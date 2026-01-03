Ташуев рассказал, общался ли он с Тихоновым перед назначением в "Енисей"

"Нет, с Андреем не общался. Все как-то быстро получилось. Но я знаком со спортивным директором Михаилом Комковым, он у меня играл. Мы всегда много общались", - цитирует Ташуева "РБ Спорт".
В декабре 2025 года красноярский "Енисей" объявил о назначении Сергея Ташуева на пост главного тренера, контракт со специалистом рассчитан на полтора года. Ранее Ташуев работал в грозненском "Ахмате", воронежском "Факеле", "Чайке", "Краснодаре" и ряде других российских клубов.
Андрей Тихонов возглавлял красноярский клуб с 2016 по 2017 год и с 2024 по 2025 год. Также он был главным тренером "Астаны" и самарских "Крыльев Советов".
Фото: ФК "Енисей"