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Buona permanenza. "Зенит" вылетел из Лиги Европы

"Зенит" не сумел пройти в 1/8 финала Лиги Европы немецкий "Лейпциг". Команда Ральфа Хасенхюттля абсолютно по делу выбила питерцев из турнира.

Перед ответным матчем в Питере против "Лейпцига" все было против "Зенита", кроме статистики. Эта наука говорила о том, что в Лиге Европы в основной сетке сине-бело-голубые еще ни разу не проиграли. В остальном, в клубе начался разброд и шатание. "Зенит" медленно спускался вниз по турнирной таблице, Роберто Манчини продолжил ныть о некупленных для него игроках (это к руководству), зарубился в стиле 9А класса в Инстаграме с болельщиком и самое главное - никак не мог найти оптимальное сочетание на поле. Чтобы угадать основной состав "Зенита" надо было быть как минимум экстрасенсом, потому что некоторые решения итальянца не поддавались никакой логике. Похоже, что даже сами игроки не всегда улавливали, что от них хотел тренер.

Из тех, кто у "Зенита" получил травмы в Ростове, восстановился только Андрей Лунев (Кузяев оказался в запасе, но до конца готов не был). Ввиду отсутствия Мамманы его место в центр защиты занял Иванович. Пришел пожертвовать подачами Бранислава и выпустить на правом фланге Смольникова, к которому после зимнего перерыва есть очень много претензий. Левый край Роберто Манчини и вовсе насытил футболистами с хорошим пасом - Кришито и Жирков. В атаке, как и ожидалось, вышел Кокорин, а не Заболотный. Ральф Хасенхюттль, по сравнению с первым матчем, сделал лишь одну замену (Бернардо вместо Лаймера).

Начало матча получилось для "Зенита" удручающими. Кокорин в первом же единоборстве с Орбаном получил повреждение, из-за которого пришлось делать вынужденную замену. Жаль было Александра, который, не скрывая слез, покинул поле в сопровождении врачей. Весь план Роберто Манчини рушился уже на 5-ой минуте матча. Ясно, что Кокорина заменил Заболотный, чей выход менял весь атакующий рисунок "Зенита". Зато при стандартах питерцы получали еще одного высокорослого футболиста в чужой штрафной.

К Заболотному после выхода на поле у Роберто Манчини было много претензий. Итальянец возмущался тем, как открывается нападающий команды. При этом созидание не шло не только у Заболотного, но и у аргентинцев. Дриусси к 18-ой минуте матча имел только 2 касания по мячу, и ведь это тоже было отчасти из-за не лучшего движения южноамериканца. Ригони вообще каждую вторую передачу посылал неточно. Вследствие таких неудачных действий "Зенит" за половину первого тайма не провел на ворота "Лейпцига" ни одной опасной атаки.

Buona permanenza. "Зенит" вылетел из Лиги Европы


Немецкий клуб, впервые серьезно надавив на питерскую защиту, открыл счет. Тимо Вернер, как и в первой встрече, стал героем эпизода. Форвард "Лейцпига" сделал мягкую передачу на угол вратарской, куда из-за спины Мевли рванул Огюстен. Француз в ближнем бою не оставил Луневу никаких шансов. Конечно, такого развития событий можно было избежать. И не только, если бы Мевля задержался, а не сделал шаг вперед, когда Вернер выполнял передачу. Роберто Манчини вообще не уловил мировой тренд. В матчах "Челси" с МЮ и "Барселоной" к Азару всегда приставляли опекуна (Эррера и Серхи Роберто, соответственно). В итоге, бельгиец терял ту свободу, которая позволяла ему творить у чужой штрафной. Почему Манчини отказался от этого плана с Вернером? Ведь после первого матча было видно, насколько хорош этот игрок, когда рядом нет оппонента.

"Зенит" мог быстро отыграться. На 26-ой минуте Паредес обводящим ударом со стандарта заставил перекладину ворот "Лейпцига" затрястись. И вновь стоит отметить, что вся острота питерцев была лишь после стандартных положений. По-настоящему опасно с игры "Зенит" атаковал только на 35-ой минуте, когда Заболотный после прострела Жиркова в падении пробил прямо в руки Гулачи. Манчини был крайне расстроен этим моментом. Итальянец, надо признать, вообще не стеснялся громко ругать своих футболистов после любого их неудачного действия. И такое поведение главного тренера только добавляло нервозности в игру команды.



И перед самым перерывом, когда "Зенит" перехватил инициативу (до этого преимущество "Лейпцига" по владению мячом было 65-35 в процентах), питерцам удалось сравнять счет. Сине-бело-голубые как следует навалялись на штрафную гостей, заставляя защитников и Гулачи много работать. С давлением немецкий клуб не справился и пропустил от Дриусси (пас от Кришито заслуживает отдельной похвалы). Получается, что для гола "Зениту" следовало играть первым номером, а не рассчитывать на контратаки, которые весь тайм не получались. Почему Манчини выбрал именно такую тактику на матч, в котором нужна была только победа, и не отказался от нее даже после пропущенного мяча?

Второй тайм питерцы начали гораздо активнее. "Зенит" стал прессинговать соперника по всей ширине поля. Да, для этого пришлось раскрываться питерцам, но без риска нельзя было обойтись. "Лейпциг" едва не наказал российский клуб за излишнюю свободу. И снова Вернер разрезал оборону "Зенита" передачей на Форсберга, чей удар с близкого расстояния самоотверженно принял на себя Смольников. Смелость в сумме с удачей спасли питерскую команду от второго пропущенного мяча.



Созидательные действия питерцев перешли на длинные забросы. То Иванович их выполнял, то Кришито в адрес Ригони. Моменты у ворот Гулачи никак не возникали, как бы Роберто Манчини не стучал в гневе по скамейке. Итальянец не мог внести перелом в игру на поле. Безусловно, Манчини надеялся на Паредеса, которого так не хватало в Германии. Но аргентинец оказанных надежд не оправдывал - к середине второго тайма лишь 58 процентов его передач были точными. Для системообразующего игрока - это катастрофические цифры. И что делать в такой ситуации? Менять Паредеса? Если да, то на кого? Манчини продолжал верить в ключевую передачу Лео.

Особой поддержки заслуживал Заболотный. Нападающий "Зенита" весьма старался, но ему явно не хватало мастерства. Отчетливо это было видно, когда Ригони с фланга сделал передачу через 2 защитников, а Заболотный оказался к пасу не готов. Подвело то самое чутье, которое должен иметь каждый форвард. Надежда на игру Заболотного в воздухе не пропадала. С 75-ой минуты Иванович отодвинулся на правый фланг, откуда стал выбрасывать ауты в стиле Рори Делапа из "Сток Сити" времен Тони Пулиса. "Лейпциг" в своей штрафной создал высокую плотность, не допуская питерцев до ударов.



На последнюю десятиминутку "Зенит" перешел на игру в 3 защитника. Кришито поднялся вверх по левому флангу, Иванович перешел в пару к Заболотному, а в обороне остались Мевля, Смольников и Жирков. Первую атаку это трио не выдержало. Тимо Вернер в борьбе с Мевлей заработал пенальти. В тот момент показалось, что это конец. Но Лунев сохранил надежду, когда удар Вернера с одиннадцатиметровой отметки героически потянул. Такое спасение должно было придать всей команде новых сил и открыть второе (третье, четвертое, любое по счету) дыхание.

Манчини максимально оголил тыл, когда снял с игры Смольникова (очередной его не блестящий матч, хотя по подборам он опередил всех на поле), а выпустил Полоза. "Зенит", при этом, никак не мог перевести игру на чужую половину. "Лейпциг" перемещался к владениям Лунева, где начинал действовать на время (то возле углового флажка подержать, то повреждение изобразить). Навал питерцы сумели сообразить, но все старания сошли на нет. "Лейпциг" сыграл строго по счету, и вряд ли его в этом кто-то упрекнет.

На этом выступление "Зенита" в Лиге Европы окончилось. Роберто Манчини ничего не придумал против "Лейпцига". Особенно в первом тайме питерская команда выглядела очень слабо в атаке. Валить все на травму Кокорина нельзя. Тот же Дриусси забил гол лишь после своего десятого касания мяча (у Вернера к этому времени было в 2 раза больше). Учитывая затраты "Зенита" на трансферы и общий уровень игроков, такой результат питерцев можно считать провальным. И можно было где-то закрыть глаза на вылет, если бы не откровенно бледная игра. К футболистам претензий нет - они старались, пытались что-то придумать. Но где тренерская работа? Без нее в плей-офф побед не бывает. Поэтому вылет "Зенита" в 1/8 финала - это вина Роберто Манчини.

"Зенит" – "РБ Лейпциг" 1:1

Голы: Огустен, 22, Дриусси, 45

Нереализованный пенальти: Вернер, 82



"Зенит": Лунёв, Смольников, (Полоз, 85), Мевля, Иванович, Кришито, Ригони, (Ерохин, 90), Паредес, Краневиттер, Жирков, Дриусси, Кокорин, (Заболотный, 8).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Юпамекано, Клостерман, Орбан, (Конате, 46), Бернардо, Демме, (Ильзанкер, 72), Брума, Кейта, Форсберг, Огустен, (Поульсен, 90+1), Вернер.

Предупреждения: Демме, 11, Орбан, 25, Кришито, 39, Смольников, 61, Мевля, 80


Андрей Мордовин, Rusfootball.info
Вчера, 23:05
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№20 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 00:06) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vertel
Объясняю популярно для непонятливых

да что объяснять, половина игроков не соответствует задачам Зенита, Манчини уже был готов в 3 центральных играть, как цска, но травмы Мамманы, Кузя, Кокорин
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№19 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Вчера, 23:58) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: robinzen
Это наш уровень. Абсолютно позорный, конечно, учитывая сколько вкладывается денег!!! Получается, что отдача такая же низкая, как и в самом Газпроме, который сам "жрет" больше, чем даёт... стране.


Так ведь так и задумано) что б самим жрать. Жрать. Жрать. Остальное, это побочные эффекты.


--------------------
Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
№18 Написал: borisshev Краснодар (Вчера, 23:43) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Тот тренер был неадекват-ничо выгоним его,наберем новых игроков,будет Халва!Следующий тренер-.озел и игроков набрал таких же,знаем рецепт-выгоним его его игроков,купим новых-будет Изюм!Этот тренер ноль и игроки купленные ноль с минусом,ничё! Знаем РЕЦЕПТ! Кто-то здесь неадекватен! КТО???!!! Ведь это применительно ко всему нашему футболу!
Регистрация: 24.01.2016 [жалоба]
№17 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Вчера, 23:42) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Это наш уровень. Абсолютно позорный, конечно, учитывая сколько вкладывается денег!!! Получается, что отдача такая же низкая, как и в самом Газпроме, который сам "жрет" больше, чем даёт... стране.


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№16 Написал: Clover (Вчера, 23:42) #
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Цитата: Sandr_71
а кого из известных и сильных игроков Зенит подписал? С таким составом и дошли по максимуму.

А 100 лимонов Дзюба у макароны в раздевалки свистнул, и у Кокорина кокос на них купил laughing
Дорогие дети, дайте нам еще 100500 лимонов, у вас их много, мы знаем!


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№15 Написал: vertel латвия (Вчера, 23:41) #
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Болеет за:
«Зенит»
....Почему Манчини выбрал именно такую тактику на матч, в котором нужна была только победа, и не отказался от нее даже после пропущенного мяча?
Объясняю популярно для непонятливых- потому что Лейпциг бегущая команда, имеющая в атакующей линии игроков, способных накрутить такого защитника, как Смольников, десять раз подряд, Иванович всё-таки медленный, Мевля- сами видели.
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
№14 Написал: Макс2018 Далеко (Вчера, 23:39) #
  • -2
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online

Цитата: Победоносный Зенит
Цитата: Spartak СССР
аривидерчи зенька, бомжи снова дудят в кожаную флейту smile

Уж как вы надудели, аж 7 раз.

Да эти б.ля.ди свинные уже привыкли!)
Их постоянно жёстко имеют!
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№13 Написал: Clover (Вчера, 23:36) #
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online

Бывайте, ихтиандры х*евы!(с)


--------------------
Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№12 Написал: Spartak СССР (Вчера, 23:34) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
Уж как вы надудели, аж 7 раз.

какие же бакланы тупые,только недалекие могут сравнивать ссаную говночашку с ЛЧ,во вторых ваше руководство каждый год кричит что зенит выиграет говночашку и каждый год играете на флейте)
Регистрация: 6.04.2016 [жалоба]
№11 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Вчера, 23:31) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartak СССР
аривидерчи зенька, бомжи снова дудят в кожаную флейту smile

Уж как вы надудели, аж 7 раз.


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№10 Написал: ластелин Овец11 (Вчера, 23:31) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Гринч
Считайте свои деньги....



Это и есть мои деньги. Газпром добывает мои газ в моей стране.. Точнее тырит у меня.


--------------------
Властелин овец.
Регистрация: 25.02.2018 [жалоба]
№9 Написал: Гринч СПб (Вчера, 23:30) #
  • -3
  •  (3)

Цитата: ластелин Овец11
№7 Написал: ластелин Овец11 (Сегодня, 23:24) #0 (2)


online
Болеет за:
ЦСКА

Позорище . Столько народных денег истратили на эту помойку, а результата ноль.. Бабушкам бы помогли лучше.


--------------------
Властелин овец.



Считайте свои деньги....


--------------------
Зенит
Барселона
Регистрация: 13.02.2017 [жалоба]
№8 Написал: ZeArt83 (Вчера, 23:28) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartak СССР
аривидерчи зенька, бомжи снова дудят в кожаную флейту smile

Ну вы уже давно от дудели joy
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
№7 Написал: ластелин Овец11 (Вчера, 23:24) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Позорище . Столько народных денег истратили на эту помойку, а результата ноль.. Бабушкам бы помогли лучше.


--------------------
Властелин овец.
Регистрация: 25.02.2018 [жалоба]
№6 Написал: Sandr_71 (Вчера, 23:22) #
  • -1
  •  (1)

а кого из известных и сильных игроков Зенит подписал? С таким составом и дошли по максимуму.
Регистрация: 2.03.2017 [жалоба]
№5 Написал: scikuni (Вчера, 23:17) #
  • -1
  •  (1)

ни тем ни другим нечего делать в лч, второго ливерпуля не пережить нам


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пожалста свиньи больше минусов!
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
№4 Написал: Spartak СССР (Вчера, 23:14) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
аривидерчи зенька, бомжи снова дудят в кожаную флейту smile
Регистрация: 6.04.2016 [жалоба]
№3 Написал: Макс2018 Далеко (Вчера, 23:12) #
  • -4
  •  (6)
online

Цитата: miktar
и перед выборами, ай, я яй...

ты ещё не сдохла кляча?
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№2 Написал: miktar (Вчера, 23:10) #
  • +2
  •  (6)
online

и перед выборами, ай, я яй...


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№1 Написал: Я-Спартач Россия (Вчера, 23:08) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Национальное достояние снова обосралось))


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011 [жалоба]
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