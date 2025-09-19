Сычев намерен возобновить профессиональную карьеру - источник

По информации источника, 41-летний экс-игрок сборной России Дмитрий Сычев намерен возобновить профессиональную карьеру и выступать за омский "Иртыш" - напомним, что Сычев завершил карьеру в 2020 году.
На данный момент Дмитрий Сычев является президентом омского футбольного клуба "Иртыш". Нападающий выступал за московский "Локомотив", французский "Марсель", столичный "Спартак", нижегородскую "Волгу" и минское "Динамо". Также на счету Сычева 47 матчей в составе национальной команды России и 15 забитых мячей. Сычев становился чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.
Источник: Metaratings.
Фото: ФК "Локомотив"