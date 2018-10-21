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Магомед Шапи-Сулейманов: показалось, что судья свистел в сторону "Ахмата"

Молодой футболист краснодарского клуба Магомед Шапи-Сулейманов – о поражении своей команды от "Ахмата" в домашнем матче.

– Одна из причин поражения – игроки вернулись уставшими со своих сборных?
– Я-то не принимал участия в играх сборной, но по команде было видно, что чуть тяжело двигались ребята. Нужно время на восстановление, чтобы прийти в оптимальные кондиции.

– На послематчевой пресс-конференции ваш тренер говорил о судействе негативно. Вы можете что-то прокомментировать?
– О судействе я говорить не хочу, потому что меня накажут за это. Я воздержусь.

– Мусаев особо отметил, что судья часто свистел, а постоянные остановки были на руку вашему сопернику...
– Со стороны показалось, что каждое касание судья свистел в сторону "Ахмата". В некоторых моментах, даже по себе помню, вроде был удар сзади, а судья не дает штраф.

– Мамаева не хватало сегодня на поле?
– Этого комментировать вообще сегодня не хочется.

Источник: www.rusfootball.info
Теги: Краснодар Шапи-Сулейманов Ахмат
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