Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Рубин
18:00
ЗенитНе начат
Ахмат
20:30
ОренбургНе начат
Краснодар
20:30
ДинамоНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Аталанта
19:45
БрюггеНе начат
Кайрат
19:45
Реал МадридНе начат
Пафос
22:00
БаварияНе начат
Галатасарай
22:00
ЛиверпульНе начат
Челси
22:00
БенфикаНе начат
Интер
22:00
СлавияНе начат
Марсель
22:00
АяксНе начат
Буде-Глимт
22:00
ТоттенхэмНе начат
Атлетико
22:00
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
21:00
ОвьедоНе начат

Олег Василенко прокомментировал слухи о своем возможном возвращении в "Факел"

Бывший тренер "Факела" Олег Василенко отреагировал на новость о своем возможном назначении в клубе.
Фото: ФК "Факел"
"Еще никаких разговоров не было. Я сегодня сам только увидел эту новость", — приводит слова Василенко "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация, что экс-главный тренер воронежской команды Василенко вновь займет этот пост. Напомним, 51-летний специалист работал в "Факеле" с 2020 по 2022 год. Также сообщалось, что команду может возглавить Сергей Ташуев, который тренировал игроков "Факела" с 2023 по 2024 год.

В понедельник, 29 сентября стало известно об уходе с поста главного тренера воронежцев Игоря Шалимова. Пресс-служба "Факела" сообщила, что 56-летний специалист и руководство клуба расторгли договор по обоюдному согласию. Под руководством Шалимова в сезоне-2025/26 воронежцы набрали 24 очка в 12 турах Первой лиги. На данный момент команда идет третьей в турнирной таблице.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится