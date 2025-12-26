"Следствие по "Торпедо" продолжается, пока оно продолжается ? мы не можем давать комментарии. Наш департамент судейства провёл анализ матчей "Торпедо", которые обслуживал арбитр Егоров. Наши эксперты в этих матчах не увидели чего-то экстраординарного, не увидели, чтобы он пытался влиять на результат", - цитирует Дюкова "Чемпионат".
По итогам прошлого сезона московское "Торпедо" стало серебряным призером Первой Лиги и напрямую вышло в РПЛ. Столичный клуб был исключен из числа участников чемпионата России - сообщалось, что руководство клуба противоправно воздействовало на результаты футбольных матчей.
Журналист Иван Карпов сообщал, что арбитра Егора Егорова вызвали на допрос по делу "Торпедо". Также инсайдер сообщил, что российский судья признался в получении денежной суммы от руководства "автозаводцев", но Егоров отрицает, что влиял на результат матча "Торпедо".
Анализ РФС показал непричастность арбитра Егорова к результатам матчей "Торпедо"
Президент РФС Александр Дюков высказался о ходе следствия по делу "Торпедо".
Фото: РФС