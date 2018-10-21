Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:20
Андрей Червиченко: судьи пытаются прибить "Зенит". Адриано заслуживал удаления больше Дриусси (6)
Андрей Червиченко: судьи пытаются прибить "Зенит". Адриано заслуживал удаления больше Дриусси (6)
19:50
Михаил Левашов - об оскорбительных кричалках фанатов "Спартака": давно не слышал таких приятных слов (1)
Михаил Левашов - об оскорбительных кричалках фанатов "Спартака": давно не слышал таких приятных слов (1)
18:11
Бранислав Иванович: во время наших матчей постоянно возникают непонятные ситуации с судьями (10)
Бранислав Иванович: во время наших матчей постоянно возникают непонятные ситуации с судьями (10)
17:07
Константин Рауш: было без разницы, что там у "Зенита", лидер ли он. Выходили биться (видео) (2)
Константин Рауш: было без разницы, что там у "Зенита", лидер ли он. Выходили биться (видео) (2)
16:51
Самоликвидация Дриусси, неистовство Ивановича, спасение Шунина. Оценки за "Динамо" – "Зенит" (2)
Самоликвидация Дриусси, неистовство Ивановича, спасение Шунина. Оценки за "Динамо" – "Зенит" (2)
Магомед Шапи-Сулейманов: показалось, что судья свистел в сторону "Ахмата"
Молодой футболист краснодарского клуба Магомед Шапи-Сулейманов – о поражении своей команды от "Ахмата" в домашнем матче.
– Одна из причин поражения – игроки вернулись уставшими со своих сборных?
– Я-то не принимал участия в играх сборной, но по команде было видно, что чуть тяжело двигались ребята. Нужно время на восстановление, чтобы прийти в оптимальные кондиции.
– На послематчевой пресс-конференции ваш тренер говорил о судействе негативно. Вы можете что-то прокомментировать?
– О судействе я говорить не хочу, потому что меня накажут за это. Я воздержусь.
– Мусаев особо отметил, что судья часто свистел, а постоянные остановки были на руку вашему сопернику...
– Со стороны показалось, что каждое касание судья свистел в сторону "Ахмата". В некоторых моментах, даже по себе помню, вроде был удар сзади, а судья не дает штраф.
– Мамаева не хватало сегодня на поле?
– Этого комментировать вообще сегодня не хочется.
Источник: www.rusfootball.info
– Одна из причин поражения – игроки вернулись уставшими со своих сборных?
– Я-то не принимал участия в играх сборной, но по команде было видно, что чуть тяжело двигались ребята. Нужно время на восстановление, чтобы прийти в оптимальные кондиции.
– На послематчевой пресс-конференции ваш тренер говорил о судействе негативно. Вы можете что-то прокомментировать?
– О судействе я говорить не хочу, потому что меня накажут за это. Я воздержусь.
– Мусаев особо отметил, что судья часто свистел, а постоянные остановки были на руку вашему сопернику...
– Со стороны показалось, что каждое касание судья свистел в сторону "Ахмата". В некоторых моментах, даже по себе помню, вроде был удар сзади, а судья не дает штраф.
– Мамаева не хватало сегодня на поле?
– Этого комментировать вообще сегодня не хочется.
Источник: www.rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.