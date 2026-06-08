Экс-тренер "Урала": Юран должен помочь команде

"Юран - опытный специалист, который съел много тренерского хлеба. Он должен помочь: Сергей Николаевич уже выводил команды в РПЛ, добивался результата.Я бы голосовал за него, хотя Гусев тоже хороший специалист, провёл неплохую весну в "Динамо", - сказал Матвеев "Чемпионату".
Сегодня, 8 июня, пресс-служба екатеринбургского "Урала" объявила об уходе Василия Березуцкого с поста главного тренера. Российский специалист возглавлял клуб с декабря 2025 года, под его руководством команда провела 15 матчей, одержала 6 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 7 поражений.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Урал" рассматривает кандидатуры Сергея Юрана и Ролана Гусева на пост наставника клуба.