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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Александр Зуев: два гола на выезде – хороший результат для "Ростова"
Футболист "Ростова" Александр Зуев прокомментировал ничейную игру против "Краснодара" в рамках Кубка России – 2:2.
– Насколько вы удовлетворены результатом?
– Очень сложная игра получилась. Считаю, что мы удовлетворены, ведь первые тридцать минут мы просто провалили. Проиграли все мячи и подборы в начале встречи. Поэтому, считаю, спасли игру сегодня. Два гола на выезде – это хороший результат.
– Почему команда провалила начало встречи? У "Ростова" нет такого напряженного графика, как у "Краснодара"?
– Я не знаю, с чем это связано. Будем разбираться. Мое мнение, что мы потом добавили в агрессии, подборы стали забирать. При счете 2:0 уже было нечего терять, перестали бояться.
– На твой взгляд, по антуражу эту встречу можно назвать "дерби"?
– Да, я думаю, что это – настоящее южное дерби. В первом матче было еще больше болельщиков и поддержки, но и сегодня было неплохо.
– У "Ростова" теперь есть преимущество перед ответной встречей?
– Я не знаю. Два гола на выезде... Будем смотреть.
– Сложно в такой встрече входить в игру через замену?
– В принципе, я в перерыве вышел. Поэтому не могу сказать как это входить по ходу встречи.
Источник: www.rusfootball.info
– Насколько вы удовлетворены результатом?
– Очень сложная игра получилась. Считаю, что мы удовлетворены, ведь первые тридцать минут мы просто провалили. Проиграли все мячи и подборы в начале встречи. Поэтому, считаю, спасли игру сегодня. Два гола на выезде – это хороший результат.
– Почему команда провалила начало встречи? У "Ростова" нет такого напряженного графика, как у "Краснодара"?
– Я не знаю, с чем это связано. Будем разбираться. Мое мнение, что мы потом добавили в агрессии, подборы стали забирать. При счете 2:0 уже было нечего терять, перестали бояться.
– На твой взгляд, по антуражу эту встречу можно назвать "дерби"?
– Да, я думаю, что это – настоящее южное дерби. В первом матче было еще больше болельщиков и поддержки, но и сегодня было неплохо.
– У "Ростова" теперь есть преимущество перед ответной встречей?
– Я не знаю. Два гола на выезде... Будем смотреть.
– Сложно в такой встрече входить в игру через замену?
– В принципе, я в перерыве вышел. Поэтому не могу сказать как это входить по ходу встречи.
Источник: www.rusfootball.info
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