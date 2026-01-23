"Это не от меня зависит. Я с нашим тренерским штабом обсуждаю любую кандидатуру. Если в ЦСКА посчитают нужным пока отдать Максима в аренду, то почему бы и нет? Мы бы с удовольствием его взяли. Но тут надо знать позицию армейского клуба", - сказал Иванов.
18-летний нападающий Максим Воронов стал игроком ЦСКА 31 декабря 2025 года и подписал контракт с московским клубом до 2030-го. В составе "армейцев" футболист будет играть под 97-м номером.
Воронов – воспитанник екатеринбургского "Урала". В нынешнем сезоне форвард юношеской сборной России провел за уральскую команду 15 матчей в Первой лиге и Кубке России, в которых отметился четырьмя забитыми голами.
Источник: "СЭ"
В "Урале" ответили, может ли клуб арендовать Воронова у ЦСКА
Фото: ФК "Урал"