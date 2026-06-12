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Зарплата Юрана в "Урале" больше, чем у Евсеева и Ахметзянова в РПЛ - источник

Стало известно, какую зарплату будет получать Сергей Юран в "Урале".
Фото: ФК "Урал"
По информации источника, зарплата российского специалиста составляет 1,8 млн рублей в месяц, в контракте предусмотрен бонус за повышение в классе: 5 млн. Вадим Евсеев ("Динамо" Мх) и Ильдар Ахметзянов ("Оренбург") получают по 1,5 млн рублей в месяц.

Сегодня, 12 июня, пресс-служба екатеринбургского "Урала" сообщила о назначении Сергея Юрана главным тренером клуба. Соглашение рассчитано до конца июня 2027 года.

По итогам прошлого сезона Первой лиги "Урал" занял третье место в турнирной таблице, набрав 61 очко в 34 матчах. Подопечные Василия Березуцкого не смогли выйти в Российскую Премьер-Лигу, потерпев поражение от махачкалинского "Динамо" в стыковых матчах.

Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"

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