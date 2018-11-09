Виктор Классон: "Краснодару" очень важно показывать свой характер

Шведский атакующий полузащитник Виктор Классон прокомментировал волевую победу своей команды над бельгийским "Стандартом".– Тяжело сказать точно, почему так получилось. Мы неплохо начали игру, у нас были шансы, чтобы открыть счет, но потом они забили первый матч. Это нас немного выбило. Так получается, что уже не первый раз нам забивают, а потом мы отыгрываемся. Тем не менее, мы вернулись в игру.Во второй половине встречи мы стали играть лучше. Нам очень важно показывать характер, когда ноги устали и игра не клеится. Тогда характер выходит на первый план и помогает победить.– Я не понимаю, как я мог упустить такой шанс. Момент был стопроцентный, в голове не укладывается. Хорошо, что у нас в команде есть такие игроки, которые, несмотря на такие обстоятельства, создают новые моменты и реализуют. Наверное, в тот момент я слишком сконцентрировался на вратаре соперника и не попал по мячу.– Нет, я так не думаю. Я стараюсь об этом не думать, тренируюсь и двигаюсь от игре к игре даже несмотря на сложное расписание, по которому нам приходится нередко играть две игры в неделю.– Мне нечего сказать про судейство.– Я думаю, что у нас здесь одно из лучших полей в России. Мне кажется, что команда показывает неплохой характер, и поле на это не влияет. В этот период поле будет в нормальном состоянии.www.rusfootball.info