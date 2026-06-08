Экс-тренер "Урала": Юран должен помочь команде

Бывший тренер "Урала" Юрий Матвеев высказался о возможном назначении Сергея Юрана наставником клуба.

Фото: ФК "Химки"

"Юран - опытный специалист, который съел много тренерского хлеба. Он должен помочь: Сергей Николаевич уже выводил команды в РПЛ, добивался результата.