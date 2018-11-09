Урош Спаич: после пропущенного мяча "Краснодару" было сложно вернуться в игру

Защитник краснодарского клуба Урош Спайч – о победе своей команды над бельгийским "Стандартом".– Я считаю, что мы хорошо начали этот матч, – заявил футболист. – Первые 15 минут были достаточно неплохие, мы создали достаточно опасных моментов у ворот соперника. К сожалению, не забили, хотя все было в наших руках. Я не знаю, что произошло потом, но команда как-то потеряла концентрацию, и мы стали ошибаться. Сопернику это наоборот добавило уверенности и они начали давить, играть активнее и наглее.После пропущенного мяча нам было сложно вернуться в игру, мы были обескуражены. Тем не менее, мы взяли ситуацию под контроль. Первый тайм мы доиграли на равных, а во второй половине стали играть лучше. Мы убрали те ошибки, которые совершали в первом тайме, когда очень просто теряли мяч, проигрывали сопернику в единоборствах, прессинге и всем прочем. Мы создали достаточное количество моментов в конечном итоге, и даже могли забить больше. Счет, я считаю, отражает состояние дел. Нам было важно победить в этом матче и продемонстрировать класс, показать, что мы сильнее.– Очевидно, что нашему вратарю было достаточно тяжело. Он не первую игру начинает в качестве основного, но мы старались его поддерживать, помогать на поле. Он провел хорошую игру, сделал несколько важных сейвов. Может быть, в первом тайме он немного был немного подавлен из-за пропущенного мяча, был расстроен. Плюс еще давление болельщиков: они не были довольны, что мы пропустили. Считаю, что в целом он получает важный опыт. Я очень рад за него. Благодаря его вкладу мы одержали эту победу.– Эта игра была не на сто, но на девяносто процентов определяющей. Если бы не выиграли сегодня, пришлось бы выигрывать оставшиеся, но и смотреть как сыграют соперники. А сейчас все зависит от нас. Мы сыграли две игры со "Стандартом", они были сложные, но сейчас нам будет легче с турецкой командой.– Я думаю, что по крайней мере был один пенальти в нашу пользу. Это очень обидно. Не первый раз такое происходит. Возьмите хоть игру с "Ростовом": наш голевой момент, но свистят не в нашу пользу. Такое бывает в футболе, вопрос судейства очень сложный. Но нужно быть сильнее, собраться и преодолеть это. Очень важно мобилизовать свои силы, чтобы добиться победы. Мы это сделали, и это – самая главная вещь сегодня.www.rusfootball.info