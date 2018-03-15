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Buona permanenza. "Зенит" вылетел из Лиги Европы
"Зенит" не сумел пройти в 1/8 финала Лиги Европы немецкий "Лейпциг". Команда Ральфа Хасенхюттля абсолютно по делу выбила питерцев из турнира.
Перед ответным матчем в Питере против "Лейпцига" все было против "Зенита", кроме статистики. Эта наука говорила о том, что в Лиге Европы в основной сетке сине-бело-голубые еще ни разу не проиграли. В остальном, в клубе начался разброд и шатание. "Зенит" медленно спускался вниз по турнирной таблице, Роберто Манчини продолжил ныть о некупленных для него игроках (это к руководству), зарубился в стиле 9А класса в Инстаграме с болельщиком и самое главное - никак не мог найти оптимальное сочетание на поле. Чтобы угадать основной состав "Зенита" надо было быть как минимум экстрасенсом, потому что некоторые решения итальянца не поддавались никакой логике. Похоже, что даже сами игроки не всегда улавливали, что от них хотел тренер.
Из тех, кто у "Зенита" получил травмы в Ростове, восстановился только Андрей Лунев (Кузяев оказался в запасе, но до конца готов не был). Ввиду отсутствия Мамманы его место в центр защиты занял Иванович. Пришел пожертвовать подачами Бранислава и выпустить на правом фланге Смольникова, к которому после зимнего перерыва есть очень много претензий. Левый край Роберто Манчини и вовсе насытил футболистами с хорошим пасом - Кришито и Жирков. В атаке, как и ожидалось, вышел Кокорин, а не Заболотный. Ральф Хасенхюттль, по сравнению с первым матчем, сделал лишь одну замену (Бернардо вместо Лаймера).
Начало матча получилось для "Зенита" удручающими. Кокорин в первом же единоборстве с Орбаном получил повреждение, из-за которого пришлось делать вынужденную замену. Жаль было Александра, который, не скрывая слез, покинул поле в сопровождении врачей. Весь план Роберто Манчини рушился уже на 5-ой минуте матча. Ясно, что Кокорина заменил Заболотный, чей выход менял весь атакующий рисунок "Зенита". Зато при стандартах питерцы получали еще одного высокорослого футболиста в чужой штрафной.
К Заболотному после выхода на поле у Роберто Манчини было много претензий. Итальянец возмущался тем, как открывается нападающий команды. При этом созидание не шло не только у Заболотного, но и у аргентинцев. Дриусси к 18-ой минуте матча имел только 2 касания по мячу, и ведь это тоже было отчасти из-за не лучшего движения южноамериканца. Ригони вообще каждую вторую передачу посылал неточно. Вследствие таких неудачных действий "Зенит" за половину первого тайма не провел на ворота "Лейпцига" ни одной опасной атаки.
Немецкий клуб, впервые серьезно надавив на питерскую защиту, открыл счет. Тимо Вернер, как и в первой встрече, стал героем эпизода. Форвард "Лейцпига" сделал мягкую передачу на угол вратарской, куда из-за спины Мевли рванул Огюстен. Француз в ближнем бою не оставил Луневу никаких шансов. Конечно, такого развития событий можно было избежать. И не только, если бы Мевля задержался, а не сделал шаг вперед, когда Вернер выполнял передачу. Роберто Манчини вообще не уловил мировой тренд. В матчах "Челси" с МЮ и "Барселоной" к Азару всегда приставляли опекуна (Эррера и Серхи Роберто, соответственно). В итоге, бельгиец терял ту свободу, которая позволяла ему творить у чужой штрафной. Почему Манчини отказался от этого плана с Вернером? Ведь после первого матча было видно, насколько хорош этот игрок, когда рядом нет оппонента.
"Зенит" мог быстро отыграться. На 26-ой минуте Паредес обводящим ударом со стандарта заставил перекладину ворот "Лейпцига" затрястись. И вновь стоит отметить, что вся острота питерцев была лишь после стандартных положений. По-настоящему опасно с игры "Зенит" атаковал только на 35-ой минуте, когда Заболотный после прострела Жиркова в падении пробил прямо в руки Гулачи. Манчини был крайне расстроен этим моментом. Итальянец, надо признать, вообще не стеснялся громко ругать своих футболистов после любого их неудачного действия. И такое поведение главного тренера только добавляло нервозности в игру команды.
И перед самым перерывом, когда "Зенит" перехватил инициативу (до этого преимущество "Лейпцига" по владению мячом было 65-35 в процентах), питерцам удалось сравнять счет. Сине-бело-голубые как следует навалялись на штрафную гостей, заставляя защитников и Гулачи много работать. С давлением немецкий клуб не справился и пропустил от Дриусси (пас от Кришито заслуживает отдельной похвалы). Получается, что для гола "Зениту" следовало играть первым номером, а не рассчитывать на контратаки, которые весь тайм не получались. Почему Манчини выбрал именно такую тактику на матч, в котором нужна была только победа, и не отказался от нее даже после пропущенного мяча?
Второй тайм питерцы начали гораздо активнее. "Зенит" стал прессинговать соперника по всей ширине поля. Да, для этого пришлось раскрываться питерцам, но без риска нельзя было обойтись. "Лейпциг" едва не наказал российский клуб за излишнюю свободу. И снова Вернер разрезал оборону "Зенита" передачей на Форсберга, чей удар с близкого расстояния самоотверженно принял на себя Смольников. Смелость в сумме с удачей спасли питерскую команду от второго пропущенного мяча.
Созидательные действия питерцев перешли на длинные забросы. То Иванович их выполнял, то Кришито в адрес Ригони. Моменты у ворот Гулачи никак не возникали, как бы Роберто Манчини не стучал в гневе по скамейке. Итальянец не мог внести перелом в игру на поле. Безусловно, Манчини надеялся на Паредеса, которого так не хватало в Германии. Но аргентинец оказанных надежд не оправдывал - к середине второго тайма лишь 58 процентов его передач были точными. Для системообразующего игрока - это катастрофические цифры. И что делать в такой ситуации? Менять Паредеса? Если да, то на кого? Манчини продолжал верить в ключевую передачу Лео.
Особой поддержки заслуживал Заболотный. Нападающий "Зенита" весьма старался, но ему явно не хватало мастерства. Отчетливо это было видно, когда Ригони с фланга сделал передачу через 2 защитников, а Заболотный оказался к пасу не готов. Подвело то самое чутье, которое должен иметь каждый форвард. Надежда на игру Заболотного в воздухе не пропадала. С 75-ой минуты Иванович отодвинулся на правый фланг, откуда стал выбрасывать ауты в стиле Рори Делапа из "Сток Сити" времен Тони Пулиса. "Лейпциг" в своей штрафной создал высокую плотность, не допуская питерцев до ударов.
На последнюю десятиминутку "Зенит" перешел на игру в 3 защитника. Кришито поднялся вверх по левому флангу, Иванович перешел в пару к Заболотному, а в обороне остались Мевля, Смольников и Жирков. Первую атаку это трио не выдержало. Тимо Вернер в борьбе с Мевлей заработал пенальти. В тот момент показалось, что это конец. Но Лунев сохранил надежду, когда удар Вернера с одиннадцатиметровой отметки героически потянул. Такое спасение должно было придать всей команде новых сил и открыть второе (третье, четвертое, любое по счету) дыхание.
Манчини максимально оголил тыл, когда снял с игры Смольникова (очередной его не блестящий матч, хотя по подборам он опередил всех на поле), а выпустил Полоза. "Зенит", при этом, никак не мог перевести игру на чужую половину. "Лейпциг" перемещался к владениям Лунева, где начинал действовать на время (то возле углового флажка подержать, то повреждение изобразить). Навал питерцы сумели сообразить, но все старания сошли на нет. "Лейпциг" сыграл строго по счету, и вряд ли его в этом кто-то упрекнет.
На этом выступление "Зенита" в Лиге Европы окончилось. Роберто Манчини ничего не придумал против "Лейпцига". Особенно в первом тайме питерская команда выглядела очень слабо в атаке. Валить все на травму Кокорина нельзя. Тот же Дриусси забил гол лишь после своего десятого касания мяча (у Вернера к этому времени было в 2 раза больше). Учитывая затраты "Зенита" на трансферы и общий уровень игроков, такой результат питерцев можно считать провальным. И можно было где-то закрыть глаза на вылет, если бы не откровенно бледная игра. К футболистам претензий нет - они старались, пытались что-то придумать. Но где тренерская работа? Без нее в плей-офф побед не бывает. Поэтому вылет "Зенита" в 1/8 финала - это вина Роберто Манчини.
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
Перед ответным матчем в Питере против "Лейпцига" все было против "Зенита", кроме статистики. Эта наука говорила о том, что в Лиге Европы в основной сетке сине-бело-голубые еще ни разу не проиграли. В остальном, в клубе начался разброд и шатание. "Зенит" медленно спускался вниз по турнирной таблице, Роберто Манчини продолжил ныть о некупленных для него игроках (это к руководству), зарубился в стиле 9А класса в Инстаграме с болельщиком и самое главное - никак не мог найти оптимальное сочетание на поле. Чтобы угадать основной состав "Зенита" надо было быть как минимум экстрасенсом, потому что некоторые решения итальянца не поддавались никакой логике. Похоже, что даже сами игроки не всегда улавливали, что от них хотел тренер.
Из тех, кто у "Зенита" получил травмы в Ростове, восстановился только Андрей Лунев (Кузяев оказался в запасе, но до конца готов не был). Ввиду отсутствия Мамманы его место в центр защиты занял Иванович. Пришел пожертвовать подачами Бранислава и выпустить на правом фланге Смольникова, к которому после зимнего перерыва есть очень много претензий. Левый край Роберто Манчини и вовсе насытил футболистами с хорошим пасом - Кришито и Жирков. В атаке, как и ожидалось, вышел Кокорин, а не Заболотный. Ральф Хасенхюттль, по сравнению с первым матчем, сделал лишь одну замену (Бернардо вместо Лаймера).
Начало матча получилось для "Зенита" удручающими. Кокорин в первом же единоборстве с Орбаном получил повреждение, из-за которого пришлось делать вынужденную замену. Жаль было Александра, который, не скрывая слез, покинул поле в сопровождении врачей. Весь план Роберто Манчини рушился уже на 5-ой минуте матча. Ясно, что Кокорина заменил Заболотный, чей выход менял весь атакующий рисунок "Зенита". Зато при стандартах питерцы получали еще одного высокорослого футболиста в чужой штрафной.
К Заболотному после выхода на поле у Роберто Манчини было много претензий. Итальянец возмущался тем, как открывается нападающий команды. При этом созидание не шло не только у Заболотного, но и у аргентинцев. Дриусси к 18-ой минуте матча имел только 2 касания по мячу, и ведь это тоже было отчасти из-за не лучшего движения южноамериканца. Ригони вообще каждую вторую передачу посылал неточно. Вследствие таких неудачных действий "Зенит" за половину первого тайма не провел на ворота "Лейпцига" ни одной опасной атаки.
Немецкий клуб, впервые серьезно надавив на питерскую защиту, открыл счет. Тимо Вернер, как и в первой встрече, стал героем эпизода. Форвард "Лейцпига" сделал мягкую передачу на угол вратарской, куда из-за спины Мевли рванул Огюстен. Француз в ближнем бою не оставил Луневу никаких шансов. Конечно, такого развития событий можно было избежать. И не только, если бы Мевля задержался, а не сделал шаг вперед, когда Вернер выполнял передачу. Роберто Манчини вообще не уловил мировой тренд. В матчах "Челси" с МЮ и "Барселоной" к Азару всегда приставляли опекуна (Эррера и Серхи Роберто, соответственно). В итоге, бельгиец терял ту свободу, которая позволяла ему творить у чужой штрафной. Почему Манчини отказался от этого плана с Вернером? Ведь после первого матча было видно, насколько хорош этот игрок, когда рядом нет оппонента.
"Зенит" мог быстро отыграться. На 26-ой минуте Паредес обводящим ударом со стандарта заставил перекладину ворот "Лейпцига" затрястись. И вновь стоит отметить, что вся острота питерцев была лишь после стандартных положений. По-настоящему опасно с игры "Зенит" атаковал только на 35-ой минуте, когда Заболотный после прострела Жиркова в падении пробил прямо в руки Гулачи. Манчини был крайне расстроен этим моментом. Итальянец, надо признать, вообще не стеснялся громко ругать своих футболистов после любого их неудачного действия. И такое поведение главного тренера только добавляло нервозности в игру команды.
И перед самым перерывом, когда "Зенит" перехватил инициативу (до этого преимущество "Лейпцига" по владению мячом было 65-35 в процентах), питерцам удалось сравнять счет. Сине-бело-голубые как следует навалялись на штрафную гостей, заставляя защитников и Гулачи много работать. С давлением немецкий клуб не справился и пропустил от Дриусси (пас от Кришито заслуживает отдельной похвалы). Получается, что для гола "Зениту" следовало играть первым номером, а не рассчитывать на контратаки, которые весь тайм не получались. Почему Манчини выбрал именно такую тактику на матч, в котором нужна была только победа, и не отказался от нее даже после пропущенного мяча?
Второй тайм питерцы начали гораздо активнее. "Зенит" стал прессинговать соперника по всей ширине поля. Да, для этого пришлось раскрываться питерцам, но без риска нельзя было обойтись. "Лейпциг" едва не наказал российский клуб за излишнюю свободу. И снова Вернер разрезал оборону "Зенита" передачей на Форсберга, чей удар с близкого расстояния самоотверженно принял на себя Смольников. Смелость в сумме с удачей спасли питерскую команду от второго пропущенного мяча.
Созидательные действия питерцев перешли на длинные забросы. То Иванович их выполнял, то Кришито в адрес Ригони. Моменты у ворот Гулачи никак не возникали, как бы Роберто Манчини не стучал в гневе по скамейке. Итальянец не мог внести перелом в игру на поле. Безусловно, Манчини надеялся на Паредеса, которого так не хватало в Германии. Но аргентинец оказанных надежд не оправдывал - к середине второго тайма лишь 58 процентов его передач были точными. Для системообразующего игрока - это катастрофические цифры. И что делать в такой ситуации? Менять Паредеса? Если да, то на кого? Манчини продолжал верить в ключевую передачу Лео.
Особой поддержки заслуживал Заболотный. Нападающий "Зенита" весьма старался, но ему явно не хватало мастерства. Отчетливо это было видно, когда Ригони с фланга сделал передачу через 2 защитников, а Заболотный оказался к пасу не готов. Подвело то самое чутье, которое должен иметь каждый форвард. Надежда на игру Заболотного в воздухе не пропадала. С 75-ой минуты Иванович отодвинулся на правый фланг, откуда стал выбрасывать ауты в стиле Рори Делапа из "Сток Сити" времен Тони Пулиса. "Лейпциг" в своей штрафной создал высокую плотность, не допуская питерцев до ударов.
На последнюю десятиминутку "Зенит" перешел на игру в 3 защитника. Кришито поднялся вверх по левому флангу, Иванович перешел в пару к Заболотному, а в обороне остались Мевля, Смольников и Жирков. Первую атаку это трио не выдержало. Тимо Вернер в борьбе с Мевлей заработал пенальти. В тот момент показалось, что это конец. Но Лунев сохранил надежду, когда удар Вернера с одиннадцатиметровой отметки героически потянул. Такое спасение должно было придать всей команде новых сил и открыть второе (третье, четвертое, любое по счету) дыхание.
Манчини максимально оголил тыл, когда снял с игры Смольникова (очередной его не блестящий матч, хотя по подборам он опередил всех на поле), а выпустил Полоза. "Зенит", при этом, никак не мог перевести игру на чужую половину. "Лейпциг" перемещался к владениям Лунева, где начинал действовать на время (то возле углового флажка подержать, то повреждение изобразить). Навал питерцы сумели сообразить, но все старания сошли на нет. "Лейпциг" сыграл строго по счету, и вряд ли его в этом кто-то упрекнет.
На этом выступление "Зенита" в Лиге Европы окончилось. Роберто Манчини ничего не придумал против "Лейпцига". Особенно в первом тайме питерская команда выглядела очень слабо в атаке. Валить все на травму Кокорина нельзя. Тот же Дриусси забил гол лишь после своего десятого касания мяча (у Вернера к этому времени было в 2 раза больше). Учитывая затраты "Зенита" на трансферы и общий уровень игроков, такой результат питерцев можно считать провальным. И можно было где-то закрыть глаза на вылет, если бы не откровенно бледная игра. К футболистам претензий нет - они старались, пытались что-то придумать. Но где тренерская работа? Без нее в плей-офф побед не бывает. Поэтому вылет "Зенита" в 1/8 финала - это вина Роберто Манчини.
"Зенит" – "РБ Лейпциг" 1:1
Голы: Огустен, 22, Дриусси, 45
Нереализованный пенальти: Вернер, 82
"Зенит": Лунёв, Смольников, (Полоз, 85), Мевля, Иванович, Кришито, Ригони, (Ерохин, 90), Паредес, Краневиттер, Жирков, Дриусси, Кокорин, (Заболотный, 8).
"РБ Лейпциг": Гулачи, Юпамекано, Клостерман, Орбан, (Конате, 46), Бернардо, Демме, (Ильзанкер, 72), Брума, Кейта, Форсберг, Огустен, (Поульсен, 90+1), Вернер.
Предупреждения: Демме, 11, Орбан, 25, Кришито, 39, Смольников, 61, Мевля, 80
Голы: Огустен, 22, Дриусси, 45
Нереализованный пенальти: Вернер, 82
"Зенит": Лунёв, Смольников, (Полоз, 85), Мевля, Иванович, Кришито, Ригони, (Ерохин, 90), Паредес, Краневиттер, Жирков, Дриусси, Кокорин, (Заболотный, 8).
"РБ Лейпциг": Гулачи, Юпамекано, Клостерман, Орбан, (Конате, 46), Бернардо, Демме, (Ильзанкер, 72), Брума, Кейта, Форсберг, Огустен, (Поульсен, 90+1), Вернер.
Предупреждения: Демме, 11, Орбан, 25, Кришито, 39, Смольников, 61, Мевля, 80
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
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