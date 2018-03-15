"Лацио" победил киевское "Динамо" и вышел в 1/4 финала Лиги Европы

"Лацио" в гостях обыграл киевское "Динамо" со счетом 2:0 в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.Лига Европы1/8 финалаМатч 1 - 2:2Лейва, 23"Динамо" К: Бойко, Кендзёра, Пиварич, Бурда, Кадар (Шабанов, 45), Морозюк (Гонсалес, 57), Буяльский, Шепелев, Цыганков, Беседин (Мбокани, 70), Мораес"Лацио": Стракоша, Габбарон (Марушич, 72), Раду, Врей, Рамос, Лулич (Лукаку, 69), Пароло, Альберто, Андерсон, Лейв, ИммобилеПредупреждения: Рамос, 18, Мораес, 55, Шабанов, 66: Пайет, 38 (пен.), Окампос, 52, Уильямс, 74"Атлетик" Б: Эррерин, Маркос, Лекуэ, Лопес (Нуньес, 44), Этчейта, Беньят (Весга, 79), Кордоба, Итурраспе, Рико (Сусаета, 23), Уильямс, Адурис"Марсель": Манданда, Роланду, Рами, Сакаи, Амави, Густаво (Ангисса, 56), Окампос, Лопес (Сансон, 78), Пайет, Товен (Сарр, 67), МитроглуПредупреждения: Адурис, 14, Рами, 48, Уильямс, 61, Адурис, 76Удаления: Адурис, 76