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Александр Зуев: два гола на выезде – хороший результат для "Ростова"

Футболист "Ростова" Александр Зуев прокомментировал ничейную игру против "Краснодара" в рамках Кубка России – 2:2.

– Насколько вы удовлетворены результатом?
– Очень сложная игра получилась. Считаю, что мы удовлетворены, ведь первые тридцать минут мы просто провалили. Проиграли все мячи и подборы в начале встречи. Поэтому, считаю, спасли игру сегодня. Два гола на выезде – это хороший результат.

– Почему команда провалила начало встречи? У "Ростова" нет такого напряженного графика, как у "Краснодара"?
– Я не знаю, с чем это связано. Будем разбираться. Мое мнение, что мы потом добавили в агрессии, подборы стали забирать. При счете 2:0 уже было нечего терять, перестали бояться.

– На твой взгляд, по антуражу эту встречу можно назвать "дерби"?
– Да, я думаю, что это – настоящее южное дерби. В первом матче было еще больше болельщиков и поддержки, но и сегодня было неплохо.

– У "Ростова" теперь есть преимущество перед ответной встречей?
– Я не знаю. Два гола на выезде... Будем смотреть.

– Сложно в такой встрече входить в игру через замену?
– В принципе, я в перерыве вышел. Поэтому не могу сказать как это входить по ходу встречи.

Источник: www.rusfootball.info
Теги: Ростов Краснодар Зуев
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