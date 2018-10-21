Магомед Шапи-Сулейманов: показалось, что судья свистел в сторону "Ахмата"

Молодой футболист краснодарского клуба Магомед Шапи-Сулейманов – о поражении своей команды от "Ахмата" в домашнем матче.– Я-то не принимал участия в играх сборной, но по команде было видно, что чуть тяжело двигались ребята. Нужно время на восстановление, чтобы прийти в оптимальные кондиции.– О судействе я говорить не хочу, потому что меня накажут за это. Я воздержусь.– Со стороны показалось, что каждое касание судья свистел в сторону "Ахмата". В некоторых моментах, даже по себе помню, вроде был удар сзади, а судья не дает штраф.– Этого комментировать вообще сегодня не хочется.www.rusfootball.info