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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Без стеночек-забеганий. За счет чего «Краснодар» впервые обыграл ЦСКА в Москве?
После утомительного и безуспешного выезда в Рим ЦСКА предстояла не менее важная игра с «Краснодаром» в Москве. Rusfootball.info разбирается, за счет чего «Краснодар» сумел победить, и детально анализирует главный матч 12-го тура РПЛ.
К матчу в Москве в не лучшем настроении подходили не только сегодняшние хозяева. «Краснодар» так же провел трудный еврокубковый матч в Бельгии в середине недели. Более того, у гостей было на два дня меньше времени для подготовки. К тому же, «Краснодар» не выигрывал уже 3 матча подряд: оба прошлых матча в РПЛ команда проиграла (сначала «Зениту», затем - дома «Ахмату».
Задача – сдержать Фернандеса
Возможно, поэтому в стартовом составе мы не увидели одного из самых креативных атакующих футболистов «быков» - вместо Вандерсона сегодня в атаке вышел играть Дмитрий Стоцкий (не забываем и о проблеме лимита). Основной задачей Дмитрия, который сегодня впервые за долгое время вышел играть не на позиции флангового защитника, была помощь в обороне левому латералю Кристиану Рамиресу и совместная нейтрализация Марио Фернандеса. В ситуациях, когда Рамирес высоко поднимался, Стоцкий удачно успевал страховать партнера:
В атакующих ситуациях Стоцкий смещался в полуфланг и практически становился правым центральным полузащитником, открывая бровку активному эквадорцу:
Отметим, что оборонительная задумка сработала - в первом тайме Марио Фернандес никак не проявил себя в атакующем плане. С другой стороны, Кристиан Рамирес впереди играл достаточно безыдейно, из-за чего и был заменен на Вандерсона уже в перерыве, но об этом чуть позже.
Авантюрный план ЦСКА
В свою очередь хозяева наоборот сегодня вышли играть в сверхатакующем варианте стартового состава. Мало того, что с первых минут мы увидели нестандартную для «армейцев» схему в 4 защитника, так еще и в опорной зоне вышли креативные и «легкие» Ахметов и Обляков. Чуть выше расположились Влашич, Сидгурдссон и Дзагоев, на острие – Чалов.
С первых минут у ЦСКА за счет грамотных действий в прессинге и правильных открываний тройки атакующих полузащитников отлично получалось создавать численное большинство перед штрафной соперника. Особенно активно в стартовые 15 минут команда нагружала левый фланг (видимо, с идеей перегруза и перевода на Фернандеса):
Также следует отметить Алана Дзагоева. Полузащитник провел очень качественный 50-минутный отрезок, постоянно принимая мяч между линиями за спиной опорников соперника:
Тем не менее, кроме опасных подходов ничего острого «армейцы» в первом тайме создать не сумели. В отличие от гостей. «Краснодар» достаточно быстро выровнял игру и в целом создал несколько опасных моментов. Примечательно, что вся острота исходила от правого фланга атаки, где команде Мурата Мусаева удавалось без труда вскрывать зону Кирилла Набабкина за счет активной игры Виктора Классона.
На перерыв команды ушли без забитых мячей и без обилия созданных моментов, хотя футбол в целом был достаточно открытый.
Неоднозначный ход Мусаева
Во втором тайме ЦСКА снова стал похож на себя в начале матча. Полузащитники стали активно и остро открываться между линиями, благодаря чему уже на 49 минуте Алан Дзагоев мог открывать счет в матче. Отметим, что момент стал возможен благодаря очередному провалу опорников «Краснодара»:
Всего через полминуты Дзагоев вновь остро открылся за спиной Каборе и Перрейры, создав тем самым потенциально опасный выход. Отметим, что в качестве двигающего мяч опорника очень активно проявлял себя Ильзат Ахметов:
Что касается гостей: несмотря на изначально оборонительный план, тренерский штаб «быков», видимо, почувствовал, что стараний Рамиреса в атаке недостаточно. Выход Вандерсона в перерыве сразу же привел к нескольким опасным выпадам. Именно благодаря его действиям в контратаке и был забит первый мяч. Только в ворота «Краснодара».
Здесь необходимо вновь отметить Ахметова, который провел отличный матч. Навязав борьбу сопернику, он спровоцировал Вандерсона на техническую ошибку – игрок далеко прокинул мяч и наткнулся на перехват Чернова.
А дальше все тот же Ахметов выждал, когда Чалов оттянется в глубину и отдал классную предголевую передачу. Снова передаем «привет» Каборе и Газинскому:
По-настоящему неоднозначный ход Гончаренко!
Еще до забитого мяча у бровки готовился к выходу на поле Хетаг Хосонов. Очевидно, что Дзагоев пока что не готов проводить на поле больше часа, а активность Вандерсона на фланге одинокого Марио Фернандеса не могла не беспокоить наставника красно-синих.
Гол не повлиял на решение – Хосонов действительно вышел на позицию правого центрального полузащитника. Поначалу даже без Дзагоева «армейцам» удавалось ловить соперника на контратаках и продолжать нагружать зоны между линиями. Но потом было принято решение, которое напрямую повлияло на ход матча (и, как выяснится позже, на результат).
Гончаренко решил укрепить центральную зону и выпустил Бийола. По задумке замена логичная, но только не вместо единственного нападающего. Даже не считая голевой передачи, Федор Чалов проводил очень качественный матч. Он правильно уводил соперников, постоянно открывался в глубину и во фланги, старался цепляться за мяч и навязывал борьбу при длинных передачах, позволяя полузащитникам организовать подбор.
С его уходом команда окончательно «села» в свою штрафную. Более того, тренерский штаб гостей пошел ва-банк и выпустил на поле сразу двух атакующих футболистов (Куэву и Игнатьева вместо центральных полузащитников Каборе и Перрейры). Такой ход со стороны Мусаева читался, и убирать при таких обстоятельствах единственного форварда – сомнительное решение.
К тому же, потерявшийся на поле Вандерсон в последние полчаса переместился в уязвимую зону Набабкина. По идее, Бийол должен был помогать Кириллу, ведь на его фланге у «Краснодара» постоянно активничали Классон, Вандерсон, Петров и Ари. Тем не менее, именно через эту зону прошла решающая атака:
Вандерсон сумел убежать и от Набабкина, и от Бийола, и спокойно выкатить предголевую передачу на Игнатьева.
Спустя всего две минуты Ари выпилит классный победный навес на Классона. И снова из зоны Набабкина, которую в этот раз должен был страховать «наевшийся» Ахметов. Автор победного мяча после матча также отметил, что после замены Чалова «Краснодар» контролировал игру. Да что уж там: сам Виктор Гончаренко признал, что замены заметно ослабили игру.
Выводы:
«Краснодар» наконец-то победил и прервал сразу две неприятные серии. Во-первых, это первая победа команды в последних трех матчах во всех турнирах. А во-вторых, сегодня «быки» впервые в своей истории обыграли ЦСКА на выезде в рамках Премьер-лиги. Несмотря на потерю лидеров в этом сезоне (Смолов, Гранквист, а теперь еще и Мамаев), команда Магомеда Мусаева оставляет приятное впечатление и имеет неплохие шансы побороться за медали (может быть, даже за золотые). Главное, чем привлекает нынешняя игра команды – это умение отказаться от неэффективного контроля ради контроля, сыграть сбалансированно и подстроиться под соперника, что было большой редкостью при Кононове и Шалимове.
ЦСКА же сегодня показал достаточно хороший футбол, даже несмотря на отсутствие крайне важного для команды защитника Родриго Бекао. Тем не менее, сейчас у «армейцев» не получается брать очки исключительно на классе: в этом сезоне команда проиграла уже 3 матча на домашней арене, и все – потенциальным конкурентам по турнирной таблице. С другой стороны, известно, что на дистанции побеждает тот, кто берет очки в играх с командами из середины и нижней части турнирной таблицы. А с этим у «армейцев» пока что все в порядке.
Роман Павлюк, Rusfootball.info
*Фото на обложке: sport-express.ru
К матчу в Москве в не лучшем настроении подходили не только сегодняшние хозяева. «Краснодар» так же провел трудный еврокубковый матч в Бельгии в середине недели. Более того, у гостей было на два дня меньше времени для подготовки. К тому же, «Краснодар» не выигрывал уже 3 матча подряд: оба прошлых матча в РПЛ команда проиграла (сначала «Зениту», затем - дома «Ахмату».
Задача – сдержать Фернандеса
Возможно, поэтому в стартовом составе мы не увидели одного из самых креативных атакующих футболистов «быков» - вместо Вандерсона сегодня в атаке вышел играть Дмитрий Стоцкий (не забываем и о проблеме лимита). Основной задачей Дмитрия, который сегодня впервые за долгое время вышел играть не на позиции флангового защитника, была помощь в обороне левому латералю Кристиану Рамиресу и совместная нейтрализация Марио Фернандеса. В ситуациях, когда Рамирес высоко поднимался, Стоцкий удачно успевал страховать партнера:
В атакующих ситуациях Стоцкий смещался в полуфланг и практически становился правым центральным полузащитником, открывая бровку активному эквадорцу:
Отметим, что оборонительная задумка сработала - в первом тайме Марио Фернандес никак не проявил себя в атакующем плане. С другой стороны, Кристиан Рамирес впереди играл достаточно безыдейно, из-за чего и был заменен на Вандерсона уже в перерыве, но об этом чуть позже.
Авантюрный план ЦСКА
В свою очередь хозяева наоборот сегодня вышли играть в сверхатакующем варианте стартового состава. Мало того, что с первых минут мы увидели нестандартную для «армейцев» схему в 4 защитника, так еще и в опорной зоне вышли креативные и «легкие» Ахметов и Обляков. Чуть выше расположились Влашич, Сидгурдссон и Дзагоев, на острие – Чалов.
С первых минут у ЦСКА за счет грамотных действий в прессинге и правильных открываний тройки атакующих полузащитников отлично получалось создавать численное большинство перед штрафной соперника. Особенно активно в стартовые 15 минут команда нагружала левый фланг (видимо, с идеей перегруза и перевода на Фернандеса):
Также следует отметить Алана Дзагоева. Полузащитник провел очень качественный 50-минутный отрезок, постоянно принимая мяч между линиями за спиной опорников соперника:
Тем не менее, кроме опасных подходов ничего острого «армейцы» в первом тайме создать не сумели. В отличие от гостей. «Краснодар» достаточно быстро выровнял игру и в целом создал несколько опасных моментов. Примечательно, что вся острота исходила от правого фланга атаки, где команде Мурата Мусаева удавалось без труда вскрывать зону Кирилла Набабкина за счет активной игры Виктора Классона.
На перерыв команды ушли без забитых мячей и без обилия созданных моментов, хотя футбол в целом был достаточно открытый.
Неоднозначный ход Мусаева
Во втором тайме ЦСКА снова стал похож на себя в начале матча. Полузащитники стали активно и остро открываться между линиями, благодаря чему уже на 49 минуте Алан Дзагоев мог открывать счет в матче. Отметим, что момент стал возможен благодаря очередному провалу опорников «Краснодара»:
Всего через полминуты Дзагоев вновь остро открылся за спиной Каборе и Перрейры, создав тем самым потенциально опасный выход. Отметим, что в качестве двигающего мяч опорника очень активно проявлял себя Ильзат Ахметов:
Что касается гостей: несмотря на изначально оборонительный план, тренерский штаб «быков», видимо, почувствовал, что стараний Рамиреса в атаке недостаточно. Выход Вандерсона в перерыве сразу же привел к нескольким опасным выпадам. Именно благодаря его действиям в контратаке и был забит первый мяч. Только в ворота «Краснодара».
Здесь необходимо вновь отметить Ахметова, который провел отличный матч. Навязав борьбу сопернику, он спровоцировал Вандерсона на техническую ошибку – игрок далеко прокинул мяч и наткнулся на перехват Чернова.
А дальше все тот же Ахметов выждал, когда Чалов оттянется в глубину и отдал классную предголевую передачу. Снова передаем «привет» Каборе и Газинскому:
По-настоящему неоднозначный ход Гончаренко!
Еще до забитого мяча у бровки готовился к выходу на поле Хетаг Хосонов. Очевидно, что Дзагоев пока что не готов проводить на поле больше часа, а активность Вандерсона на фланге одинокого Марио Фернандеса не могла не беспокоить наставника красно-синих.
Гол не повлиял на решение – Хосонов действительно вышел на позицию правого центрального полузащитника. Поначалу даже без Дзагоева «армейцам» удавалось ловить соперника на контратаках и продолжать нагружать зоны между линиями. Но потом было принято решение, которое напрямую повлияло на ход матча (и, как выяснится позже, на результат).
Гончаренко решил укрепить центральную зону и выпустил Бийола. По задумке замена логичная, но только не вместо единственного нападающего. Даже не считая голевой передачи, Федор Чалов проводил очень качественный матч. Он правильно уводил соперников, постоянно открывался в глубину и во фланги, старался цепляться за мяч и навязывал борьбу при длинных передачах, позволяя полузащитникам организовать подбор.
С его уходом команда окончательно «села» в свою штрафную. Более того, тренерский штаб гостей пошел ва-банк и выпустил на поле сразу двух атакующих футболистов (Куэву и Игнатьева вместо центральных полузащитников Каборе и Перрейры). Такой ход со стороны Мусаева читался, и убирать при таких обстоятельствах единственного форварда – сомнительное решение.
К тому же, потерявшийся на поле Вандерсон в последние полчаса переместился в уязвимую зону Набабкина. По идее, Бийол должен был помогать Кириллу, ведь на его фланге у «Краснодара» постоянно активничали Классон, Вандерсон, Петров и Ари. Тем не менее, именно через эту зону прошла решающая атака:
Вандерсон сумел убежать и от Набабкина, и от Бийола, и спокойно выкатить предголевую передачу на Игнатьева.
Спустя всего две минуты Ари выпилит классный победный навес на Классона. И снова из зоны Набабкина, которую в этот раз должен был страховать «наевшийся» Ахметов. Автор победного мяча после матча также отметил, что после замены Чалова «Краснодар» контролировал игру. Да что уж там: сам Виктор Гончаренко признал, что замены заметно ослабили игру.
Выводы:
«Краснодар» наконец-то победил и прервал сразу две неприятные серии. Во-первых, это первая победа команды в последних трех матчах во всех турнирах. А во-вторых, сегодня «быки» впервые в своей истории обыграли ЦСКА на выезде в рамках Премьер-лиги. Несмотря на потерю лидеров в этом сезоне (Смолов, Гранквист, а теперь еще и Мамаев), команда Магомеда Мусаева оставляет приятное впечатление и имеет неплохие шансы побороться за медали (может быть, даже за золотые). Главное, чем привлекает нынешняя игра команды – это умение отказаться от неэффективного контроля ради контроля, сыграть сбалансированно и подстроиться под соперника, что было большой редкостью при Кононове и Шалимове.
ЦСКА же сегодня показал достаточно хороший футбол, даже несмотря на отсутствие крайне важного для команды защитника Родриго Бекао. Тем не менее, сейчас у «армейцев» не получается брать очки исключительно на классе: в этом сезоне команда проиграла уже 3 матча на домашней арене, и все – потенциальным конкурентам по турнирной таблице. С другой стороны, известно, что на дистанции побеждает тот, кто берет очки в играх с командами из середины и нижней части турнирной таблицы. А с этим у «армейцев» пока что все в порядке.
Роман Павлюк, Rusfootball.info
*Фото на обложке: sport-express.ru
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