Олег Василенко прокомментировал слухи о своем возможном возвращении в "Факел"

"Еще никаких разговоров не было. Я сегодня сам только увидел эту новость", — приводит слова Василенко "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация, что экс-главный тренер воронежской команды Василенко вновь займет этот пост. Напомним, 51-летний специалист работал в "Факеле" с 2020 по 2022 год. Также сообщалось, что команду может возглавить Сергей Ташуев, который тренировал игроков "Факела" с 2023 по 2024 год.
В понедельник, 29 сентября стало известно об уходе с поста главного тренера воронежцев Игоря Шалимова. Пресс-служба "Факела" сообщила, что 56-летний специалист и руководство клуба расторгли договор по обоюдному согласию. Под руководством Шалимова в сезоне-2025/26 воронежцы набрали 24 очка в 12 турах Первой лиги. На данный момент команда идет третьей в турнирной таблице.
