Футболист "Ростова" Александр Зуев прокомментировал ничейную игру против "Краснодара" в рамках Кубка России – 2:2.– Очень сложная игра получилась. Считаю, что мы удовлетворены, ведь первые тридцать минут мы просто провалили. Проиграли все мячи и подборы в начале встречи. Поэтому, считаю, спасли игру сегодня. Два гола на выезде – это хороший результат.– Я не знаю, с чем это связано. Будем разбираться. Мое мнение, что мы потом добавили в агрессии, подборы стали забирать. При счете 2:0 уже было нечего терять, перестали бояться.– Да, я думаю, что это – настоящее южное дерби. В первом матче было еще больше болельщиков и поддержки, но и сегодня было неплохо.– Я не знаю. Два гола на выезде... Будем смотреть.– В принципе, я в перерыве вышел. Поэтому не могу сказать как это входить по ходу встречи.www.rusfootball.info