Плюс постоянные жалобы на что-то, постоянное вытье: это не так, то не этак. Поэтому для них сейчас важно и престижно выиграть и пройти в Лиге Европы дальше. Потому что в чемпионате они хромают. Первое место они, думаю, никак не займут. За второе, конечно, будут бороться. Но, как говорило руководство «Зенита», задача для команды ставилась такая: занять первое место в чемпионате и Лигу Европы выиграть. Поэтому в клубе, если сейчас не они пройдут «Лейпциг», конечно, будут недовольны. Так что выйти в следующий этап — единственный шанс реабилитироваться перед болельщиками и клубом. Ну и если это удастся, попробовать двигаться в Лиге Европы дальше - как знать... Но, мне кажется, в данной ситуации для команды все это будет сделать проблематично, поскольку в команде плохая атмосфера. Тем не менее все возможно, и у «Зенита» в предстоящем матче Лиги Европы есть шанс.
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