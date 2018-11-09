Виктор Классон: "Краснодару" очень важно показывать свой характер

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Цюрих 3 2 0 0 2 0 +2 9
2 Байер 3 2 0 0 7 4 +3 6
3 Лудогорец 3 0 0 2 2 4 -2 1
4 Ларнака 3 0 0 2 2 5 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 3 2 0 0 6 3 +3 9
2 Лейпциг 3 1 0 1 5 4 +1 6
3 Селтик 3 1 0 1 2 3 -1 3
4 Русенборг 3 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 3 1 1 0 2 1 +1 7
2 Славия 3 1 0 1 1 1 0 6
3 Копенгаген 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Бордо 3 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 3 2 0 0 6 1 +5 9
2 Фенербахче 3 1 0 1 3 4 -1 4
3 Спартак Трнава 3 1 0 1 1 2 -1 3
4 Андерлехт 3 0 0 2 0 3 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 3 2 0 0 7 2 +5 9
2 Спортинг 3 2 0 0 4 1 +3 6
3 Ворскла 3 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 3 0 0 2 0 5 -5 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 3 1 1 0 3 0 +3 7
2 Милан 3 2 0 0 4 1 +3 6
3 Олимпиакос 3 0 1 1 1 3 -1 4
4 Дюделанж 3 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ренджерс 3 1 1 0 5 3 +2 5
2 Вильярреал 3 0 2 0 5 5 0 5
3 Рапид 3 1 0 1 3 3 0 3
4 Спартак М 3 0 1 1 3 5 -2 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 3 2 0 0 6 2 +4 9
2 Лацио 3 1 0 1 3 5 -2 6
3 Марсель 3 0 1 1 3 4 -1 1
4 Аполлон 3 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Мальмё 3 1 0 1 2 2 0 4
3 Сарпсборг 08 3 1 0 1 4 4 0 4
4 Бешикташ 3 1 0 1 3 3 0 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Севилья 3 1 0 1 6 3 +3 6
2 Краснодар 3 2 0 0 3 1 +2 6
3 Стандард 3 1 0 1 3 6 -3 6
4 Акхисар 3 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Астана 3 1 1 0 4 2 +2 5
2 Динамо Киев 3 0 2 0 4 4 0 5
3 Ренн 3 1 0 1 2 3 -1 3
4 Яблонец 3 0 1 1 3 4 -1 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 3 2 0 0 2 0 +2 9
2 ПАОК 3 1 0 1 4 2 +2 3
3 Види 3 0 0 2 0 3 -3 3
4 БАТЭ 3 1 0 1 3 4 -1 3

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Виктор Классон: "Краснодару" очень важно показывать свой характер

Шведский атакующий полузащитник Виктор Классон прокомментировал волевую победу своей команды над бельгийским "Стандартом".

– Почему команда провела такой невзрачный первый тайм?
– Тяжело сказать точно, почему так получилось. Мы неплохо начали игру, у нас были шансы, чтобы открыть счет, но потом они забили первый матч. Это нас немного выбило. Так получается, что уже не первый раз нам забивают, а потом мы отыгрываемся. Тем не менее, мы вернулись в игру.

Во второй половине встречи мы стали играть лучше. Нам очень важно показывать характер, когда ноги устали и игра не клеится. Тогда характер выходит на первый план и помогает победить.

– Как получилось так, что вы промахнулись буквально с пары метров?
– Я не понимаю, как я мог упустить такой шанс. Момент был стопроцентный, в голове не укладывается. Хорошо, что у нас в команде есть такие игроки, которые, несмотря на такие обстоятельства, создают новые моменты и реализуют. Наверное, в тот момент я слишком сконцентрировался на вратаре соперника и не попал по мячу.

– Некоторые игроки "Краснодара" получили отдых во время прошлого перерыва на матчи сборной, но не Виктор. Сказывается ли это сейчас?
– Нет, я так не думаю. Я стараюсь об этом не думать, тренируюсь и двигаюсь от игре к игре даже несмотря на сложное расписание, по которому нам приходится нередко играть две игры в неделю.

– Много споров и разговоров с судьей сегодня имело место быть на поле. Что вы можете сказать по этому поводу?
– Мне нечего сказать про судейство.

– "Краснодару" предстоит завершать календарный год шестью подряд матчами на домашнем поле. Не боитесь, что пострадает газон, а от этого и игра команды?
– Я думаю, что у нас здесь одно из лучших полей в России. Мне кажется, что команда показывает неплохой характер, и поле на это не влияет. В этот период поле будет в нормальном состоянии.

Источник: www.rusfootball.info
Теги: Краснодар Классон Стандарт
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#1  Black Buffalo  Краснодар (Сегодня, 00:13)
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Болеет за:
«Краснодар»
Не характер надо показывать, а игру. Засранцы, на Вас валидола не напасешься...


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Мы не выше всех, мы лучше.
Регистрация: 1.06.2016 [жалоба]
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