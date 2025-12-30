"Мы в четвертьфинале Пути регионов Кубка России и будем готовиться к игре с "Локомотивом". Естественно, для себя делаем все возможное, чтобы подняться как можно выше в таблице и, если будет возможность, зайти в стыковые игры. Матч с "Локо" — очень интересный вызов, отличная мотивация для всех: для клуба, для футболистов", — сказал Гунько в беседе с "Матч ТВ".
В турнирной таблице Первой лиги "Арсенал" с 28 очками после 21 тура располагается на 10-м месте. Кубковая игра команды с "Локомотивом" пройдет 5 марта 2026 года.
Гунько рассказал о задачах "Арсенала" на матч с "Локомотивом"
Главный тренер тульского "Арсенала" Дмитрий Гунько поделился ожиданиями от матча 2-го этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России с московским "Локомотивом".
Фото: ФК "Арсенал" Тула