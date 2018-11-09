Виктор Классон: "Краснодару" очень важно показывать свой характер

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Цюрих
|3
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|9
|2
|Байер
|3
|2
|0
|0
|7
|4
|+3
|6
|3
|Лудогорец
|3
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|1
|4
|Ларнака
|3
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ред Булл
|3
|2
|0
|0
|6
|3
|+3
|9
|2
|Лейпциг
|3
|1
|0
|1
|5
|4
|+1
|6
|3
|Селтик
|3
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|4
|Русенборг
|3
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Зенит
|3
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|7
|2
|Славия
|3
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|6
|3
|Копенгаген
|3
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|4
|Бордо
|3
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Динамо Загреб
|3
|2
|0
|0
|6
|1
|+5
|9
|2
|Фенербахче
|3
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|4
|3
|Спартак Трнава
|3
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|3
|4
|Андерлехт
|3
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Арсенал
|3
|2
|0
|0
|7
|2
|+5
|9
|2
|Спортинг
|3
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|6
|3
|Ворскла
|3
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|3
|4
|Карабах
|3
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бетис
|3
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|7
|2
|Милан
|3
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|6
|3
|Олимпиакос
|3
|0
|1
|1
|1
|3
|-1
|4
|4
|Дюделанж
|3
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ренджерс
|3
|1
|1
|0
|5
|3
|+2
|5
|2
|Вильярреал
|3
|0
|2
|0
|5
|5
|0
|5
|3
|Рапид
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|4
|Спартак М
|3
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|2
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Айнтрахт
|3
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|9
|2
|Лацио
|3
|1
|0
|1
|3
|5
|-2
|6
|3
|Марсель
|3
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|4
|Аполлон
|3
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Генк
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|6
|2
|Мальмё
|3
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|4
|3
|Сарпсборг 08
|3
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Бешикташ
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Севилья
|3
|1
|0
|1
|6
|3
|+3
|6
|2
|Краснодар
|3
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|3
|Стандард
|3
|1
|0
|1
|3
|6
|-3
|6
|4
|Акхисар
|3
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Астана
|3
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|5
|2
|Динамо Киев
|3
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|5
|3
|Ренн
|3
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|4
|Яблонец
|3
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|2
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Челси
|3
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|9
|2
|ПАОК
|3
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
|3
|Види
|3
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|3
|4
|БАТЭ
|3
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
Опрос:
Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
00:31
Очередная «валидольная» игра «Спартака». На сей раз с хорошим концом. Оценки игроков за матч «Спартак» - «Рейнджерс» (1)
Очередная «валидольная» игра «Спартака». На сей раз с хорошим концом. Оценки игроков за матч «Спартак» - «Рейнджерс» (1)
00:02
Артём Тимофеев: почему в ЛЕ играем 4:3 и 3:3? В России команды закрываются, а европейские играют открыто (видео)
Артём Тимофеев: почему в ЛЕ играем 4:3 и 3:3? В России команды закрываются, а европейские играют открыто (видео)
Вчера, 23:02
"Рапид" и "Вильярреал" сыграли вничью
"Рапид" и "Вильярреал" сыграли вничью
Вчера, 22:54
"Севилья" обыграла "Акхисар", Промес отдал голевой пас (2)
"Севилья" обыграла "Акхисар", Промес отдал голевой пас (2)
Вчера, 22:49
"Спартак" со счетом 4:3 победил "Рейнджерс" (97)
"Спартак" со счетом 4:3 победил "Рейнджерс" (97)
Вчера, 22:47
"Краснодар" одержал волевую победу над "Стандардом" (33)
"Краснодар" одержал волевую победу над "Стандардом" (33)
Вчера, 22:28
Ташаев, Самедов и Джано вернутся в строй к игре с "Уфой" (1)
Ташаев, Самедов и Джано вернутся в строй к игре с "Уфой" (1)
Вчера, 22:01
Заболотный и Дриусси сыграют против "Бордо" с первых минут (12)
Заболотный и Дриусси сыграют против "Бордо" с первых минут (12)
Вчера, 21:33
Фанаты "Спартака" стреляют из ракетницы на поле во время матча (18)
Фанаты "Спартака" стреляют из ракетницы на поле во время матча (18)
Вчера, 21:28
Илья Геркус: крышу на "РЖД Арене" попробуем сделать расписной (2)
Илья Геркус: крышу на "РЖД Арене" попробуем сделать расписной (2)
Вчера, 21:17
УЕФА готовится оштрафовать "Милан" на 20 млн евро
УЕФА готовится оштрафовать "Милан" на 20 млн евро
Вчера, 21:05
"Эвертону" на два года запретили подписывать молодых игроков (1)
"Эвертону" на два года запретили подписывать молодых игроков (1)
Вчера, 20:46
"Астана" дома победила "Яблонец"
"Астана" дома победила "Яблонец"
Вчера, 20:38
ЦСКА грозят санкции от УЕФА за бросание фанатами предметов на поле и использование пиротехники
ЦСКА грозят санкции от УЕФА за бросание фанатами предметов на поле и использование пиротехники
Вчера, 20:10
Федор Смолов выразил желание, чтобы эскиз его следующей татуировки сделал Покрас Лампас (19)
Федор Смолов выразил желание, чтобы эскиз его следующей татуировки сделал Покрас Лампас (19)
Вчера, 19:51
Фанаты "Спартака" назвали Глушакова "тромбоном" (18)
Фанаты "Спартака" назвали Глушакова "тромбоном" (18)
Вчера, 19:22
Татьяна Потяева: если Мамаев и Кокорин будут посещать спортзал "Бутырки" пять раз в неделю, другим заключенным не хватит времени
Татьяна Потяева: если Мамаев и Кокорин будут посещать спортзал "Бутырки" пять раз в неделю, другим заключенным не хватит времени
Вчера, 19:13
Роман Бабаев: сроки восстановления Фернандеса пока не ясны (2)
Роман Бабаев: сроки восстановления Фернандеса пока не ясны (2)
Вчера, 19:06
Александру Кокорину ограничили количество посылок с едой (1)
Александру Кокорину ограничили количество посылок с едой (1)
Вчера, 18:47
Адвокат Мамаева: у администрации "Бутырки" всегда найдутся отговорки, чтобы не пускать Мамаева и Кокорина в спортзал (2)
Адвокат Мамаева: у администрации "Бутырки" всегда найдутся отговорки, чтобы не пускать Мамаева и Кокорина в спортзал (2)
Вчера, 18:26
Эмилиано Ригони: "Зенит" заслуживает победы в чемпионате России (2)
Эмилиано Ригони: "Зенит" заслуживает победы в чемпионате России (2)
Вчера, 18:03
Массимо Каррера: спасибо болельщикам за то, что любили (20)
Массимо Каррера: спасибо болельщикам за то, что любили (20)
Вчера, 17:32
Фелиппе Коутиньо пропустит от двух до трех недель
Фелиппе Коутиньо пропустит от двух до трех недель
Вчера, 17:05
Испанская полиция задержала 20 болельщиков "Милана"
Испанская полиция задержала 20 болельщиков "Милана"
Вчера, 16:51
Каземиро: почему бы не дать шанс Солари?
Каземиро: почему бы не дать шанс Солари?
Вчера, 16:28
Молодежка "Спартака" обыграла "Рейнджерс" в товарищеском матче (1)
Молодежка "Спартака" обыграла "Рейнджерс" в товарищеском матче (1)
Вчера, 16:21
Кокорину и Мамаеву сократили время на занятия спортом в СИЗО (25)
Кокорину и Мамаеву сократили время на занятия спортом в СИЗО (25)
Вчера, 15:26
Алексей Сорокин: Мутко выполнил колоссальную работу - он тащил на себе организацию ЧМ-2018 (7)
Алексей Сорокин: Мутко выполнил колоссальную работу - он тащил на себе организацию ЧМ-2018 (7)
Вчера, 15:13
"Бордо" - "Зенит": на матче ожидается около 8,5 тыс. зрителей (6)
"Бордо" - "Зенит": на матче ожидается около 8,5 тыс. зрителей (6)
Вчера, 15:09
Агент Фернандеса: Марио вернется в строй примерно через неделю (13)
Агент Фернандеса: Марио вернется в строй примерно через неделю (13)
Виктор Классон: "Краснодару" очень важно показывать свой характер
Шведский атакующий полузащитник Виктор Классон прокомментировал волевую победу своей команды над бельгийским "Стандартом".
– Почему команда провела такой невзрачный первый тайм?
– Тяжело сказать точно, почему так получилось. Мы неплохо начали игру, у нас были шансы, чтобы открыть счет, но потом они забили первый матч. Это нас немного выбило. Так получается, что уже не первый раз нам забивают, а потом мы отыгрываемся. Тем не менее, мы вернулись в игру.
Во второй половине встречи мы стали играть лучше. Нам очень важно показывать характер, когда ноги устали и игра не клеится. Тогда характер выходит на первый план и помогает победить.
– Как получилось так, что вы промахнулись буквально с пары метров?
– Я не понимаю, как я мог упустить такой шанс. Момент был стопроцентный, в голове не укладывается. Хорошо, что у нас в команде есть такие игроки, которые, несмотря на такие обстоятельства, создают новые моменты и реализуют. Наверное, в тот момент я слишком сконцентрировался на вратаре соперника и не попал по мячу.
– Некоторые игроки "Краснодара" получили отдых во время прошлого перерыва на матчи сборной, но не Виктор. Сказывается ли это сейчас?
– Нет, я так не думаю. Я стараюсь об этом не думать, тренируюсь и двигаюсь от игре к игре даже несмотря на сложное расписание, по которому нам приходится нередко играть две игры в неделю.
– Много споров и разговоров с судьей сегодня имело место быть на поле. Что вы можете сказать по этому поводу?
– Мне нечего сказать про судейство.
– "Краснодару" предстоит завершать календарный год шестью подряд матчами на домашнем поле. Не боитесь, что пострадает газон, а от этого и игра команды?
– Я думаю, что у нас здесь одно из лучших полей в России. Мне кажется, что команда показывает неплохой характер, и поле на это не влияет. В этот период поле будет в нормальном состоянии.
Источник: www.rusfootball.info
– Почему команда провела такой невзрачный первый тайм?
– Тяжело сказать точно, почему так получилось. Мы неплохо начали игру, у нас были шансы, чтобы открыть счет, но потом они забили первый матч. Это нас немного выбило. Так получается, что уже не первый раз нам забивают, а потом мы отыгрываемся. Тем не менее, мы вернулись в игру.
Во второй половине встречи мы стали играть лучше. Нам очень важно показывать характер, когда ноги устали и игра не клеится. Тогда характер выходит на первый план и помогает победить.
– Как получилось так, что вы промахнулись буквально с пары метров?
– Я не понимаю, как я мог упустить такой шанс. Момент был стопроцентный, в голове не укладывается. Хорошо, что у нас в команде есть такие игроки, которые, несмотря на такие обстоятельства, создают новые моменты и реализуют. Наверное, в тот момент я слишком сконцентрировался на вратаре соперника и не попал по мячу.
– Некоторые игроки "Краснодара" получили отдых во время прошлого перерыва на матчи сборной, но не Виктор. Сказывается ли это сейчас?
– Нет, я так не думаю. Я стараюсь об этом не думать, тренируюсь и двигаюсь от игре к игре даже несмотря на сложное расписание, по которому нам приходится нередко играть две игры в неделю.
– Много споров и разговоров с судьей сегодня имело место быть на поле. Что вы можете сказать по этому поводу?
– Мне нечего сказать про судейство.
– "Краснодару" предстоит завершать календарный год шестью подряд матчами на домашнем поле. Не боитесь, что пострадает газон, а от этого и игра команды?
– Я думаю, что у нас здесь одно из лучших полей в России. Мне кажется, что команда показывает неплохой характер, и поле на это не влияет. В этот период поле будет в нормальном состоянии.
Источник: www.rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.