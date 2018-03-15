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Андрей Канчельскис: "Зенит" хромает в чемпионате и "золото" не возьмет - нужно пройти "Лейпциг" и реабилитироваться перед болельщиками

Бывший полузащитник сборной России и английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в преддверии ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился мыслями по поводу перспектив российских команд выступить в четвертьфинале турнира.

- Тяжеловато придется «Локомотиву». Шансы, как говорится, конечно, всегда есть. Но 0:3 после первого матча с такой командой, как «Атлетико» - это, конечно, очень сложно, - сказал Канчельскис. - Сейчас «Локомотив» проводит очень хороший сезон: находится на первом месте в чемпионате России, дошли до серьезной стадии еврокубков — думаю, если они в Лиге Европы не пройдут дальше — ничего страшного здесь нет. Сейчас все силы и внимание у железнодорожников должны быть сосредоточены на том, чтобы стать чемпионами России. Разумеется, в предстоящем матче очень важно провести игру на хорошем уровне, чтобы никто из футболистов не получил травм. Ведь в чемпионате страны остается восемь матчей. Думаю, что вся концентрация будет на чемпионат — все равно Лигу Европы «Локомотив» не выиграл бы. Здесь все прекрасно понимают, что самое важное здесь — отыграть хорошо, не получить травм и сосредоточиться на чемпионате России.

- Сумеет ли ЦСКА, уступивший с минимальным счетом «Лиону» дома, склонить чашу весов в свою пользу в гостях?

- На выезде, конечно, ЦСКА придется сложно. Тем не менее все равно перспективы есть. Но тут главное, чтобы забивали. Но думаю, что тяжеловато придется армейцам. Проблематично будет выйти в следующий этап. Однако оптимизм всегда должен быть. Всегда есть шансы — надо их использовать. «Севилья», например, в матче с «Манчестер Юнайтед» свои шансы использовала. Надо играть и не бояться. Хотелось бы, чтобы армейцы прошли в следующий этап. Потому что из российских команд я переживаю именно за ЦСКА. Но опять же я думаю, что очень сложно это будет сделать.

- Что думаете по поводу домашнего матча «Зенита» с «Лейпцигом», которому команда Роберто Манчини уступила в гостях?

- У «Зенита», конечно же, есть шансы. Однако игра, которую команда показывает в последних матчах, это не то, что хотят видеть ее болельщики и не то, что хотят видеть в клубе. Плюс постоянные жалобы на что-то, постоянное вытье: это не так, то не этак. Поэтому для них сейчас важно и престижно выиграть и пройти в Лиге Европы дальше. Потому что в чемпионате они хромают. Первое место они, думаю, никак не займут. За второе, конечно, будут бороться. Но, как говорило руководство «Зенита», задача для команды ставилась такая: занять первое место в чемпионате и Лигу Европы выиграть. Поэтому в клубе, если сейчас не они пройдут «Лейпциг», конечно, будут недовольны. Так что выйти в следующий этап — единственный шанс реабилитироваться перед болельщиками и клубом. Ну и если это удастся, попробовать двигаться в Лиге Европы дальше - как знать... Но, мне кажется, в данной ситуации для команды все это будет сделать проблематично, поскольку в команде плохая атмосфера. Тем не менее все возможно, и у «Зенита» в предстоящем матче Лиги Европы есть шанс.
Теги: Канчельскис Зенит Локомотив ЦСКА
Сегодня, 13:21
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№18 Написал: yuri спб (Сегодня, 14:35) #
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online

Цитата: Zamba
знаем мы вашу историю, как немцев ждали знаем, как в ВОВ от призыва откупались знаем, как маскировались народными, но всегда были и остаетесь торгашами, все про вас знаем.
А мы не обласканные властями, просто играли в футбол, собирали полные стадионы, пока вы с куевом политчемпионства оформляли

Говорят их идейный вдохновитель Старостин, бы обычным спекулянтом , ждал немцев как отче наш. Что с ними говорить- сжечь эту нечисть свиную и все дела. Топлива конечно не хватит, но хоть часть сжечь этой чужеродной своры.
Der Kater und das Unternehmen ( T M)


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№17 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:34) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Zamba
А мы не обласканные властями, просто играли в футбол, собирали полные стадионы, пока вы с куевом политчемпионства оформляли

вот ты *** врёшь как серишь
вас сколько раз вытаскивали из пердива и даже втордива не по спортивному принципу? даже зенит-2 вытащили не по праву в ФНЛ, урод.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№16 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:26) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Zamba
знаем мы вашу историю, как немцев ждали знаем,

параноик, я знаю. о чём ты..
ответь только на вопрос, не сливайся в канализационную бездну, как вы делаете после этого моего к вам вопроса:

- Если они ждали прихода немцев, то :

1. каким образом им удалось дотянуть до лагерей, если в подвалах НКВД и ГПУ люди пропадали без вести и за меньшие преступления ?

2. каким образом им удалось выжить и заслужить уважение в лагерях, где к политическим, особенно к пособникам и сочувствующим , относились как к недолюдям?

3. каким образом им всем удалось добиться послевоенной (не перестроечной, а послевоенной) реабилитации, якобы имея такое страшное обвинение за плечами ?

4. Каким образом им всем удалось занять после войны важные и крупные административные посты, и в футболе тоже, если при приёме на такую работу КГБ строго следило за чистотой репутации кандидата?

давай, смешной, напрягись, ответь, не смывайся сразу.

Цитата: Zamba
А мы не обласканные властями

снова пи3добол

В 1967 году ленинградский Зенит занял последнее место в чемпионате, и ему грозило понижение в классе. Однако, руководство страны решило, что в год пятидесятилетия Революции будет несолидно оставлять Город трёх революций без футбола на высшем уровне. Поэтому было принято решение оставить Зенит в высшей лиге, а саму лигу расширить до двадцати команд.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№15 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 14:07) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: romazab
Успешный по распилу народного бабла.

не надо нам ваших заслуг народных

Цитата: scikuni
я думаю никто не будет против если вообще расформируют газовик

пожалей Ижевчан

Цитата: romazab
да, великий по меркам своей страны, а вы мимолетное туфта

знаем мы вашу историю, как немцев ждали знаем, как в ВОВ от призыва откупались знаем, как маскировались народными, но всегда были и остаетесь торгашами, все про вас знаем.
А мы не обласканные властями, просто играли в футбол, собирали полные стадионы, пока вы с куевом политчемпионства оформляли
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№14 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:59) #
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online

Всего то 2-3 млрд евро и стадион за те же деньги - и говночашка ваша.

Для вас она гавночашка Как и всё остальное гавно. Из гавна всё видится именно так, учитель. Рожденный хрюкать летать не может. Это классика, а она закон.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№13 Написал: Clover (Сегодня, 13:58) #
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Угу, с воплем алахакбар, вся голубая свора бомжахедов прям ринулась - и всех-всех обыграла! Так-то они каждый год от сраных Твенте с Насьоналями, АЕЛами и прочими АПОЕЛАМИ выхватывают, а тут не последнюю команду Бундеслиги обыграют!
Вы верите в сказки? Нет, глядя на голубое Лукоморье, поверить можно - там чудеса, бакланы бродят, Оздоев лавку теребит... Только это - страшные сказки.


--------------------
Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№12 Написал: romazab Москва (Сегодня, 13:55) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
[/quote]х
Кот подцепил очередную свиную шкуру. Хрюндель ваше место 108-е в рейтинге Уефа. Великий же клуб гордо занимал место в 20-ке лучших Европы. Свинья что-то пыталась хрюкнуть- кот повернул вентиль , огонь синим пламенем отжег свинье сперва уши.[/quote]

Спартак да, великий по меркам своей страны, а вы мимолетное туфта, с историей 2007 года. Ну как не пыжтесь, а зина как была, так и будет продавцом из магазина, не промытая и вонючая.
Регистрация: 5.10.2011 [жалоба]
№11 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:54) #
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: капля никотина
Великий клуб занимал 5-е, и был в десятке несколько раз

Был, а мы есть здесь и сейчас, почувствуй разницу. Жано напрягся.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№10 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:53) #
  • 0
  •  (8)

Цитата: yuri
Кот подцепил очередную свиную шкуру. Хрюндель ваше место 108-е в рейтинге Уефа. Великий же клуб гордо занимал место в 20-ке лучших Европы.

Великий клуб занимал 5-е, и был в десятке несколько раз. Так что - простите, oтcocите. Ваше место у голубой параши - где идет парок.

Цитата: yuri
Зенит самый успешный клуб в еврокубках. Донор этого гнилого болота , где во главе сидят дебилы.

Всего то 2-3 млрд евро и стадион за те же деньги - и говночашка ваша.

И да - ваше болото, и ваши же дебилы там.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№9 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:50) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: scikuni
я думаю никто не будет против если вообще расформируют газовик

Какая чушь. может сам город расформировать, дядя?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№8 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:50) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Зинку в топку.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№7 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:48) #
  • -3
  •  (7)
online

Цитата: romazab
ипать-капать самый успешный, вот рассмешил.

Кот подцепил очередную свиную шкуру. Хрюндель ваше место 108-е в рейтинге Уефа. Великий же клуб гордо занимал место в 20-ке лучших Европы. Свинья что-то пыталась хрюкнуть- кот повернул вентиль , огонь синим пламенем отжег свинье сперва уши.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№6 Написал: scikuni (Сегодня, 13:46) #
  • +2
  •  (4)

yuri,
я думаю никто не будет против если вообще расформируют газовик


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пожалста свиньи больше минусов!
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
№5 Написал: romazab Москва (Сегодня, 13:43) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
yuri,

ипать-капать самый успешный, вот рассмешил.

Цитата: romazab
yuri,

ипать-капать самый успешный, вот рассмешил.

Успешный по распилу народного бабла.
Регистрация: 5.10.2011 [жалоба]
№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:39) #
  • -2
  •  (8)
online

Цитата: romazab
ПитарКот, тебя кто то под хвост лупанул что ли? Нашел свой вшивый клуб спасителем страны.

Дурачек, если бы ты кроме пистежа, посмотрел статистику , то увидел бы, сняв розовые очки . Зенит самый успешный клуб в еврокубках. Донор этого гнилого болота , где во главе сидят дебилы.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:36) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хромая Зинка способна только ..... да ни на что она не способна.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: romazab Москва (Сегодня, 13:34) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
ПитарКот, тебя кто то под хвост лупанул что ли? Нашел свой вшивый клуб спасителем страны.
Регистрация: 5.10.2011 [жалоба]
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:28) #
  • -4
  •  (8)
online

Первое место они, думаю, никак не займут

Однозначно, можно даже не говорить об этом. Всё ещё хуже на самом деле. Если Зенит не попадет в ЛЧ. А так может быть, то опять Россия скатится до уровня Португалии. Об этом хоть кто-то подумал?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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